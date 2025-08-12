Ronaldo cầu hôn Georgina bằng chiếc nhẫn siêu to khổng lồ, giá khủng cỡ nào mà cõi mạng "phải đeo kính râm mới dám ngắm"?

Tình yêu 9 năm của Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez cuối cùng cũng bước sang trang mới với một màn cầu hôn siêu sang chảnh. Thế nhưng, điều khiến dân tình "đứng hình mất 5 giây" không chỉ là khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người, mà còn nằm ở chiếc nhẫn kim cương cỡ bự mà CR7 trao cho bạn gái.

Theo Page Six (Mỹ), viên kim cương trung tâm của chiếc nhẫn này có thể nặng khoảng 15-20 carat, màu D và độ tinh khiết flawless thuộc hàng hiếm có khó tìm. Nó được gắn trên khung bạch kim sang trọng, kèm thêm hai viên phụ cỡ lớn, với giá trị ước tính 2-5 triệu USD.

Trong khi đó, The Cut còn dự đoán con số này có thể lên tới 25-30 carat với giá từ 2-4 triệu USD. Còn trang Brides đưa thông tin viên đá hình oval nặng 22 carat, màu H, độ tinh khiết VS1, kèm hai viên oval 2 carat bên cạnh – trị giá khoảng 1,2 triệu USD.

Bạn gái khoe nhẫn cầu hôn của Ronaldo

Không chỉ khiến dân tình "mắt chữ O miệng chữ A" vì độ xa xỉ, chiếc nhẫn còn là minh chứng cho tình yêu của CR7 và Georgina sau gần một thập kỷ bên nhau. Từ khi gặp nhau năm 2016, cả hai đã cùng trải qua nhiều sóng gió, đồng hành trong sự nghiệp, nuôi dạy 5 người con (trong đó có 2 con chung). Món quà kim cương này vì thế không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng cam kết gắn bó trọn đời.

Ronaldo và bạn gái có 9 năm bên nhau

Nói về lý do Ronaldo có thể "mạnh tay" chi tiền như vậy, câu trả lời nằm ở khối tài sản khổng lồ của anh. CR7 hiện là vận động viên bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới theo Forbes, bỏ túi hơn 260 triệu USD mỗi năm nhờ lương thưởng tại CLB Al Nassr và hàng loạt hợp đồng quảng cáo với Nike, Clear, Binance... Ngoài sân cỏ, anh còn kinh doanh chuỗi khách sạn Pestana CR7, sở hữu thương hiệu thời trang, nước hoa và đầu tư bất động sản ở nhiều quốc gia. Khối tài sản ước tính của Ronaldo đã vượt 500 triệu USD, tức hơn 12 nghìn tỷ đồng. Với anh, việc tặng một chiếc nhẫn trị giá hàng triệu USD thực sự chỉ như "muối bỏ bể".

Ronaldo sở hữu khối tài sản khủng và không tiếc đầu tư cho bạn gái

Khoảnh khắc Ronaldo và Georgina nắm tay trên giường, lấp ló chiếc nhẫn "siêu to khổng lồ", ngay lập tức lan truyền khắp mạng xã hội, nhận về hàng triệu lượt thích và chia sẻ. Không ít fan còn đùa rằng phải đeo kính râm mới dám nhìn vì ánh sáng từ viên kim cương quá chói chang. Có thể nói, đây không chỉ là một món trang sức xa xỉ, mà còn là lời khẳng định tình yêu của cặp đôi quyền lực nhất nhì làng bóng đá thế giới.