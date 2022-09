Từ thiên tài guitar nhí đến nam sinh nhận học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Ivy League: "Làm nghệ thuật chỉ để được khen thì rất nhàm chán"

Ivy League là tên gọi chỉ nhóm 8 trường Đại học có hệ thống giáo dục đào tạo và danh tiếng hàng đầu nước Mỹ. Nói không ngoa, khi được học tập tại một trong những trường Ivy League là niềm mơ ước của biết bao sinh viên trên thế giới. Thế nhưng, thực tế kể cả khi thí sinh có bảng điểm tuyệt đối, hoạt động ngoại khoá xuất sắc hay thông thạo nhiều thứ tiếng cũng chưa chắc đã đỗ được vào Ivy League, bởi các ngôi trường này luôn nổi tiếng ở khâu tuyển sinh khắt khe.

Thế nhưng mới đây vừa có một nam sinh người Việt đã trúng tuyển chương trình Thạc sĩ của Đại học Yale - một trong tám trường thuộc nhóm Ivy League, với học bổng toàn phần, trị giá 42.000 USD/năm (khoảng 1 tỷ đồng). Không chỉ vậy, chuyên ngành mà anh chàng theo học là Guitar, thuộc ngành Âm nhạc - một chuyên ngành vốn chỉ được cấp tối đa 8 học bổng cho ứng viên trên toàn cầu. Chàng trai tài năng đang được nhắc đến là Ngô Hoàng Long (sinh năm 2000), là du học sinh Mỹ có thành tích học tập xuất sắc ngay từ nhỏ.

Long tiếp xúc với cây đàn guitar đầu tiên khi chứng kiến bố mình gảy đàn và hát những bản nhạc khi còn nhỏ. Đến năm 8 tuổi, trong một lần được bố mẹ dẫn đến Cung thiếu Nhi Hà Nội, cậu bé Hoàng Long khi ấy đã không ngần ngại chọn ngay chiếc guitar trong một danh sách dài dằng dặc các nhạc cụ khác nhau. Tình cảm của Long với môn nghệ thuật này cũng được nuôi dưỡng từ đó.

Chỉ sau một thời gian ngắn học đánh guitar, tài năng của Long đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của thầy Ngô Đăng Quang (Phó khoa Nhạc nhẹ - Thanh nhạc của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội) và được thầy động viên thi vào trường. Năm 9 tuổi, nam sinh trở thành thủ khoa chuyên ngành Guitar của trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Tháng 7/2013 - khi vừa tròn 13 tuổi, Long tiếp tục thi đỗ thủ khoa ngành Guitar của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi lên đường sang Mỹ du học, Long từng là học sinh xuất sắc môn Guitar tại Học viện với điểm trung bình môn 9.7/10 điểm và được trường cấp học bổng.

Mới đây, sau khi tốt nghiệp cử nhân Âm nhạc trường University of North Carolina School of the Arts (Trường Nghệ thuật thuộc Đại học Bắc Carolina), Long đã trở thành nghiên cứu sinh của trường Đại học Yale danh giá. Anh chàng cho biết chỉ có ý định thi vào trường Đại học này từ năm ngoái khi đang phải lựa chọn trong danh sách các trường để theo học chương trình Thạc sĩ.

Thời điểm đầu, Long chuẩn bị hồ sơ kỹ càng, song song với đó là luyện tập guitar hàng ngày. Với chuyên ngành Âm nhạc của Đại học Yale, Long không phải viết bài luận. Thay vào đó, anh chàng sẽ tham gia biểu diễn một bản nhạc hoàn toàn mới, được phía Hội đồng tuyển sinh liên hệ với nhà sáng tác nhạc để viết cho thí sinh. Đây là một vòng thi có tính thử thách cao, bởi ứng viên không được nghe hay tập trước bản nhạc này mà chỉ có 40 phút để chuẩn bị và 15 phút để biểu diễn. Được biết, sau khi hoàn thành vòng thi, Long được phía Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Yale đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng cảm thụ âm nhạc.

Ngoài bài thi âm nhạc, ứng viên sẽ được trường Đại học Yale gửi một danh sách gồm 27 câu hỏi. Trong đó, ngoài các câu hỏi "mô phạm" như tại sao bạn chọn học tại Đại học Yale, ứng viên cũng phải xoay sở trước loạt câu hỏi mang tính học thuật và đánh đố thí sinh hơn, chẳng hạn về các vấn đề liên quan đến album guitar khó.

Nhìn lại hành trình trở thành nghiên cứu sinh của Yale, Hoàng Long cảm thấy thực sự rất vui. Tuy nhiên thực tế thì ngay cả trong suốt hành trình tìm kiếm học bổng, anh chàng cũng vẫn giữ được cho mình tâm trạng thoải mái, không hề lo lắng hay tạo quá nhiều áp lực cho bản thân.

"Mình không rõ hành trình vào Đại học Yale bắt đầu từ khi nào, vì mình cũng không thường xuyên suy nghĩ bản thân sẽ đi đâu và làm gì sau này. Mình cảm thấy quan trọng hơn cả là tập trung vào những điều mình có thể làm ở thời điểm hiện tại và tự trau dồi bản thân. Như vậy, mình sẽ không cần lo lắng quá nhiều, dù phía trước có nhiều thách thức đến mấy", chàng trai tài năng nói.

Theo đuổi nghệ thuật mà chỉ để được khen thì rất nhàm chán

Đối với nhiều người, ở độ tuổi 22, để có những bước tiến dài và rộng trong sự nghiệp như Hoàng Long thì quả là điều đáng mơ ước. Có nhiều thời điểm khi bạn học cùng tuổi còn đang mải nghĩ trưa nay ăn gì, tối đi chơi ở đâu thì Long đã theo học 2-3 trường đào tạo chính quy về âm nhạc, biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn. Không ngoa khi nói rằng, học tập và trau dồi với cây đàn guitar đã trở thành một phần không thể tách dời trong tuổi ấu thơ của nam sinh này.



Tình yêu của Long với cây đàn guitar lớn dần theo năm tháng chứ không hề nhạt đi

Long chia sẻ, mặc dù được phát hiện tài năng thiên bẩm với âm nhạc từ sớm, nhưng rất may là anh chàng không bị đánh đổi tuổi thơ khi theo đuổi đam mê, hay phai nhạt dần năng khiếu theo thời gian như nhiều trường hợp "thiên tài nhí" khác. Tình yêu với cây đàn guitar, cũng như dành cho nghệ thuật của Long lớn dần theo hành trình trưởng thành của anh. Càng lớn, Long nhận ra bản thân lại theo đuổi việc chơi đàn guitar với một mục đích khác nhau, cùng niềm hạnh phúc đặc biệt hơn.

Long tâm sự: "So với thời điểm ban đầu, ý nghĩa của việc chơi đàn đối với mình thay đổi khá nhiều. Hồi xưa, mình từng muốn chơi đàn thật giỏi để được mọi người khen. Thế nhưng lối suy nghĩ này sẽ khiến việc tập luyện dễ bị phai nhạt động lực và trở nên nhàm chán.

Khi sang Mỹ du học, mình lại nhận thấy ở đây có rất ít người chơi đàn độc tấu giống mình. Và khi được kết bạn với nhiều nghệ sĩ khác, cùng họ chơi đàn, sáng tạo ra âm nhạc và nghệ thuật, mình cảm thấy rất vui và trân trọng quãng thời gian thú vị đó. Với mình, âm nhạc hơn cả là ngôn ngữ để kết nối mọi người xung quanh, bất kể sự khác biệt về biên giới hay màu da".

Trên quãng đường từ một nghệ sĩ nhí trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành Guitar ở trường đại học danh giá bậc nhất thế giới, Hoàng Long may mắn sở hữu cho riêng mình rất nhiều thứ. Đó có thể là những trải nghiệm phong phú trên sân khấu, đó cũng có thể là biết bao cung bậc cảm xúc trên hành trình chinh phục nghệ thuật. Theo anh chàng, điều quan trọng mà người làm nghệ sĩ cần ghi nhớ nên biết trau dồi bản thân tiến bộ qua từng ngày.

"Nói nghiêm túc thì mình rất hay tự nhận xét bản thân. Do đó, kể cả khi mọi người khen ngợi nhiều thế nào mình cũng khó thoát được cái suy nghĩ, rằng mình vẫn có thể phát triển và làm tốt hơn thế. Nghe thì có vẻ hơi áp lực đấy, nhưng mình đã quen với cách nghĩ này từ lâu và thấy đó là một phần quan trọng khi trở thành nghệ sĩ ", Long tâm sự.

Rõ ràng, ở chàng nghiên cứu sinh này không chỉ có tài năng với nghệ thuật đáng ngưỡng mộ mà hơn cả là tinh thần cầu tiến và quyết tâm theo đuổi nghệ thuật nghiêm túc. Về dự định tương lai, Hoàng Long chia sẻ sẽ tiếp tục gắn bó với guitar và cố gắng hoàn thành trọn vẹn chương trình học tại trường Đại học Yale.

"Mình mong bản thân không 'tụt' lại so với đồng nghiệp ở Đại học mới", anh chàng hài hước cho hay.

Ảnh: NVCC