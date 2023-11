Từ một chi tiết nhỏ trên bàn tay, vợ phát hiện ngay chồng ngoại tình

Đàn ông đừng cho rằng mình hành xử kín kẽ thì sẽ che giấu được những việc làm xấu xa. Trên đời chẳng có gì là bí mật nếu như người ta bỏ công tìm hiểu.

Một cô vợ tên N.H đăng tải bài viết chia sẻ chuyện phát hiện chồng ngoại tình trên 1 diễn đàn. Chuyện như sau:

"Em không thể ngờ được cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc như thế này. Quả thật, tất cả mọi chuyện khiến em choáng váng nhưng em nghĩ rằng mình không hề hối hận khi bóc mẽ ra.

Em và chồng cưới nhau 2 năm. Vì còn trẻ nên bọn em không định sinh con sớm. Cuộc sống sau kết hôn cũng có xích mích nhưng không đáng kể.

Một hôm, em để ý thấy chồng không đeo nhẫn cưới. Mới kết hôn 1 năm, nhẫn cưới đã không đeo thì hơi kỳ cục. Bởi vậy em hỏi thẳng thì anh bảo rằng đeo nhẫn vướng víu không quen nên anh tháo ra.

Em cũng không nghĩ được vướng ở việc gì khi anh làm văn phòng, chẳng phải công việc gì nặng nhọc mà phải tháo nhẫn cưới. Đem câu chuyện kể với một người bạn, bạn bảo rằng phải chú ý kỹ bởi đôi khi đó là dấu hiệu của hôn nhân có vấn đề.

Em xét đi xét lại, hai vợ chồng không xích mích. Hai bên hòa thuận với nhau thì vấn đề ở đâu. Phải chăng quãng thời gian 5 năm yêu, hơn 1 năm cưới anh đã chán em rồi", người phụ nữ kể.

Sau đó, cô vẫn im lặng và quan sát chồng. Đúng như người bạn thân dự đoán, chồng có có những sự bất thường nhất định.



Cô kể tiếp: "Anh làm IT, thường ngày luôn xuất hiện với hình tượng đầu bù tóc rối, đôi khi ra đường chỉ đi đôi dép lê. Vậy mà giờ đây, lúc nào anh cũng chải chuốt, thậm chí còn bảo em đi cùng để mua mấy bộ đồ trẻ trung. Anh còn sử dụng nước hoa, lúc nào cũng đi giày tươm tất và không còn than vãn chuyện đi làm mệt như trước nữa. Bởi vậy, em nghi ngờ chồng có vấn đề bởi ngày trước, hôm nào đi làm về anh cũng than vãn rằng lắm việc, mệt mỏi, muốn nghỉ làm đi du lịch.

Nhưng nghi thì nghi vậy, em vẫn chưa muốn hỏi thẳng hay làm gì đánh động. Em tìm vào fanpage công ty chồng, xem lại ảnh du lịch tháng trước để 'soi' cho kỹ lưỡng. Và em phát hiện ra điều bất thường, chồng em luôn xuất hiện bên cạnh một em gái 'như hình với bóng'. Chụp ảnh cũng chụp chung, chơi trò chơi đôi và còn có khoảnh khắc chồng em nhìn cô gái kia đầy tình tứ. Đồng nghiệp thì nhìn nhau cười tình cảm như vậy để làm gì".

Người vợ tiếp tục "soi" thêm và biết được tên facebook của cô gái đó. Cô cũng bấm vào xem nhưng không thu được kết quả gì. Cô hết sức bình tĩnh, xác định vẫn nên xem xét từ chồng mình.

"Em vẫn cứ ngày thường như thế nào thì bây giờ vẫn thế. Tối đó, lúc chồng đi tắm, em đã cầm điện thoại anh để tìm hiểu mối quan hệ của anh và cô gái kia.

Và đúng như em dự đoán, khi bấm vào phần tin nhắn thì tài khoản của cô gái nọ đang đứng ở vị trí đầu tiên. Nhấn vào xem, em bàng hoàng đến suýt rơi điện thoại khi biết cả hai người đã xưng hô chồng vợ và suốt ngày hẹn hò trong giờ nghỉ trưa trên công ty.

Chồng em nói rằng có vẻ yêu lâu nên sau khi kết hôn thì chán em. Bây giờ bỏ thì thương mà vương thì tội chứ tình cảm với em đã cạn rồi. Em đọc được mà thấy lạnh toát cả người. Tự nhiên một cơn tức giận bốc lên. Em cứ nghĩ mình sẽ khóc nếu như phát hiện ra gì đó nhưng không phải. Thay vì khóc, em giận dữ, tức tối nhiều hơn.

Sau đó thì anh ta ra, em hỏi thẳng chuyện này. Ban đầu anh ta còn ấp úng chối nhưng em đã có bằng chứng trong tay. Biết nói gì hơn nữa, em gọi điện cho bố mẹ hai bên xin được họp gia đình. Không nghe giải thích, không cần thương lượng gì cả, em quyết định ly hôn luôn. Tính em là vậy, có thì có trọn vẹn chứ cái gì đã sứt mẻ thì không còn giá trị", cô chia sẻ.

Được biết, mọi chuyện xảy đến khiến bố mẹ chồng của cô rất tức giận. Bố chồng tát con một cái cực mạnh tay và tuyên bố từ mặt. Dù chồng có lạy lục xin lỗi và hứa hẹn nhưng cô vẫn quyết tâm ly hôn. Chẳng phải hết yêu mà bởi cô đã tổn thương quá sâu sắc. Với cô, người đàn ông như thế thì không xứng đáng ở bên cạnh mình nữa. Chồng cô và kẻ thứ ba cũng không thể tiếp tục bên nhau vì bố mẹ chồng gây áp lực. Quay đi quay lại, người chồng trắng tay, hối hận đã muộn màng.

Bởi vậy mới nói, đừng đùa với phụ nữ. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng không thể thoát khỏi con mắt tinh tường và sự chú ý của họ. Và khi bạn đã phạm sai lầm thì phải trả giá cho những hành vi xấu của bản thân mình!