Ba nhóm tuổi bắt buộc phải đổi Căn cước trong năm 2025

Những ngày cuối năm 2025 đang đếm ngược, đánh dấu mốc thời gian quan trọng đối với ba nhóm công dân sinh năm 1965, 1985 và 2000. Căn cứ theo Luật Căn cước 2023, mọi công dân Việt Nam khi chạm mốc 25, 40 và 60 tuổi đều bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ mới. Quy định này nhằm mục đích cập nhật các thay đổi về đặc điểm nhận dạng và dữ liệu sinh trắc học vốn thay đổi theo thời gian.

Cụ thể, người sinh năm 2000 sẽ tròn 25 tuổi, thế hệ 1985 bước sang tuổi 40 và những người sinh năm 1965 sẽ chạm ngưỡng 60 tuổi. Nếu bước sang năm 2026 mà nhóm đối tượng này vẫn sử dụng thẻ cũ chưa đổi, tấm thẻ đó sẽ đương nhiên hết giá trị pháp lý, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các quyền lợi dân sự.

Người sinh năm 1965, 1985 và 2000 cần hoàn tất thủ tục đổi thẻ Căn cước theo độ tuổi quy định trong năm 2025

Không đổi thẻ đúng hạn có thể bị phạt đến 500.000 đồng

Việc "quên" đổi thẻ không đơn thuần chỉ gây phiền toái khi thực hiện các giao dịch ngân hàng, công chứng hay thủ tục hành chính, mà còn dẫn đến chế tài xử phạt cụ thể. Theo quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi không thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước theo đúng quy định sẽ đối diện với mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Do đó, khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của năm 2025 là cơ hội cuối cùng để những công dân thuộc diện trên hoàn tất nghĩa vụ này trước khi bước sang năm mới.

Nếu đã đổi thẻ trong 2 năm gần đây thì không cần đổi lại

Tuy nhiên, pháp luật vẫn có những quy định linh hoạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Trường hợp những người sinh năm 1965, 1985 hoặc 2000 đã thực hiện đổi thẻ Căn cước trong vòng 2 năm trước khi đến tuổi quy định (tức là đã đổi từ năm 2023 trở lại đây), họ sẽ không bắt buộc phải đổi lại thẻ trong năm 2025 nữa.

Ví dụ điển hình là một công dân sinh năm 1985 đã làm thẻ gắn chip vào năm 2023 (khi 38 tuổi), tấm thẻ đó sẽ mặc nhiên có giá trị sử dụng đến tận năm 2045 (khi công dân đó 60 tuổi). Điều này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí xã hội cho những ai đã chủ động cập nhật giấy tờ từ sớm.

Thẻ Căn cước mới

Nơi thực hiện đổi thẻ và các trường hợp có thể làm online

Để thực hiện thủ tục, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan Công an cấp huyện, cấp tỉnh nơi cư trú hoặc các điểm cấp thẻ lưu động được địa phương thông báo. Một điểm mới đáng chú ý là từ ngày 01/7/2024, công dân đã có thẻ Căn cước loại mới có thể yêu cầu cấp lại trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an nếu không cần thu nhận lại sinh trắc học.

Dù vậy, đối với các trường hợp đổi thẻ theo độ tuổi "nhạy cảm" như 25, 40 và 60, đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt thường có nhiều thay đổi. Vì thế, cơ quan chức năng khuyến khích người dân nên đến trực tiếp trụ sở công an để được chụp ảnh, cập nhật mống mắt và vân tay, đảm bảo tấm thẻ mới có giá trị sử dụng lâu dài và chính xác nhất.