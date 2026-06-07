Trong quan niệm phương Đông, tháng 5 Âm lịch còn gọi là tháng Ngọ, thuộc hành Hỏa, là thời điểm khí trời nóng nhất nhưng cũng là lúc trường khí vận trình của 12 con giáp chuyển động mạnh mẽ nhất trong năm. Có người được nâng bước, công việc thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh; ngược lại có người vướng phải xung khắc, dễ gặp chuyện ngoài ý muốn nếu thiếu tỉnh táo. Theo chiêm nghiệm dân gian, từ mùng 1/5 Âm lịch trở đi, có hai con giáp được dự đoán đón đợt lộc vàng đáng mong chờ, trong khi một con giáp lại cần đặc biệt giữ mình trong từng quyết định.

Tuổi Sửu: Vàng đổ đầy két, công sức nhiều năm được đền đáp

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng cần mẫn, làm nhiều mà ít kể công. Bước sang tháng Ngọ, năng lượng Hỏa vượng giúp Thổ của Sửu được kích hoạt, ví như đất gặp nắng nở hoa. Đây là giai đoạn mọi nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu cho thấy kết quả thực tế, từ chuyện thưởng nóng bất ngờ, đối tác chốt hợp đồng, đến những khoản thu phụ mà bản thân tưởng đã quên.

Đặc biệt với người làm trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, bất động sản hoặc thủ công mỹ nghệ, tài chính có khả năng bứt phá rõ rệt trong nửa cuối tháng. Lời khuyên dành cho tuổi Sửu trong giai đoạn này: Đừng vì thấy thuận lợi mà tham lam mở rộng quá nhanh, hãy gom lộc trước, tính đường dài sau, để dòng tiền vào ổn định và bền vững.

Tuổi Thân: Quý nhân chen chân tìm đến, cơ hội mở cửa liên hoàn

Nếu Sửu là kiểu "làm thật ăn thật" thì Thân lại được dự đoán "đi nhẹ mà gặt nặng" trong tháng Ngọ này. Bản mệnh Thân vốn linh hoạt, nhanh nhạy, lại hợp với khí Hỏa của tháng nên dễ bắt sóng cơ hội mà người khác bỏ lỡ. Trong khoảng đầu tháng, người tuổi Thân có thể bất ngờ gặp được quý nhân thông qua một bữa cơm thân mật, một nhóm bạn cũ tụ tập, hoặc thậm chí từ một cuộc trò chuyện tưởng chừng ngẫu nhiên trên mạng xã hội.

Những mối quan hệ này không chỉ mở ra cơ hội kiếm tiền mà còn giúp nâng tầm vị thế trong công việc. Điểm mới mẻ đáng chú ý: Tuổi Thân năm nay được đánh giá có "lộc trời" liên quan đến chuyển động địa lý, nghĩa là việc di chuyển, đi công tác, đổi chỗ làm hoặc đầu tư xa nhà đều có xu hướng mang lại may mắn bất ngờ. Ai đang ấp ủ một dự án còn dang dở, đây chính là thời điểm thích hợp để mạnh dạn khởi động lại.

Tuổi Tý: Sao xấu rình rập, càng đi chậm càng giữ được an yên

Đáng tiếc, không phải ai cũng có một tháng Ngọ thuận lợi. Tuổi Tý là con giáp xung trực tiếp với tháng 5 Âm, hay còn gọi là "Tý Ngọ tương xung", nên đây là quãng thời gian cần dè chừng nhất trong nửa đầu năm. Vận khí xáo trộn dễ khiến người tuổi Tý cảm thấy bứt rứt, nóng vội, làm việc gì cũng có cảm giác bị cản trở dù bề ngoài vẫn ổn. Về tài chính, hãy đặc biệt cẩn trọng với những lời mời gọi đầu tư lãi suất cao, hùn vốn làm ăn cùng người mới quen, hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của các tài khoản lạ.

Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh tranh cãi trong gia đình và nơi làm việc do cảm xúc lên xuống thất thường. Điều người tuổi Tý nên làm không phải là cố gắng "vùng vẫy" cho bằng người khác, mà là chủ động sống chậm, ngủ đủ, ăn uống điều độ và hạn chế đưa ra quyết định lớn trong những ngày tâm trạng không ổn. Khi xung khắc qua đi, vận may sẽ tự nhiên trở lại.

Dù thuộc con giáp nào, tháng Ngọ với năng lượng Hỏa thịnh đều dễ khiến con người dễ cáu kỉnh, mất kiên nhẫn và đưa ra những quyết định cảm tính. Một mẹo nhỏ nhưng hiệu quả: Giữ trong người một vật phẩm có tông xanh dương hoặc xanh lá nhạt, ví dụ vòng tay đá, khăn tay, hoặc đơn giản là chiếc bút mực xanh, để cân bằng lại khí nóng. Bên cạnh đó, việc uống đủ nước, ngủ trước 23 giờ và dành ít phút thiền hoặc đi bộ mỗi sáng sẽ giúp tâm trí sáng suốt hơn rất nhiều. Trong tháng năng lượng mạnh thế này, người biết tiết chế thường là người thắng cuộc sau cùng, dù vận trình ban đầu có thuận hay không.

Cuối cùng, dù bảng vận trình có nói gì, hãy nhớ rằng chiêm tinh hay tử vi chỉ là một góc nhìn tham khảo. Cuộc sống vận hành nhờ vào nỗ lực, sự tử tế và những lựa chọn hằng ngày của chính mình. Khi bạn sống tỉnh thức, lộc vàng có thể đến từ bất cứ hướng nào, không nhất thiết phải đợi đúng tháng đúng ngày.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.