Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025: Điều kiện chi tiết bạn nên biết!

Tuổi nghỉ hưu năm 2025

Căn cứ theo quy định hiện hành tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP, kể từ ngày 1/1/2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ.

Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2025 của người lao động trong điều kiện lao động bình thường như sau:

- Lao động nam là 61 tuổi 03 tháng

- Lao động nữ là 56 tuổi 08 tháng.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định một số trường hợp được nghỉ hưu sớm so với độ tuổi nêu trên.

Ảnh minh hoạ

Điều kiện nghỉ hưu sớm từ 1/7/2025

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 5 tuổi

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 và 65 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024 thì các trường hợp dưới đây được nghỉ hưu sớm 05 tuổi (tức lao động nam là 56 tuổi 03 tháng; lao động nữ là 51 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu)

- Người lao động đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật công an nhân dân ;

Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí (còn gọi là người làm trong quân đội, công an).

Các trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 tuổi (lao động nam 51 tuổi 03 tháng và lao động nữ là 46 tuổi 08 tháng ở thời điểm nghỉ hưu)

Tại Điều 64 và 65 Luật BHXH 2024 cũng đã quy định những trường hợp nghỉ hưu sớm 10 tuổi, gồm:

- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm công việc khai thác than trong hầm lò theo quy định của Chính phủ;

- Người làm trong quân đội, công an có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021;

- Người lao động có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Nghỉ hưu sớm theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Theo Điều 7 Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách nghỉ hưu sớm do sắp xếp bộ máy, những người được cơ quan quản lý chấp thuận cho phép nghỉ hưu sớm sẽ nhận được các khoản hỗ trợ như trợ cấp hưu trí một lần, trợ cấp cho số năm nghỉ hưu sớm, trợ cấp theo thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc…

Khi nghỉ hưu, người lao động thuộc nhóm này được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH với điều kiện ưu đãi là không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Trường hợp có tuổi đời còn từ đủ 2 năm đến đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định tại Nghị định 135/2020 và có đủ thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc để được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về BHXH thì còn được hưởng các chế độ:

- Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

- Được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định; Được trợ cấp 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho 20 năm đầu công tác có đóng BHXH bắt buộc. Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng BHXH bắt buộc được trợ cấp 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng.

Chính sách về hưu sớm không bị trừ tỷ lệ lương hưu nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời khuyến khích việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế. Tuy nhiên, người lao động cần nắm rõ các điều kiện và thủ tục để được hưởng chính sách này một cách đầy đủ và chính xác. Việc tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin và được tư vấn từ các chuyên gia là rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn về thời điểm nghỉ hưu.