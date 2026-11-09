Từ lời thừa nhận của một CEO đến câu hỏi gây tranh cãi: Đàn ông ngoại tình có đặc điểm gì đặc biệt?

Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia - một trong những công ty quyền lực nhất ngành công nghiệp AI - trở thành tâm điểm chú ý khi thừa nhận không chung thủy với vợ sau hơn 40 năm hôn nhân.

Sau khi thông tin về mối quan hệ ngoài luồng bị lộ ra, Jensen Huang đã đãgửi thư cho nhân viên Nvidia, thừa nhận đã phản bội vợ và khiến các con tổn thương. Ông viết rằng không có lý do nào có thể biện minh cho hành động của mình, đồng thời nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tổn thương đã gây ra cho gia đình.

Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia và vợ

Jensen Huang cũng bày tỏ mong muốn gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ từng bước lấy lại niềm tin của những người thân yêu.

Vợ ông, Lori Huang, là người đã đồng hành cùng ông hơn bốn thập kỷ. Hai người quen nhau khi còn học đại học và xây dựng gia đình trong suốt quá trình Nvidia phát triển từ một công ty công nghệ non trẻ thành một trong những doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Có lẽ Jensen Huang không phải người đàn ông duy nhất khiến công chúng đặt câu hỏi về lòng chung thủy sau hàng chục năm hôn nhân. Trước đó, Bill Gates cũng thừa nhận từng ngoại tình trong thời gian kết hôn với Melinda French Gates. Hai người ly hôn năm 2021 sau 27 năm chung sống và cùng xây dựng quỹ từ thiện lớn. Trong khi đó, Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, kết thúc cuộc hôn nhân 25 năm với MacKenzie Scott vào năm 2019, giữa lúc mối quan hệ của ông với Lauren Sánchez trở thành tâm điểm truyền thông. Sergey Brin, đồng sáng lập Google, cũng ly hôn với Anne Wojcicki sau khi thông tin về mối quan hệ giữa ông và một nữ nhân viên Google xuất hiện trên báo chí trong thời gian hai người đã ly thân.

Mỗi câu chuyện có những tình tiết và nguyên nhân riêng, nhưng ở góc độ hôn nhân, người ta vẫn chỉ nhìn nhận chung một nguyên nhân: Ngoại tình. Câu hỏi người ta đặt ra là: Vì sao có những người đàn ông từng cùng vợ đi qua những năm tháng khó khăn, cùng gây dựng sự nghiệp và gia đình, nhưng khi đã có tiền bạc, danh tiếng và quyền lực, hôn nhân vẫn có thể đứng trước nguy cơ đổ vỡ? Liệu đàn ông ngoại tình có đặc điểm gì đặc biệt?

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Ngoại tình thường được nhìn nhận là vấn đề liên quan đến lựa chọn cá nhân, sự cam kết và cách mỗi người đối xử với bạn đời. Tuy nhiên, một số nghiên cứu về hormone lại đặt ra câu hỏi thú vị: Liệu đặc điểm sinh học có ảnh hưởng đến xu hướng tìm kiếm bạn tình của con người?

Theo thông tin được đăng tải trên Journal of Sex Research (Tạp chí Nghiên cứu Tình dục), một nghiên cứu sử dụng dữ liệu của khoảng 4.000 người trưởng thành đã tìm hiểu mối liên hệ giữa nồng độ testosterone trong nước bọt và lịch sử quan hệ tình dục của người tham gia. Kết quả được bài báo dẫn lại cho thấy nam giới có nồng độ testosterone cao hơn có xu hướng có nhiều bạn tình hơn trong một số phân tích. Tuy nhiên, phát hiện này không đồng nghĩa với việc cứ testosterone cao là đàn ông sẽ ngoại tình.

Nam giới có testosterone cao dễ có ham muốn tình dục hơn?

Nghiên cứu được đề cập trong bài báo đăng trên Journal of Sex Research (Tạp chí Nghiên cứu Tình dục). Nhóm nghiên cứu thu thập mẫu nước bọt của khoảng 4.000 người trưởng thành để đo nồng độ testosterone, đồng thời sử dụng bảng câu hỏi nhằm tìm hiểu lịch sử và tần suất quan hệ tình dục của những người tham gia.

Theo bài viết, kết quả cho thấy nam giới có nồng độ testosterone cao hơn có xu hướng ham muốn tình dục mạnh hơn và có thể có nhiều bạn tình. Bài báo cũng đưa ra nhận định rằng ở phụ nữ, mối liên hệ giữa testosterone và hành vi tình dục có thể khác với nam giới, thậm chí testosterone cao hơn có liên quan đến xu hướng chung thủy hơn.

Tuy nhiên, những kết luận này cần được đối chiếu với nghiên cứu gốc. Testosterone có liên quan đến ham muốn tình dục, nhưng không thể chỉ dựa vào nồng độ hormone để kết luận một người có ngoại tình hay không.

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7 dấu hiệu được đề cập khi testosterone nam giới tăng cao

Theo bài viết, tình trạng testosterone cao hoặc mất cân bằng hormone ở nam giới có thể đi kèm một số biểu hiện như:

- Mụn trứng cá gia tăng.

- Huyết áp không ổn định.

- Lông trên cơ thể phát triển bất thường hoặc rụng nhiều.

- Tâm trạng thay đổi thất thường.

- Số lượng tinh trùng giảm.

- Ngưng thở khi ngủ.

- Vú to ở nam giới.

Cần lưu ý rằng đây không phải danh sách những dấu hiệu đặc hiệu của testosterone cao. Một số biểu hiện có thể liên quan đến việc sử dụng hormone từ bên ngoài, bệnh lý khác hoặc sự mất cân bằng nội tiết, vì vậy cần được bác sĩ đánh giá cụ thể.

Bác sĩ Vương Khởi Kiệt, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Nam giới thuộc chi nhánh Đại Xương, Bệnh viện Nghĩa Đại (Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc), nhận định testosterone có liên quan đến ham muốn tình dục ở nam giới. Hoạt động thể chất cũng có thể tác động đến hormone này, song không thể khẳng định người thường xuyên tập thể thao đương nhiên có testosterone cao hoặc ham muốn tình dục mạnh hơn.

6 yếu tố có thể liên quan đến tình trạng testosterone thấp

Theo bài báo, bác sĩ Vương Khởi Kiệt đề cập 6 yếu tố có thể ảnh hưởng đến nồng độ testosterone ở nam giới:

- Tuổi tác: Nồng độ testosterone có xu hướng giảm dần ở nhiều nam giới khi tuổi tăng lên, nhưng mức độ khác nhau giữa từng người.

- Ít vận động: Lối sống ít vận động có thể làm tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe nội tiết.

- Bệnh mạn tính: Béo phì, đái tháo đường và một số bệnh lý chuyển hóa có thể liên quan đến testosterone thấp.

- Thói quen sinh hoạt: Thiếu ngủ kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình điều hòa hormone.

- Căng thẳng: Áp lực kéo dài có thể tác động đến giấc ngủ, ham muốn và chức năng tình dục.

- Dinh dưỡng: Chế độ ăn thiếu năng lượng hoặc thiếu chất dinh dưỡng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chức năng nội tiết. Tuy nhiên, ăn chay không đồng nghĩa với testosterone thấp nếu chế độ ăn được xây dựng cân đối.