Tuổi nghỉ hưu đang được điều chỉnh theo lộ trình

Theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường đang được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình. Mục tiêu là đến năm 2028, lao động nam đủ 62 tuổi và đến năm 2035, lao động nữ đủ 60 tuổi.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu được xác định là 60 tuổi 3 tháng đối với nam và 55 tuổi 4 tháng đối với nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ cho đến khi đạt mốc nói trên.

Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cũng cho phép một số trường hợp được nghỉ hưu sớm hơn từ 5-10 năm so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường. Các trường hợp này được quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo Điều 65, người lao động bị suy giảm khả năng lao động có thể nghỉ hưu sớm từ 5-10 năm. Tuy nhiên, khi nghỉ trước tuổi theo diện này, mức lương hưu sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng do bị trừ phần trăm cho mỗi năm nghỉ sớm.

Ảnh minh họa

Bổ sung giáo viên mầm non vào diện không bị trừ lương hưu

Điểm mới đáng chú ý từ năm 2026 là việc bổ sung thêm một trường hợp nghỉ hưu sớm nhưng không bị trừ tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu.

Cụ thể, theo Khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà giáo, nhà giáo đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, nếu có nguyện vọng, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường nhưng không quá 5 tuổi. Trường hợp có đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Đồng thời, Điều 40 của luật này cũng sửa đổi Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội để bổ sung quy định tương ứng. Theo đó, mức lương hưu hằng tháng của giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm sẽ được tính tương tự nhóm nghỉ hưu theo Điều 64 – tức không bị trừ 2% cho mỗi năm nghỉ sớm.

Chính sách này được cho là phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của giáo viên mầm non – công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và sự kiên nhẫn trong môi trường áp lực cao.

Cách tính lương hưu hiện hành

Theo Điều 66 của Luật Bảo hiểm xã hội, cách tính lương hưu hằng tháng có sự khác nhau giữa lao động nam và lao động nữ.

Đối với lao động nữ, mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, mức tối đa đạt 75%.

Đối với lao động nam, mức lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa cũng là 75%.

Riêng trường hợp lao động nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức hưởng là 40% tương ứng 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó mỗi năm đóng thêm được cộng 1%.