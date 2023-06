Tự thú để nhận tội giết người thay con gái nhưng bất thành

Hiện trường vụ việc

Ngày 28-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tiếp nhận toàn bộ hồ sơ cùng đối tượng Nguyễn Thị Hồng (50 tuổi, ngụ ấp 5, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để thụ lý điều tra về hành vi Giết người.

Theo cơ quan chức năng, trong lúc đánh nhau do mâu thuẫn, Hồng cầm búa đánh vào đầu chồng là Nguyễn Văn Đầy (54 tuổi) dẫn đến tử vong. Lúc đó, ông Nguyễn Văn Khỉ (84 tuổi), là cha ruột Hồng có vào can ngăn.

Ngay sau vụ việc xảy ra, ông Khỉ đến Công an huyện Châu Thành đầu thú, tự nhận, bênh con ruột đánh chết con rể. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chứng minh được ông Khỉ ngoại phạm và chỉ nhận tội thay con gái.

Như SGGPO đã đưa tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 26-6, chị Nguyễn Thị Hồng và chồng là Nguyễn Văn Đầy mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Thấy Đầy đánh chị Hồng, ông Nguyễn Văn Khỉ chạy vào can ngăn nhưng không được. Sau đó, ông Khỉ lấy búa gần đó đập nhiều cái trúng vào đầu, cổ Đầy dẫn đến tử vong tại chỗ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.