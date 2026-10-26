Việt Nam đứng đầu thế giới ở một chỉ số công nghệ, 16 năm liên tiếp vượt kỳ vọng đổi mới sáng tạo: Ai đang làm nên dấu ấn 2026?

Năm 2026 chưa khép lại, nhưng kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III/2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong các kỳ 9 tháng kể từ năm 2019. Động lực chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư và sự phục hồi của các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Sức bật của nền kinh tế cũng thể hiện qua số liệu thành lập doanh nghiệp và huy động vốn.

Chỉ trong 9 tháng, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký lên tới gần 1,9 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi số lượng doanh nghiệp mới tăng 3,2% so với cùng kỳ, quy mô vốn đăng ký tăng tới 32,7%. Vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp cao hơn 28,5% so với cùng kỳ năm trước.