Năm 2026, kinh tế Việt Nam ghi nhận nhiều chuyển động đáng chú ý, từ đà tăng trưởng, sự mở rộng của các doanh nghiệp đến những bước tiến trong công nghệ, hạ tầng và hội nhập quốc tế. Đằng sau những con số là các doanh nghiệp đang tìm kiếm thị trường mới, những dự án tạo động lực phát triển và các cá nhân góp phần thay đổi cách vận hành, kinh doanh của tổ chức.

Vậy đâu là doanh nghiệp có bước tăng trưởng nổi bật nhất? Doanh nhân nào để lại dấu ấn trong quản trị và đầu tư? Dự án, sản phẩm công nghệ hay thương vụ nào có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường trong năm qua?

Đó cũng là những vấn đề được đặt ra tại FChoice Awards 2026, chương trình bình chọn và vinh danh do CafeF tổ chức.

Ra đời từ năm 2021, FChoice là chương trình bình chọn thường niên do CafeF tổ chức, nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Năm nay, FChoice Awards 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Tăng trưởng vượt bậc - Ghi dấu toàn cầu”, hướng tới những doanh nghiệp tiên phong, những cá nhân tạo ra giá trị thực chất và các thương hiệu Việt từng bước khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Ai có thể được đề cử/tự ứng cử tại FChoice Awards 2026?

FChoice Awards 2026 có 25 hạng mục thuộc 5 nhóm giải thưởng, bao quát nhiều lĩnh vực từ tăng trưởng kinh doanh, hội nhập quốc tế, công nghệ đến tài chính xanh, hạ tầng và thế hệ lãnh đạo kế nhiệm.

Nhóm Hạng Mục Tên Hạng Mục Mô tả ngắn 1. Tăng Trưởng Vượt Bậc Doanh nghiệp của năm Doanh nghiệp của năm tôn vinh doanh nghiệp xuất sắc nhất trong năm, thể hiện qua kết quả kinh doanh vượt trội và tầm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, xã hội. Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm tôn vinh doanh nghiệp đạt tốc độ phát triển vượt bậc về quy mô, kết quả kinh doanh tạo ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội. Doanh nhân của năm Doanh nhân của năm tôn vinh cá nhân xuất sắc trong lãnh đạo doanh nghiệp, thể hiện qua thành tựu kinh doanh vượt trội và tầm ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội. Thương vụ IPO của năm Thương vụ IPO của năm tôn vinh các thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thành công nhất, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình niêm yết của doanh nghiệp. Ngân hàng của năm Ngân hàng của năm tôn vinh ngân hàng toàn diện nhất về hiệu quả hoạt động, tăng trưởng, có nhiều đóng góp quan trọng cho Ngành ngân hàng và kinh tế - xã hội trong năm. Công ty chứng khoán của năm Công ty chứng khoán của năm tôn vinh công ty chứng khoán xuất sắc nhất, nổi bật với kết quả kinh doanh vượt trội và sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường. Tập đoàn đầu tư đa ngành Tập đoàn đầu tư đa ngành của năm tôn vinh tập đoàn đầu tư có thành tích xuất sắc trong việc quản trị và tối ưu hóa danh mục đầu tư đa lĩnh vực. Công ty tài chính của năm Công ty tài chính của năm tôn vinh công ty tài chính xuất sắc nhất, thể hiện qua hiệu quả kinh doanh vượt trội, sự đổi mới trong các sản phẩm tài chính và đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế và xã hội. Doanh nghiệp phân phối - bán lẻ của năm Doanh nghiệp bán lẻ của năm tôn vinh thương hiệu bứt phá mạnh mẽ về thị phần, linh hoạt đổi mới mô hình và dẫn dắt sự phục hồi sức mua của thị trường tiêu dùng. 2. Ghi Dấu Toàn Cầu Đại sứ Hội nhập toàn cầu của năm Vinh danh doanh nghiệp / doanh nhân đóng vai trò là "cầu nối" chiến lược, đưa kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nhân / doanh nghiệp không chỉ vươn tầm quốc tế mà còn trực tiếp kiến tạo các thương vụ lớn, thu hút dòng vốn ngoại và áp dụng các chuẩn mực quản trị toàn cầu vào doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp vươn mình toàn cầu Doanh nghiệp vươn mình toàn cầu tôn vinh các tổ chức có chiến lược mở rộng thị trường quốc tế bài bản, bứt phá doanh thu và khẳng định vị thế trên sân chơi thế giới. Dự án đầu tư ra nước ngoài tiêu biểu của năm Dự án đầu tư ra nước ngoài tiêu biểu vinh danh các công trình trọng điểm do doanh nghiệp Việt xây dựng, vận hành tại nước bạn, mang lại giá trị kinh tế và ý nghĩa ngoại giao. 3. Bước Tiến Công Nghệ Hệ sinh thái tài chính - công nghệ toàn diện Vinh danh các hệ sinh thái tài chính – công nghệ có sự kết nối liền mạch các sản phẩm tài chính, dịch vụ tiêu dùng và công nghệ (fintech, nền tảng số) để tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội. Doanh nghiệp công nghệ của năm Doanh nghiệp công nghệ vinh danh đơn vị tiên phong nghiên cứu, phát triển các giải pháp phần mềm, hạ tầng số, đóng vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Sản phẩm công nghệ bất động sản (Proptech) Sản phẩm công nghệ bất động sản của năm vinh danh sản phẩm công nghệ bất động sản sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo người dùng và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh vượt trội. 4. Kiến Tạo Nền Tảng Ngân hàng xanh của năm Ngân hàng Xanh của năm tôn vinh ngân hàng đáp ứng chuẩn ESG, có bước tiến nổi bật trong tích hợp tài chính xanh vào chiến lược cốt lõi, gắn với mục tiêu giảm phát thải và có sự hỗ trợ thực chất tới khách hàng. Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm tôn vinh ngân hàng có sản phẩm tài chính đột phá, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng và có tác động dẫn dắt thị trường. Dự án hạ tầng của năm Dự án hạ tầng của năm tôn vinh các công trình giao thông, cầu cảng, logistics huyết mạch, tạo động lực liên kết vùng và thúc đẩy sự phát triển không gian kinh tế. Dự án bất động sản của năm Dự án bất động sản của năm vinh danh các dự án bất động sản đột phá có quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chí khắt khe về thiết kế, chất lượng, tính bền vững và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao Vinh danh doanh nghiệp tiên phong chuyển đổi mô hình từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang Kinh tế Nông nghiệp Thông minh, ứng dụng công nghệ vào toàn bộ chuỗi giá trị, dẫn đầu xu hướng Phát triển bền vững và nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên chuỗi cung ứng toàn cầu. Next Gen Bussiness Next Gen Business tôn vinh thế hệ lãnh đạo kế nhiệm đang tiếp quản và dẫn dắt doanh nghiệp, thể hiện qua tư duy quản trị hiện đại, khả năng đổi mới mô hình kinh doanh và những kết quả cụ thể mà doanh nghiệp đạt được dưới sự điều hành của họ. Thương vụ M&A của năm Thương vụ M&A của năm tôn vinh thương vụ mua bán và sáp nhập có giá trị nổi bật nhất trong năm, tạo ra tác động rõ rệt đến cấu trúc ngành, mở ra cơ hội tăng trưởng mới cho các bên tham gia và thể hiện sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam. 5. Cộng Đồng Bình Chọn Cổ phiếu ngân hàng của năm Hạng mục dành cho cổ phiếu ngân hàng có tăng trưởng tốt về giá, thanh khoản cao trong năm 2025, minh bạch thông tin và có chiến lược dài hạn cho cổ đông. Kết quả được lựa chọn trên cơ sở kết quả bình chọn và đánh giá của Hội đồng thẩm định với trọng số 50/50. App giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất Ứng dụng giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất tôn vinh "cánh tay phải" công nghệ không thể thiếu của các nhà đầu tư, nổi bật về tốc độ và công cụ phân tích thông minh. App ngân hàng được yêu thích nhất Ứng dụng ngân hàng được yêu thích nhất tôn vinh "người bạn đồng hành" tài chính số trên thiết bị di động, mang lại trải nghiệm mượt mà, tiện ích đa dạng và được đông đảo người dùng tin chọn mỗi ngày.

Với phạm vi này, đối tượng được giới thiệu không chỉ giới hạn ở những doanh nghiệp có quy mô lớn hay các thương hiệu đã nổi tiếng. Điều quan trọng là câu chuyện, thành tựu và tác động thực tế của cá nhân, tổ chức hoặc sản phẩm đó có phù hợp với tinh thần và tiêu chí của hạng mục hay không.

Cách gửi đề cử, tự ứng cử tại FChoice Awards 2026

Theo thể lệ chương trình, cổng đề cử và tự ứng cử chính thức mở từ ngày 26/10 đến ngày 23/11/2026 trên website FChoice Awards 2026. Quy trình được thiết kế để tiếp nhận hồ sơ từ nhiều nguồn, gồm đề cử do độc giả gửi, hồ sơ tự đề cử hoặc ứng cử từ cá nhân, doanh nghiệp và các đề cử do Ban tổ chức thực hiện.

Để tham gia, người gửi truy cập website chính thức https://fchoice.vn/, sau đó thực hiện các bước sau:

Bước 1: Điền thông tin người đề cử

Ở phần “Người đề cử”, người gửi cần cung cấp họ và tên, số điện thoại và email. Mục tổ chức được sử dụng để điền tên đơn vị mà người đề cử đang công tác hoặc đại diện. Trong đó, họ và tên, số điện thoại và email là những thông tin bắt buộc.

Bước 2: Chọn đơn vị được đề cử

Tại phần “Nội dung đề cử”, người gửi lựa chọn đơn vị muốn giới thiệu trong danh sách có sẵn trên biểu mẫu. Đây là bước xác định đối tượng được đề cử vào chương trình.

Bước 3: Trình bày lý do đề cử

Người gửi cần nêu rõ thành tích và tác động nổi bật của đơn vị được đề cử vào ô “Lý do phù hợp”. Theo hướng dẫn trên biểu mẫu, nội dung này có giới hạn tối đa 500 chữ.

Để làm rõ cơ sở đề cử, người gửi nên tập trung vào những kết quả cụ thể, dấu ấn đáng chú ý và tác động của cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp trong năm, đồng thời làm rõ sự phù hợp với hạng mục được lựa chọn.

Bước 4: Bổ sung hình ảnh và tài liệu minh chứng

Biểu mẫu cho phép tải ảnh đề cử với định dạng JPG hoặc PNG, mỗi ảnh không quá 2 MB. Ngoài ra, người gửi có thể bổ sung đường dẫn tài liệu liên quan, chẳng hạn liên kết Google Drive hoặc YouTube, tại mục “Các tài liệu/link đính kèm”.

Đây là phần giúp cung cấp thêm thông tin để làm rõ thành tích và câu chuyện được giới thiệu.

Bước 5: Kiểm tra thông tin và gửi đề cử

Sau khi hoàn tất các trường thông tin, người gửi kiểm tra lại nội dung đã nhập rồi nhấn nút “Gửi đề cử” để hoàn tất thao tác trên biểu mẫu. Người tham gia cũng có thể lựa chọn đồng ý nhận tài liệu về dự án qua email.

Các mục có dấu sao màu đỏ là thông tin bắt buộc. Người gửi nên rà soát kỹ thông tin liên hệ và nội dung đề cử trước khi gửi.

Theo lộ trình công bố, danh sách cuối cùng của các hạng mục sẽ được công bố ngày 23/11/2026. Ban tổ chức tiếp nhận và xem xét các hồ sơ hợp lệ, đồng thời có quyền quyết định việc đưa đề cử vào danh sách bình chọn theo thể lệ chương trình.

Sau khi danh sách đề cử chính thức được công bố, FChoice Awards 2026 bước vào giai đoạn bình chọn của độc giả, diễn ra từ 00h00 ngày 23/11 đến 23h59 ngày 12/12/2026. Song song với đó, Hội đồng thẩm định tiến hành đánh giá hồ sơ và chấm điểm đến hết ngày 13/12. Kết quả cuối cùng dự kiến được công bố ngày 14/12/2026.

Sự kết hợp giữa bình chọn của độc giả và hoạt động thẩm định là một phần trong quy trình lựa chọn các câu chuyện nổi bật của năm. Chương trình có sự tham gia của Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia kinh tế, tài chính, bất động sản gồm: Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ; PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; Bà Hà Thu Thanh - Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD), nguyên Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FiinGroup và FiinRatings; cùng Ban biên tập CafeF.