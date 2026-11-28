Có những món ăn chẳng cần nguyên liệu đắt tiền nhưng chỉ cần đổi một cách chế biến, hương vị đã khác hẳn. Sườn heo rim dứa là một ví dụ như vậy. Thịt sườn mềm, thấm vị mặn ngọt, quyện cùng nước sốt sánh bóng và chút chua dịu tự nhiên của dứa. Món ăn có màu sắc bắt mắt, mùi thơm hấp dẫn, đặc biệt hợp với những ngày muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Điều khiến món sườn rim dứa được yêu thích nằm ở sự cân bằng hương vị. Dứa không chỉ tạo vị chua ngọt mà còn giúp nước sốt thơm hơn, khiến món sườn đậm đà mà không quá ngấy. Khi ăn cùng cơm nóng, từng miếng sườn bóng bẩy và phần sốt óng ánh đủ khiến người ta muốn chan thêm một thìa cơm nữa.

Ảnh minh họa

Nguyên liệu làm sườn heo rim dứa

500g sườn heo non.

1/2 quả dứa chín vừa.

2 tép tỏi.

1 củ hành tím.

1 thìa canh nước mắm.

1 thìa canh nước tương.

1–2 thìa canh đường.

1 thìa cà phê dầu hào.

Một chút tiêu xay, dầu ăn và hành lá.

Dứa nên chọn quả chín vừa, có mùi thơm tự nhiên nhưng không quá mềm. Nếu dứa quá chín, khi rim lâu sẽ dễ nát, khiến phần sốt bị nhão và vị ngọt lấn át. Sườn nên chọn loại có cả nạc lẫn chút mỡ, miếng vừa ăn, khi rim sẽ mềm và không bị khô.

Cách làm sườn rim dứa chua ngọt

Sườn heo chặt thành miếng vừa ăn, rửa sạch rồi chần sơ trong nước sôi khoảng 2–3 phút. Sau đó, vớt sườn ra, rửa lại bằng nước sạch và để ráo. Bước chần giúp loại bỏ bọt bẩn, đồng thời làm món rim có mùi thơm dễ chịu hơn.

Ảnh minh họa

Dứa gọt vỏ, bỏ mắt, thái thành miếng tam giác hoặc lát vừa ăn. Tỏi và hành tím băm nhỏ. Cho sườn vào bát, ướp cùng nước mắm, nước tương, dầu hào, một chút đường, tiêu xay và một nửa phần tỏi hành băm. Trộn đều rồi để khoảng 15–20 phút cho thịt ngấm gia vị.

Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn, phi thơm phần hành tỏi còn lại. Cho sườn vào áp chảo, đảo đều đến khi các mặt săn lại và hơi xém vàng. Khi sườn đã dậy mùi thơm, thêm dứa vào đảo nhẹ khoảng 2 phút để dứa tiết ra một phần nước ngọt tự nhiên.

Tiếp đó, đổ vào chảo khoảng 150–200ml nước nóng, đậy nắp và rim ở lửa nhỏ khoảng 25–35 phút, tùy độ dày của miếng sườn. Trong quá trình rim, thỉnh thoảng đảo nhẹ để sườn ngấm đều gia vị. Nếu nước cạn quá nhanh mà thịt chưa mềm, có thể thêm một chút nước nóng.

Khi sườn đã mềm, mở nắp chảo, tăng lửa vừa và đảo đều để nước sốt cô lại. Nêm nếm lần cuối, điều chỉnh vị mặn ngọt cho phù hợp với khẩu vị gia đình. Khi phần sốt chuyển sang màu nâu vàng óng, bám đều quanh miếng sườn và dứa thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá và một chút tiêu xay để món ăn thơm hơn.

Bí quyết để món sườn rim dứa ngon hơn

Muốn sườn mềm mà không bị khô, nên rim ở lửa nhỏ sau khi đã áp chảo cho thịt săn lại. Không nên cho quá nhiều dứa ngay từ đầu vì dứa sẽ mềm nhũn khi nấu lâu. Một phần dứa có thể cho vào khi rim sườn, phần còn lại thêm vào khoảng 5–7 phút cuối để giữ được hình dáng và vị thơm.

Nếu dứa chua, có thể tăng nhẹ lượng đường; nếu dứa quá ngọt, hãy giảm đường và thêm một chút nước mắm để cân bằng vị. Nước sốt ngon nhất là khi có đủ vị mặn, ngọt và chua dịu, không quá gắt ở bất kỳ vị nào.

Sườn rim dứa ăn ngon nhất khi còn nóng, dùng cùng cơm trắng, dưa chuột hoặc một đĩa rau luộc thanh mát. Chỉ cần một món mặn đậm đà như thế này, thêm bát canh đơn giản là đã có mâm cơm gia đình ngon miệng. Đôi khi, bí quyết khiến cả nhà ăn ngon không nằm ở những nguyên liệu cầu kỳ, mà chỉ là một chút dứa chua ngọt được rim cùng sườn heo đúng cách.