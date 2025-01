Tụ tập họ hàng ngày Tết, 5 câu thường nói nhưng lại tố cáo chủ nhân có EQ thấp KỊCH ĐÁY!

Những người có trí tuệ cảm xúc cao biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói. Trong khi đó, những người có EQ thấp thường thích nói những lời chế giễu và làm người khác xấu hổ.

1. "Tại sao phải kết hôn trong xã hội ngày nay?"

Hiện nay, tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng cao hiện nay và một số người không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình. Vì vậy, đừng vì quan điểm cá nhân mà khuyên người khác không nên kết hôn và phát tán năng lượng tiêu cực. Thay vào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ xem, việc không kết hôn và sinh con có thực sự tốt cho bản thân chúng ta trong tương lai không?





Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn không trọn vẹn nếu thiếu hôn nhân. Khi bạn già đi, sẽ quá muộn để hối tiếc vì không kết hôn. Khi bạn tụ họp cùng họ hàng vào dịp Tết Nguyên đán, có thể có người phàn nàn với bạn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc và khó khăn trong việc nuôi dạy con cái. Đặc biệt là những người đã kết hôn và có con, họ luôn nói những điều không hay về hôn nhân trước mặt bạn và khiến bạn sợ hãi hôn nhân.

Bố mẹ sợ chúng ta không kết hôn nên thúc giục chúng ta tìm bạn đời và hoàn thành sự kiện quan trọng này trong đời. Nhưng khi người thân của bạn phàn nàn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của họ trước mặt bạn, chẳng phải họ chỉ đang lan truyền năng lượng tiêu cực cho bạn sao? Chỉ có những người EQ cấp thấp mới lan truyền thông tin tiêu cực trước mặt bạn, trong khi những người cấp cao chỉ nói về cách các cặp đôi hòa hợp và cách giáo dục con cái.

2. "Tôi không thể tìm được việc làm ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học"

Tôi thường nghe mọi người nói, "Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thậm chí không tìm được việc làm. Tôi không giỏi bằng những người không đi học." Một số người cho rằng việc tốn nhiều tiền vào việc học hành nâng cao mà cuối cùng vẫn không tìm được việc làm thì có phải là lãng phí tiền bạc không? Cũng có người cho rằng, sẽ thật buồn cười khi bạn cố gắng học tập thật nhiều để rồi lại đi làm thuê cho những ông chủ thiếu học thức.





Điều này có vẻ hợp lý nhưng thực tế lại chẳng hợp lý chút nào. Nhiều ông chủ chưa từng được đào tạo nhưng đã thành công trong việc kinh doanh nhờ vào kinh nghiệm xã hội của mình; tuy nhiên họ cũng phải chịu thiệt thòi vì thiếu trình độ học vấn.

Họ không thể hòa nhập vào giới thượng lưu, trình độ nhận thức và tư duy tương đối thấp nên tất nhiên thu nhập của họ không thể bằng những ông chủ lớn có học thức. Để hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu, họ đã nỗ lực đăng ký học các lớp học, không ngừng học hỏi nhiều kiến thức khác nhau và nâng cao trình độ văn hóa của mình. Nếu bạn hỏi họ tại sao học hành lại vô ích, họ chắc chắn sẽ nghĩ bạn thật lố bịch.

Trong bữa tiệc năm mới, nếu người lớn bàn tán rằng học hành là vô bổ, trẻ con sẽ nghe được và cho rằng điều đó là sự thật. Bởi vậy, những người tinh tế sẽ chỉ nói với trẻ em về những lợi ích của việc đọc sách, khuyến khích các em học tập chăm chỉ và trở thành trụ cột của đất nước trong tương lai.

3. "Cha mẹ không có tầm nhìn xa"

Một người thành công hay không phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của người đó chứ không phải phụ thuộc vào cha mẹ. Việc cha mẹ có xuất phát điểm thấp nên không thể giúp đỡ được nhiều cho bạn không phải lỗi của họ. Cha mẹ nào cũng mong cung cấp cho con cái những tiền đề tốt nhất để phát triển, nhưng phát triển tới đâu lại là do chính bản thân bạn quyết định.





Nếu bạn không đạt được thành công như mong đợi, thì đó chính là lỗi ở bạn, do bạn chưa đủ nỗ lực, chưa đủ kiên trì... không phải lỗi do bố mẹ bạn. Do đó, việc đổ lỗi cho cha mẹ là một hành vi bất hiếu. Mặc dù chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Nếu bạn thất bại trong sự nghiệp, bạn không thể đổ lỗi cho cha mẹ mình. Thay vào đó, chúng ta nên tìm kiếm lý do bên trong chính mình.

4. "Bạn đang khoe khoang điều gì vậy?"

Như câu nói xưa: "Có tiền hay không cũng phải về nhà đón năm mới", vào dịp Tết Nguyên đán, bất kể năm qua mọi người có làm tốt thế nào ở ngoài thì hầu hết đều muốn về nhà để đón năm mới. Có người vì thể diện, dù không có tiền cũng phải giả vờ giàu có, thuê xe sang, ăn mặc thật đẹp rồi mới về nhà.

Khi tụ họp cùng người thân, nhiều người hay khoe về những gì đã đạt được trong năm qua. Dù sao thì, người thân cũng không biết họ đã làm gì ở bên ngoài, nên sẽ không ai nghi ngờ nếu họ khoe khoang về điều đó. Nhưng luôn có một số người thân biết rõ tình trạng của nhau, nợ nần hay thất bại... Nhưng nếu người đó "bóc mẽ" sự thật ngay trong buổi sum họp, đó chẳng phải là "một cái tát" vào mặt người thân của mình hay sao!

Ai cũng đều muốn giữ thể diện, vì vậy, ngay cả khi bạn biết sự thật, bạn cũng không nên nói ra. Giữ thể diện cho người khác chính là tu dưỡng bản thân. Nó cũng khiến bạn trở thành người có trí tuệ cảm xúc cao.

5. "Nếu bạn không uống, tức là bạn coi thường người thân của tôi"





Khi chúng ta tụ họp cùng họ hàng trong dịp Tết Nguyên đán, bia rượu là thứ không thể thiếu trong bữa tối. Nhiều người thân đến bằng ô tô và không được phép uống rượu. Một số người thân đã lớn tuổi và đã cai rượu từ lâu. Nhưng một số người không có ý thức lễ nghi, cứ thúc giục người khác uống rượu, không uống rượu là biểu hiện không tôn trọng thể diện của họ. Bất chấp sự phản đối, những người họ hàng ban đầu không muốn uống cũng phải nhấp vài ngụm.

Cách thúc giục mọi người uống rượu này thực sự khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Ngoài rượu ra, một số người thân còn đặc biệt chọn những món ăn mà bạn không thích. Bạn tỏ ra vô cảm, nhưng lại không thể làm gì. Người tinh tế sẽ không bao giờ thuyết phục người khác uống rượu hay phục vụ đồ ăn cho mình, mà sẽ để họ ăn uống thoải mái và làm bất cứ điều gì họ cảm thấy thoải mái.

Theo Sohu