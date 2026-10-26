FChoice Awards 2026

Việt Nam đứng đầu thế giới ở một chỉ số công nghệ, 16 năm liên tiếp vượt kỳ vọng đổi mới sáng tạo: Ai đang làm nên dấu ấn 2026?

Những tập đoàn tiên phong, các dự án hạ tầng lớn, bước tiến công nghệ và thế hệ doanh nhân kế nghiệp đang góp phần định hình vị thế mới của nền kinh tế, tạo nên những dấu ấn đáng được nhìn lại và vinh danh tại FChoice Awards 2026.

CUỘN ĐỂ KHÁM PHÁ
TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC — GHI DẤU TOÀN CẦU
KINH TẾ VIỆT NAM 2026

Từ sức bật kinh tế…

Năm 2026 chưa khép lại, nhưng kinh tế Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), GDP quý III/2026 tăng 9,95%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,3%, mức tăng cao nhất trong các kỳ 9 tháng kể từ năm 2019. Động lực chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, đầu tư và sự phục hồi của các hoạt động thương mại, dịch vụ.

Sức bật của nền kinh tế cũng thể hiện qua số liệu thành lập doanh nghiệp và huy động vốn.

Chỉ trong 9 tháng, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng vốn đăng ký lên tới gần 1,9 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, trong khi số lượng doanh nghiệp mới tăng 3,2% so với cùng kỳ, quy mô vốn đăng ký tăng tới 32,7%. Vốn đăng ký bình quân của mỗi doanh nghiệp cao hơn 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

✳ KINH TẾ VIỆT NAM QUA NHỮNG CON SỐ ✳
9,01%
TĂNG TRƯỞNG GDP
9 THÁNG NĂM 2026
01DẤU ẤN / 26
Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)
12,3%

Chỉ số SXCN 9 tháng tăng cao nhất kể từ 2019

149.700

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

1,9 triệu tỷ

Vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp

Trên bình diện quốc tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 888 tỷ USD chỉ sau ba quý, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, cao nhất trong các kỳ 9 tháng của 5 năm gần đây.

Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng mạnh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 9 tháng năm 2026 có 121 dự án đầu tư ra nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận với tổng vốn đăng ký 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ. Cùng với 32 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng đạt khoảng 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần năm trước.

Dòng vốn Việt Nam tiếp tục tìm đến những cơ hội trong lĩnh vực vận tải, kho bãi, năng lượng, nông nghiệp và nhiều ngành sản xuất, dịch vụ khác. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đang trở thành một hướng mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Việt.

BƯỚC RA THẾ GIỚI

… đến vị thế mới trên trường quốc tế

CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO / 202643/139VIỆT NAM

Tháng 9/2026, FTSE Russell bắt đầu thực hiện lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn đầu tư quốc tế lớn hơn.

Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) xếp Việt Nam đứng thứ 43 trong 139 nền kinh tế tại Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu 2026. Việt Nam đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao trong tổng thương mại và đứng thứ 5 ở chỉ tiêu tạo ứng dụng di động khi quy đổi theo quy mô GDP sức mua tương đương.

Đặc biệt, Việt Nam được WIPO ghi nhận là một trong những nền kinh tế duy trì thành tích đổi mới sáng tạo vượt mức kỳ vọng so với trình độ phát triển trong 16 năm liên tiếp.

THÀNH TÍCH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ✳
16NĂM LIÊN TIẾP

Đổi mới sáng tạo vượt mức kỳ vọng so với trình độ phát triển, theo WIPO.

Những kết quả này cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của nước ta trong các hoạt động sản xuất, thương mại và công nghệ toàn cầu. Dẫu vậy, sự hiện diện trong chuỗi sản xuất và thương mại công nghệ cao chưa đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam đã làm chủ toàn bộ công nghệ và giá trị gia tăng. WIPO cũng chỉ ra rằng năng lực nghiên cứu, sáng tạo và phát minh trong nước vẫn cần được củng cố.

Đó chính là bài toán của chặng đường phát triển tiếp theo: Chuyển những lợi thế về quy mô, sản xuất, thị trường và hội nhập thành năng lực cạnh tranh thực chất, những sản phẩm có giá trị cao và những thương hiệu mang dấu ấn Việt Nam.

NHỮNG NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

Những doanh nghiệp, công nghệ và thế hệ lãnh đạo đang tạo dấu ấn

Đằng sau những con số tăng trưởng của nền kinh tế là các doanh nghiệp đang mở rộng quy mô, những dự án được triển khai, công nghệ được thương mại hóa và những thế hệ lãnh đạo tìm kiếm hướng đi mới.

01 / QUY MÔ CÔNG NGHIỆP

VINFAST / VINGROUP

177.697 ô tô điện

Một trong những ví dụ nổi bật là Vingroup, tập đoàn đang mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp ô tô điện đến hạ tầng đô thị.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, riêng tháng 9/2026, VinFast bàn giao 23.624 ô tô điện tại Việt Nam, đưa tổng số xe bán ra trong 9 tháng đầu năm lên 177.697 chiếc, vượt doanh số cả năm 2025. Từ một dự án sản xuất ô tô còn non trẻ cách đây chưa đầy một thập kỷ, VinFast đã tạo ra quy mô tiêu thụ lớn tại thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái giao thông điện.

02 / HẠ TẦNG TƯƠNG LAI

VINHOMES / SGC

5 tuyến metro Hà Nội

Ở lĩnh vực hạ tầng, tháng 10/2026, liên danh Vinhomes – SGC ký hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, với tổng mức đầu tư các dự án lên tới gần 900.000 tỷ đồng. Dự án đang ở giai đoạn triển khai, với mục tiêu đưa các tuyến vào vận hành trước năm 2031. Quy mô này cho thấy tham vọng tham gia những công trình hạ tầng phức tạp và có ảnh hưởng lâu dài tới không gian phát triển đô thị của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

03 / SỨC MẠNH CÔNG NGHỆ

FPT / QUỐC TẾ

16 hợp đồng quốc tế trên 10 triệu USD

Nếu những dự án công nghiệp và hạ tầng thể hiện sự mở rộng về quy mô, lĩnh vực công nghệ đang ghi nhận những bước tiến về năng lực cung cấp sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao cho thị trường thế giới.

FPT là một trường hợp tiêu biểu khi trong 9 tháng năm 2026, doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài của tập đoàn này đạt 28.538 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng ký mới từ thị trường quốc tế đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý hơn, FPT giành được 16 hợp đồng quốc tế có quy mô trên 10 triệu USD mỗi hợp đồng. Riêng doanh thu từ dịch vụ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu đạt 2.915 tỷ đồng, tăng 55%.

04 / VƯƠN RA THẾ GIỚI

VIETTEL / QUỐC TẾ

3,34 tỷ USD doanh thu ở nước ngoài năm 2025

Ở một hướng đi khác, Viettel tiếp tục mở rộng dấu ấn quốc tế sau khi ghi nhận doanh thu hoạt động ở nước ngoài đạt 3,34 tỷ USD trong năm 2025. Năm 2026, tập đoàn chuẩn bị gia nhập thị trường viễn thông Cộng hòa Dominica, tiếp nối hoạt động tại 10 thị trường thuộc châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh.

Thế hệ lãnh đạo mới

Trong lĩnh vực nông nghiệp, AgriS - doanh nghiệp do bà Đặng Huỳnh Ức My giữ cương vị Chủ tịch HĐQT, công bố mạng lưới phân phối đã mở rộng tới 76 quốc gia, tăng hơn ba lần sau 5 năm. Tháng 9/2026, doanh nghiệp thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore nhằm kết nối công nghệ, nghiên cứu và thị trường.

Đây là một lát cắt về thế hệ lãnh đạo kế thừa nền tảng kinh doanh đã có, đồng thời tìm kiếm mô hình tăng trưởng mới dựa trên công nghệ và khả năng hội nhập. Không chỉ bà Ức My, năm 2026 đã ghi nhận sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn, với những gương mặt nổi bật như Phạm Nhật Quân Anh, Phạm Nhật Minh Hoàng, Đỗ Quang Vinh, Đỗ Vinh Quang, Nguyễn Ngọc Thái Bình, Tiên Nguyễn, Nguyễn Đức Mạnh…

Từ các tập đoàn lớn đến doanh nghiệp công nghệ, từ những dự án hạ tầng đến các thế hệ doanh nhân, những chuyển động đang diễn ra cho thấy bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2026 có nhiều dấu ấn đáng chú ý. Mỗi doanh nghiệp, sản phẩm và cá nhân đều có những cách thức riêng để tham gia vào quá trình phát triển ấy.

FCHOICE AWARDS 2026

FChoice Awards 2026 tìm kiếm những dấu ấn xứng đáng được vinh danh

Giữa một năm kinh tế tăng trưởng, đâu là những doanh nghiệp tạo ra bước đột phá nổi bật nhất? Những doanh nhân nào để lại dấu ấn trong hoạt động quản trị và đầu tư? Dự án, sản phẩm công nghệ hay thương vụ nào có ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường?

Đó cũng là những vấn đề được đặt ra tại FChoice Awards 2026, chương trình bình chọn và vinh danh do CafeF tổ chức.

Ngày 26/10/2026, CafeF chính thức công bố FChoice Awards 2026 với chủ đề “Tăng trưởng vượt bậc – Ghi dấu toàn cầu”. Chương trình gồm 25 hạng mục thuộc 5 nhóm giải thưởng, phản ánh nhiều lĩnh vực và xu hướng phát triển của nền kinh tế.

CHỦ ĐỀ FCHOICE AWARDS 2026TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC
GHI DẤU TOÀN CẦUCHÍNH THỨC CÔNG BỐ 26.10.2026
25HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG
05NHÓM GIẢI THƯỞNG
KHÁM PHÁ CÁC NHÓM GIẢI THƯỞNGNHẤN ĐỂ THU GỌN HOẶC MỞ RỘNG ↗
01.TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC09 HẠNG MỤC+
  • Doanh nghiệp của năm
  • Doanh nghiệp tăng trưởng đột phá của năm
  • Doanh nhân của năm
  • Thương vụ IPO của năm
  • Ngân hàng của năm
  • Công ty chứng khoán của năm
  • Tập đoàn đầu tư đa ngành
  • Công ty tài chính của năm
  • Doanh nghiệp phân phối – bán lẻ của năm
02.GHI DẤU TOÀN CẦU03 HẠNG MỤC+
  • Đại sứ Hội nhập toàn cầu của năm
  • Doanh nghiệp vươn mình toàn cầu
  • Dự án đầu tư ra nước ngoài tiêu biểu của năm
03.BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ03 HẠNG MỤC+
  • Hệ sinh thái tài chính – công nghệ toàn diện
  • Doanh nghiệp công nghệ của năm
  • Sản phẩm công nghệ bất động sản (Proptech)
04.KIẾN TẠO NỀN TẢNG07 HẠNG MỤC+
  • Ngân hàng xanh của năm
  • Ngân hàng có sản phẩm tài chính sáng tạo của năm
  • Dự án hạ tầng của năm
  • Dự án bất động sản của năm
  • Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
  • Next Gen Business
  • Thương vụ M&A của năm
05.CỘNG ĐỒNG BÌNH CHỌN03 HẠNG MỤC+
  • Cổ phiếu ngân hàng của năm
  • App giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất
  • App ngân hàng được yêu thích nhất
CON NGƯỜI VÀ GÓC NHÌN

HỘI ĐỒNG
THẨM ĐỊNH

Đồng hành cùng FChoice Awards 2026 là Hội đồng thẩm định với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, ngoại giao, quản trị doanh nghiệp, bất động sản và tài chính.

Đại sứ Phạm Quang Vinh

Đại sứ
Phạm Quang Vinh

Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,
nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ

PGS.TS. Trần Đình Thiên

PGS.TS.
Trần Đình Thiên

Nguyên Viện trưởng
Viện Kinh tế Việt Nam

Bà Hà Thu Thanh


Hà Thu Thanh

Chủ tịch VIOD, nguyên Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam

TS. Nguyễn Văn Đính

TS.
Nguyễn Văn Đính

Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Thuân

Ông
Nguyễn Quang Thuân

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc FiinGroup và FiinRatings

Ban Biên tập CafeF

Ban Biên tập
CafeF

Đại diện đơn vị tổ chức FChoice Awards 2026

Ra đời từ năm 2021, FChoice là chương trình bình chọn thường niên do CafeF tổ chức nhằm ghi nhận những dấu ấn nổi bật của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế. Với hệ thống giải thưởng trải rộng trên nhiều lĩnh vực, FChoice Awards 2026 hướng đến việc nhận diện những thành tựu có tác động thực chất và những nhân tố góp phần tạo nên diện mạo kinh tế Việt Nam trong năm.