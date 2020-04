Tự tiêm tinh dịch vào cánh tay để điều trị đau lưng, người đàn ông bị nhiễm trùng da nghiêm trọng, áp xe sâu trong da

Một người đàn ông ở Ailen, 33 tuổi vào Bệnh viện Dublin vì đau lưng dưới khi nâng vật nặng. Khi khám bệnh, bác sĩ phát hiện cánh tay phải của anh bị đỏ, sưng và có dấu hiệu nhiễm trùng dưới da khá nghiêm trọng. X-quang cũng cho thấy áp xe sâu trong da. Khi nhìn thấy vấn đề này, bác sĩ đã hỏi bệnh nhân một cách chi tiết, và kết quả thu được khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Hóa ra để "điều trị" chứng đau lưng, người đàn ông đã tiêm tinh dịch vào tĩnh mạch và cơ cánh tay phải với tần suất mỗi tháng một lần. Việc làm này đã diễn ra được một năm rưỡi, sau lần đau lưng gần đây, người đàn ông thậm chí còn tăng liều lượng. Rõ ràng, anh đã tự mình tạo ra một phương pháp "điều trị" mới. Sau khi hiểu chi tiết, bác sĩ đã tìm kiếm lời giải thích thông qua các tài liệu và các phương pháp khác, nhưng không tìm thấy gì.

Tác giả của bài báo nói rằng, họ đã tiến hành tìm kiếm toàn diện trên EMBASE, PubMed, Google Scholar và các trang web khác để điều trị đau lưng trong y tế và phi y tế bằng cách việc sử dụng tinh dịch tiêm vào tĩnh mạch. Các nhà khoa học chỉ phát hiện vào năm 1945 một báo cáo về tác dụng của việc tiêm tinh dịch dưới da lên chuột và thỏ. Không có tài liệu nào ghi nhận việc tiêm tinh dịch vào tĩnh mạch của người.

Tác giả cho rằng lợi ích sức khỏe của tinh dịch đã được thảo luận trong tài liệu. Một số phụ nữ gặp tình trạng dị ứng tinh trùng – phản ứng dị ứng hiếm gặp sau khi tiếp xúc với các protein tìm thấy trong tinh dịch của đàn ông – có thể cần tiêm một lượng cực nhỏ tinh dịch dưới da để kiểm tra xem cơ thể có dị ứng với tinh dịch hay không, nhưng vấn đề này vẫn đang có nhiều tranh cãi. Tinh dịch có thể làm giảm đau hoặc điều trị chấn thương ở lưng, điều này gần như không nghe thấy.

May mắn thay, hậu quả người đàn ông Ailen phải chịu sau "sáng tạo" của mình không quá nghiêm trọng. Cuối cùng, bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm mô tế bào (nhiễm trùng da do vi khuẩn) và bác sĩ đã điều trị cho anh ta bằng thuốc kháng khuẩn tiêm tĩnh mạch. Nhưng khi bác sĩ muốn điều trị sâu hơn, người đàn ông đã tự xuất viện vì đau lưng đã giảm. Do đó, các nhà nghiên cứu đã thất bại trong việc giải thích việc tiêm tinh dịch của người đàn ông vào cánh tay sẽ ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào.

Qua báo cáo của mình trên tạp chí "Tạp chí Y khoa Ailen", các bác sĩ Ailen đã đưa ra một cảnh báo: Việc tự tiêm tĩnh mạch khi không có chuyên môn là rất nguy hiểm, đặc biệt khi ai đó sử dụng những loại "thuốc" không được cho phép hoặc chưa được kiểm chứng, trong trường hợp này là tinh dịch.

(Nguồn: Sohu)