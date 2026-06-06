Rút quẻ tài lộc tuần mới (8/6-14/6): Ai lên hương sự nghiệp, ai tài lộc thăng hoa?

Người xưa tin rằng mỗi tuần trôi qua đều mang theo một dòng khí riêng, và Kinh Dịch chính là chiếc gương soi thấu sự lưu chuyển đó. Bước vào tuần lễ giữa tháng 6, khi tiết trời nóng dần và Hạ Chí cận kề, năng lượng của trời đất cũng dịch chuyển rõ rệt. Mượn 12 quẻ trong Kinh Dịch ứng với 12 con giáp, ta thử lật giở xem ai sẽ chạm tay vào lộc trời, ai cần lùi một bước để tiến ba bước, và ai sắp đón một bước ngoặt định hình cả nửa cuối năm.

Tuổi Tý - Quẻ Tấn: Mặt trời mọc, đường công danh hửng sáng

Quẻ Tấn báo hiệu vầng dương đang dần lên cao, ánh sáng lan ra khắp mặt đất. Tuổi Tý bước vào tuần với luồng sinh khí mới, những việc tưởng bế tắc lại có lối ra bất ngờ. Nếu đang ấp ủ dự án riêng hoặc chờ một câu trả lời quan trọng từ cấp trên, đây là thời điểm tin vui có thể gõ cửa. Tài lộc không bùng nổ một lần, mà đến nhỏ giọt nhưng đều đặn, nhỏ giọt liên tục như mạch nước ngầm.

Tuổi Sửu - Quẻ Khôn: Đất dày tích lũy, lặng thầm hái quả

Quẻ Khôn tượng trưng cho đất, cho sự bao dung và tích lũy bền bỉ. Tuổi Sửu vốn quen cần mẫn, tuần này càng được trời đất ủng hộ cho cách sống đó. Đừng vội đổi hướng, đừng nóng ruột so sánh với người xung quanh đang thấy "lên đời" nhanh. Mọi nỗ lực thầm lặng bấy lâu sắp được hồi đáp bằng một cơ hội rất cụ thể, có thể là khoản tiền tồn đọng được thanh toán, hoặc một mối làm ăn cũ tưởng đã nguội bỗng ấm trở lại.

Tuổi Dần - Quẻ Đại Tráng: Mạnh nhưng phải biết tiết chế

Đại Tráng là quẻ của sức mạnh đang ở đỉnh cao, đồng thời cũng nhắc nhở rằng đừng dùng sức một cách lỗ mãng. Tuổi Dần có quý nhân ngầm hỗ trợ, vị thế trong công ty hoặc trong nhóm bạn làm ăn được nâng lên rõ rệt. Tài lộc đến qua các mối quan hệ bất ngờ, có thể từ một cuộc gặp tình cờ dẫn tới đơn hàng lớn. Bí quyết của tuần: Mềm trong lời nói, cứng trong nguyên tắc, thì đường công danh càng rộng mở.

Tuổi Mão - Quẻ Tốn: Gió nhẹ luồn lách, khéo léo thắng cường

Tốn là gió, dịu dàng nhưng len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Tuần lễ này tuổi Mão thành công nhờ sự khéo léo chứ không phải bằng sức mạnh đối đầu. Một lời nói đúng lúc, một cử chỉ tinh tế có thể mở ra cánh cửa mà cả tháng vật lộn không có. Tiền bạc đến từ việc kết nối, môi giới, hoặc những công việc đòi hỏi sự duyên dáng trong giao tiếp.

Tuổi Thìn - Quẻ Càn: Rồng gặp mây, định đoạt nửa năm còn lại

Càn là trời, là quẻ thuần dương đứng đầu Kinh Dịch. Tuổi Thìn đúng nghĩa được rồng gặp mây trong tuần này. Người làm chủ thấy rõ con đường mở rộng, người làm thuê có khả năng được giao trọng trách lớn. Tài lộc dồi dào nhưng đi kèm trách nhiệm tương xứng, đừng nhận việc rồi buông giữa chừng. Một quyết định trong tuần có thể định hình cả nửa cuối năm 2026.

Tuổi Tỵ - Quẻ Ly: Lửa sáng rực, dám bước ra ánh đèn

Ly là lửa, là ánh sáng, là sự rực rỡ. Tuổi Tỵ vốn kín kẽ, tuần này lại được khuyến khích bộc lộ. Hãy mạnh dạn lên tiếng trong các cuộc họp, mạnh dạn đăng bài giới thiệu sản phẩm, mạnh dạn nhận lời mời hợp tác. Tài chính có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt vào nửa cuối tuần, đặc biệt từ các nguồn liên quan đến truyền thông, hình ảnh và sáng tạo nội dung.

Tuổi Ngọ - Quẻ Phong: Sung mãn nhưng đỉnh cao luôn có bóng

Phong tượng trưng cho sự sung mãn, nhưng cũng cảnh báo rằng đỉnh cao luôn đi kèm cái bóng đổ phía sau. Tuổi Ngọ tuần này có thu nhập tốt, có thể nhận thưởng, hoa hồng hoặc khoản chốt sổ bất ngờ. Tuy vậy chi phí phát sinh cũng nhiều, nhất là các khoản đối nội đối ngoại. Mẹo nhỏ là: Cứ thu vào rồi mới tính chi, đừng chi trước khi tiền thực sự về tài khoản.

Tuổi Mùi - Quẻ Khiêm: Càng nhún nhường, quý nhân càng để mắt

Khiêm là quẻ duy nhất trong Kinh Dịch có cả sáu hào đều tốt, dạy con người lấy sự khiêm nhường làm gốc. Tuổi Mùi tuần này càng nhún nhường càng được quý nhân chú ý. Tài lộc không ồn ào nhưng chắc chắn, kiểu như được giới thiệu khách quen, được người cũ nhớ tới chuyện cũ và tìm đến trả ơn. Người làm dịch vụ, chăm sóc khách hàng sẽ thấy rõ điều này trong vài ngày sắp tới.

Tuổi Thân - Quẻ Cách: Dám bỏ cái cũ để đón cái mới

Cách là thay cũ đổi mới, là cải cách triệt để. Tuổi Thân bước vào giai đoạn cần dám buông một thứ đã cũ kỹ để đón thứ mới giá trị hơn. Có thể là bỏ một công việc đã không còn cơ hội phát triển, có thể là cắt một mối quan hệ làm ăn đang kéo lùi mình. Sau khoảnh khắc dứt khoát đó, tài lộc mới thực sự có chỗ chảy vào. Đừng tiếc thứ vốn dĩ đã hết duyên với mình.

Tuổi Dậu - Quẻ Đoài: Tiếng nói mở lối, càng chia sẻ càng nhân lên

Đoài là đầm nước, là niềm vui, là tiếng nói hòa hợp. Tuổi Dậu tuần này dễ nhận tin vui qua giao tiếp, qua các nhóm bạn bè hoặc cộng đồng nghề nghiệp. Một cuộc trò chuyện tưởng chừng vu vơ lại mở ra deal hời. Tài chính có chiều hướng tích cực, đặc biệt nếu bạn đang kinh doanh nhỏ hoặc làm việc theo ekip. Càng cởi mở chia sẻ thông tin, mạng lưới càng nhân lên gấp bội.

Tuổi Tuất - Quẻ Cấn: Núi đứng vững, biết dừng đúng lúc là khôn

Cấn là núi, là sự dừng lại đúng lúc. Tuổi Tuất tuần này không nhất thiết phải bung hết sức, đôi khi ngồi yên quan sát còn có lợi hơn lao đi. Tài lộc không đến từ việc chạy đua, mà đến từ việc giữ vững những gì đang có, củng cố nguồn thu cũ thay vì lao theo thứ mới chưa rõ ngọn ngành. Một kế hoạch chậm lại một nhịp có thể giúp bạn tránh được rủi ro lớn vào cuối tuần.

Tuổi Hợi - Quẻ Ích: Lộc dồn từ nhiều phía, cho đi để nhận về

Ích nghĩa là làm cho thêm lên, là tăng trưởng. Tuổi Hợi đón nhận một giai đoạn nguồn thu được bổ sung từ nhiều phía: Có thể là lương thưởng, có thể là quà cáp từ người thân, có thể là một khoản đầu tư nhỏ sinh lời nhanh hơn dự tính. Điểm cần lưu ý là: Hãy chia sẻ một phần cho người xung quanh, càng cho đi tử tế, dòng chảy tài lộc về sau càng thông suốt.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.