Từ nay đến hết tháng 5, Bắc và Trung Bộ đón 2 đợt nắng nóng, có nơi hơn 42 độ C

Ông Hoàng Đức Cương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, từ 12-31/5, Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung khả năng xuất hiện 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, tập trung vào khoảng nửa cuối tháng 5/2024.

Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ 35-38 độ C, Tây Bắc Bộ 36-39 độ C. Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, trong đó, vùng núi phía Tây 39-41 độ C, có nơi trên 42 độ C.

Ngoài ra, giai đoạn từ 12-16/5, Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện một đợt mừa, có nơi mưa to và dông mạnh, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ 11-16/5 có thể xuất hiện 1 đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, ít mưa. Nửa cuối tháng 5/2024, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa chuyển mùa, nắng nóng sẽ giảm dần.

"Mưa chuyển mùa cũng có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh", ông Cương nhấn mạnh.

Từ nay đến cuối tháng 5, dự báo có 2 đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ. (Ảnh minh họa: Ngô Nhung)

Từ tháng 6/2024, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt khả năng xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm trong tháng 7-8/2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở Trung Bộ.

Cũng theo ông Cương, Trung Bộ dự báo xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5-8/2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận..

"Dự báo có khoảng 11-13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và 5-7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới khả năng tập trung vào nửa cuối mùa bão, từ tháng 9-11/2024.

Thời gian mưa lớn xuất hiện chính ở Bắc Bộ là tháng 7-9, ở Trung Bộ tháng 9-11. Mưa lớn cục bộ với cường suất lớn từ 50-100mm trong 3-6 giờ có thể xảy ra nhiều trong thời gian tới, đề phòng gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi, ngập úng đô thị. Đặc biệt, cảnh báo kịch bản La Nina tác động vào nửa cuối năm 2024 khả năng xuất hiện các đợt mưa tập trung nhiều trong các tháng cuối năm 2024 tại Trung Bộ ", ông Cương thông tin.

Ông Cương cũng đề cập tới 3 đợt triều cường cao xuất hiện ở Đông Nam Bộ vào các ngày 18-23/9, 16-22/10, 12-20/11 và 12-18/12. Trong đó, đợt triều ngày 16-22/10 và 12-20/11, mực nước trạm Vũng Tàu có thể đạt trên 4,3m. Nguy cơ cao ngập úng khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao nhất là khi trùng với thời gian gió chướng hoạt động mạnh tại khu vực.

Trong tháng 7-8/2024, ven biển các tỉnh Tây Nam Bộ khả năng xuất hiện 1-2 đợt nước biển dâng bất thường kèm theo sóng lớn gây sạt lở đê biển, đặc biệt tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.