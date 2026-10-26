Việt Nam đứng đầu thế giới ở một chỉ số công nghệ, 16 năm liên tiếp vượt kỳ vọng đổi mới sáng tạo: Ai đang làm nên dấu ấn 2026?

Năm 2026 chưa khép lại, nhưng kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III/2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong các kỳ 9 tháng kể từ năm 2019. Động lực chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư và sự phục hồi của các hoạt động thương mại, dịch vụ.
Sức bật của nền kinh tế cũng thể hiện qua số liệu thành lập doanh nghiệp và huy động vốn.
Chỉ trong 9 tháng, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký lên tới gần 1,9 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi số lượng doanh nghiệp mới tăng 3,2% so với cùng kỳ, quy mô vốn đăng ký tăng tới 32,7%. Vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp cao hơn 28,5% so với cùng kỳ năm trước.
✳ KINH TẾ VIỆT NAM QUA NHỮNG CON SỐ ✳
9,01%
TĂNG TRƯỞNG GDP
9 THÁNG NĂM 2026
01DẤU ẤN / 26
Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
Trên bình diện quốc tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 888 tỷ USD chỉ sau ba quý, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, cao nhất trong các kỳ 9 tháng của 5 năm gần đây.
Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng mạnh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 9 tháng năm 2026 có 121 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận với tổng vốn đăng ký 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ. Cùng với 32 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần năm trước.
Dòng vốn Việt Nam tiếp tục tìm đến những cơ hội trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, năng lượng, nông nghiệp và nhiều ngành sản xuất, dịch vụ khác. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đang trở thành một hướng mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Việt.