Từ nay hãy gọi thủ môn Bùi Tiến Dũng là “đội trưởng phòng gym”, body 8 múi “sầu riêng”, cơ bắp cuồn cuộn gây sốt

Mới đây, thủ môn Bùi Tiến Dũng đăng tải loạt hình ảnh tập luyện cùng đàn em Lương Duy Cương. Không có sân cỏ, áo đấu hay những pha cứu thua quen thuộc, hai cầu thủ xuất hiện trong phòng gym với diện mạo hoàn toàn khác: khỏe khoắn, rắn rỏi và đặc biệt là cùng khoe thành quả sau những buổi tập thể lực.

Trong ảnh, Bùi Tiến Dũng đứng trước gương với quần short thể thao màu xanh, tay cầm điện thoại và để lộ toàn bộ phần thân trên. Cơ ngực, vai, tay và đặc biệt là vùng bụng 8 múi đều tăm tắp, hiện lên rất rõ. Các múi cơ xếp thành từng mảng khiến phần bụng của anh trông như được “điêu khắc”, đúng chất body của một cầu thủ chuyên nghiệp thường xuyên duy trì chế độ tập luyện.

Đáng chú ý nhất vẫn là vòng eo với những múi bụng nổi rõ. Chỉ một khoảnh khắc đứng tạo dáng đơn giản cũng đủ để Bùi Tiến Dũng nhận về sự chú ý, thậm chí được người hâm mộ hài hước phong ngay danh hiệu “đội trưởng phòng gym”.

Bùi Tiến Dũng khoe thành quả tập gym gây sốt MXH (Ảnh: Dũng Bùi Tiến)

Thủ môn sinh năm 1997 đứng cạnh Lương Duy Cương. Đàn em sở hữu chiều cao 1,82 m cùng vóc dáng khỏe khoắn, trong khi Tiến Dũng lại nổi bật nhờ phần cơ bắp được định hình rõ nét. Cả hai cùng xuất hiện trong trạng thái thoải mái sau buổi tập, tạo nên màn “đọ body” bất ngờ giữa hai cựu tuyển thủ Việt Nam.

Lương Duy Cương vốn được đánh giá cao về thể hình và sức mạnh trong những lần khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Nếu Lương Duy Cương gây ấn tượng bởi khung người cao lớn của một trung vệ, Bùi Tiến Dũng lại khiến người xem tập trung ngay vào phần bụng. Những múi cơ nổi rõ từ vùng ngực xuống eo khiến dân mạng liên tưởng vui đến hình ảnh “sầu riêng”, bởi các đường cơ chia múi khá rõ.

Dưới hình ảnh tập gym của Bùi Tiến Dũng, hội cầu thủ nổi tiếng cũng vào bình luận góp vui. Thủ môn Văn Hoàng thậm chí còn thốt lên đầy "tủi thân" khi thấy body cực phẩm của đàn em: "Vừa phải thôi em à, bọn anh tủi thân quá".

Đây cũng là hình ảnh khá khác biệt của Bùi Tiến Dũng so với khi anh xuất hiện trên sân bóng. Thay vì vẻ tập trung trong những pha bóng, thủ môn của SHB Đà Nẵng thoải mái khoe thành quả tập luyện và cho thấy sự đầu tư đáng kể cho thể trạng. Và nếu phòng gym thực sự cần một “đội trưởng”, có lẽ Bùi Tiến Dũng đã tự ứng cử bằng chính chiếc body “8 múi sầu riêng” này.

Bùi Tiến Dũng gây sốt với body không chút mỡ thừa trong phòng gym (Ảnh: FBNV)

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV