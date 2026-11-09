Tuần lễ buồn của Jensen Huang: Danh tiếng bị hoen ố sau bê bối ngoại tình, mất hơn 15 tỷ USD chỉ trong 1 ngày

Tỷ phú Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO Nvidia, đang gây xôn xao dư luận quốc tế khi gửi thư tới toàn thể nhân viên tập đoàn, thừa nhận đã không chung thủy với vợ và công khai xin lỗi gia đình.

Ông Jensen Huang cho biết, gia đình luôn dành cho mình tình yêu và sự ủng hộ, nhưng bản thân đã khiến những người thân yêu thất vọng. CEO Nvidia nhận toàn bộ trách nhiệm, đồng thời hy vọng có thể hàn gắn gia đình và lấy lại niềm tin của vợ và các con.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thời gian thực của Forbes, tính đến sáng nay (9/11, theo giờ Việt Nam), ông Jensen Huang sở hữu khoảng 162,2 tỷ USD, đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới .

Đáng chú ý, theo Bloomberg Billionaires Index, trong ngày 5/11, tài sản ròng của ông Jensen Huang đã giảm 15,1 tỷ USD, xuống còn 150,9 tỷ USD. Kết quả này khiến ông tụt 4 bậc, từ vị trí thứ 9 xuống thứ 13 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu Nvidia đóng cửa phiên giao dịch tại New York ở mức 181,60 USD, tương ứng giảm 9,3% so với mức 200,13 USD của phiên trước đó. Đây cũng là phiên giảm mạnh nhất của cổ phiếu Nvidia kể từ tháng 1/2025. Seoul Economic Daily nhận định, mức giảm này đủ để xóa sạch toàn bộ thành quả tăng giá của Nvidia từ đầu năm.

Trên thực tế, trong vài năm qua, giá trị của Nvidia đã tăng mạnh cùng với làn sóng AI. Công ty này thậm chí đã đạt mức vốn hóa thị trường kỷ lục gần 5.800 tỷ USD vào tháng 10/2026. Thế nhưng con số này đã giảm xuống dưới 5.000 tỷ USD, vì lo ngại về tính bền vững của quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng AI.

Danh tiếng của ông Jensen Huang bị ảnh hưởng sau bê bối ngoại tình

CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố nhận hoàn toàn trách nhiệm sau bê bối ngoại tình. Ảnh: Chinatimes

Vụ ngoại tình của ông Jensen Huang đang trở thành tâm điểm được công chúng quan tâm. Vụ việc làm hoen ố danh tiếng của Jensen Huang, người vốn có ảnh hưởng lớn tại Thung lũng Silicon và nhiều người trẻ.

Ông Ross Gerber, Chủ tịch kiêm CEO công ty tư vấn đầu tư Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, nhận xét trên X ngày 8/11: "Vô cùng thất vọng khi thấy tin tức về Jensen Huang. Một sai lầm khủng khiếp trong phán đoán vào giai đoạn đặc biệt trọng yếu với sự phát triển của AI. Tôi không chắc mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào".

Trong khi đó, ông Dan Ives, đối tác kiêm Giám đốc cấp cao tại công ty nghiên cứu tài chính Yorkville Ives, nhận định: "Đây là vết nhơ với Jensen Huang và ít nhất sẽ dẫn đến nhiều cuộc điều tra của quốc hội Mỹ, đồng thời tạo sức ép đè nặng lên cổ phiếu".

Theo ông Rob Enderle, nhà phân tích chính tại công ty tư vấn Enderle Group: “Điều này chắc chắn gây rắc rối cho Jensen Huang và Nvidia một thời gian".

Đồng thời, nhà phân tích này nhận định, nếu Jensen Huang thực sự có quan hệ thân mật với điệp viên Trung Quốc, Nvidia có thể phải đối mặt với việc bị chính phủ Mỹ hạn chế.

Ở chiều ngược lại, cũng có một số ý kiến lên tiếng bênh vực CEO Nvidia Jensen Huang. Cụ thể, ông Bill Ackman, CEO công ty đầu tư Pershing Square Capital Management, cho rằng mọi người nên cảm thông: "Jensen Huang là con người và là một người phi thường. Ngay cả những người phi thường cũng có thể mắc sai lầm".

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả ông Jensen Huang là "người đáng kính". "Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về vấn đề này. Tôi chỉ biết ông ấy là người tốt, nhưng không ai có thể biết chắc những gì đang diễn ra. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn", Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên ngày 8/11.

Tỷ phú Jensen Huang và Alice Huang tại một quán bar ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào năm 2024. Ảnh: NetThunder

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Trước đó, theo Reuters, trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, ông Jensen Huang thừa nhận đã ngoại tình và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm".

Vào hồi tháng 10, tờ New York Times cho biết CEO Nvidia Jensen Huang có mối quan hệ mập mờ với Alice Huang, từng là lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore đang bị giới chức Mỹ giám sát do nghi ngờ hỗ trợ Bắc Kinh tiếp cận chip AI tiên tiến vốn bị cấm xuất khẩu sang quốc gia này.

Phía Nvidia cho biết, HĐQT đã mở cuộc điều tra độc lập xem ông Jensen Huang có phải là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.

Ông Jensen Huang (sinh năm 1963) là đồng sáng lập hãng sản xuất chip đồ họa Nvidia vào năm 1993 và giữ chức vụ CEO kiêm chủ tịch kể từ đó. Ông đã kết hôn với bà Lori Huang sau khi quen nhau tại ĐH bang Oregon. Hai người đã có hai con, và hiện đều làm tại Nvidia.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, X, Business Insider, New York Times