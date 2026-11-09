Theo quan niệm Đông y, tỳ và vị giữ vai trò quan trọng trong quá trình tiếp nhận, tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn. Tỳ vị khỏe giúp cơ thể vận hóa dinh dưỡng tốt hơn; ngược lại, khi chức năng này suy yếu, một số người có thể gặp biểu hiện ăn uống kém ngon, đầy bụng, mệt mỏi hoặc đại tiện phân lỏng.

Vào mùa lạnh, Đông y thường khuyến khích lựa chọn món ăn ấm nóng, nấu chín kỹ, có vị ngọt tự nhiên và phù hợp với thể trạng. Trong đó, bí ngô, táo đỏ và nhãn là ba thực phẩm thường được nhắc đến.

1. Bí ngô: Vị ngọt dịu, dễ nấu thành món ấm bụng

Bí ngô, hay còn gọi là bí đỏ, có mặt ở hầu hết các khu chợ Việt Nam. Phần thịt quả màu vàng cam, vị ngọt nhẹ, khi nấu chín mềm và bở. Trong Đông y, bí ngô thường được mô tả có vị ngọt, tính ôn, liên quan đến kinh tỳ và vị, được dùng trong các món ăn với mục đích kiện tỳ, ích khí.

Ưu điểm của bí ngô là dễ chế biến thành nhiều món phù hợp với ngày lạnh. Một bát cháo bí ngô nấu cùng thịt băm, súp bí đỏ xay nhuyễn hay canh bí nấu tôm đều có vị ngọt tự nhiên, dễ ăn. Với người lớn tuổi hoặc người không thích món ăn quá dai, cứng, bí ngô nấu mềm cũng là lựa chọn đáng cân nhắc.

Dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, bí ngô cung cấp beta-carotene - tiền chất vitamin A, cùng chất xơ và một số vitamin, khoáng chất. Beta-carotene góp phần tạo nên màu vàng cam của loại quả này, đồng thời được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A để hỗ trợ thị lực và chức năng miễn dịch. Chất xơ cũng góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Trần Như Thủy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, chia sẻ trên báo VietnamNet rằng bí đỏ là thực phẩm phổ biến, có giá trị dinh dưỡng và đa dạng cách chế biến. Tuy nhiên không nên ăn quá nhiều một loại thực phẩm mà cần phối hợp nhiều loại rau củ quả để cân bằng khẩu phần.

Khi chế biến bí ngô vào mùa lạnh, bạn nên ưu tiên hấp, luộc, nấu canh hoặc nấu cháo. Có thể kết hợp với thịt nạc, cá, tôm hoặc các loại đậu để bổ sung protein. Không nên thêm quá nhiều đường, sữa đặc hay nước cốt dừa nếu đang cần kiểm soát cân nặng và lượng đường trong khẩu phần.

2. Táo đỏ: Nguyên liệu quen thuộc trong món ăn dưỡng sinh

Táo đỏ, còn gọi là táo tàu hoặc đại táo, thường xuất hiện trong các món chè, cháo, trà và món hầm. Quả có vị ngọt, mùi thơm nhẹ; khi nấu chín trở nên mềm, dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu khác.

Theo Đông y, táo đỏ có vị ngọt, tính ôn, thường được dùng với mục đích bổ trung ích khí, dưỡng huyết và điều hòa các vị thuốc. Bởi vậy, loại quả này thường góp mặt trong những món ăn dưỡng sinh, nhất là các món hầm hoặc thức uống nóng.

Táo đỏ có thể nấu cùng hạt sen, cho vào cháo hoặc hầm với thịt gà. Một cách đơn giản khác là dùng vài quả táo đỏ hãm với nước nóng, tạo thành thức uống có vị ngọt dịu. Khi trời lạnh, một cốc trà táo đỏ ấm có thể giúp bữa ăn thêm phong phú mà không cần chế biến cầu kỳ.

Xét về dinh dưỡng, táo đỏ chứa carbohydrate, chất xơ và một số hợp chất thực vật. Tuy nhiên, táo đỏ tươi và táo đỏ khô có thành phần khác nhau. Táo khô đã mất nước nên lượng đường và năng lượng tính trên cùng khối lượng thường cô đặc hơn. Vì vậy, không nên ăn liên tục với số lượng lớn hoặc mặc định đây là món ăn càng dùng nhiều càng tốt.

Khi nấu chè hay trà táo đỏ, bạn nên hạn chế thêm đường phèn vì bản thân quả đã có vị ngọt. Người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên chú ý khẩu phần, đặc biệt khi sử dụng táo đỏ khô.

3. Nhãn: Thơm ngọt, hợp với món chè nóng ngày lạnh

Nhãn là loại quả quen thuộc, có phần cùi trắng trong, mọng nước và vị ngọt thơm. Ngoài cách ăn trực tiếp, nhãn còn được dùng để nấu chè, kết hợp với hạt sen hoặc táo đỏ. Vào những ngày lạnh, một bát chè nhãn dùng khi còn ấm có thể trở thành món tráng miệng dễ ăn.

Trong Đông y, long nhãn là phần cùi nhãn được làm khô để sử dụng làm dược liệu. Long nhãn có vị ngọt, tính ôn, thường được nhắc đến với công dụng bổ tâm tỳ, dưỡng huyết và an thần. Nguyên liệu này xuất hiện trong một số món ăn và bài thuốc cổ truyền.

Tuy nhiên, cần phân biệt nhãn tươi dùng làm trái cây với long nhãn khô được sơ chế để sử dụng theo cách riêng. Không nên xem hai loại này hoàn toàn giống nhau về mục đích và cách dùng. Việc ăn nhãn cũng không đồng nghĩa với điều trị được mất ngủ, suy nhược hay các vấn đề tiêu hóa.

Về dinh dưỡng, cùi nhãn cung cấp nước, carbohydrate và một lượng nhỏ vitamin, khoáng chất. Vị ngọt của nhãn chủ yếu đến từ đường tự nhiên, vì vậy người cần kiểm soát đường huyết nên ăn với lượng phù hợp. Long nhãn khô có vị ngọt đậm hơn, do đó càng cần chú ý khẩu phần.

Bạn có thể nấu nhãn cùng hạt sen thành món chè, thêm một lượng nhỏ táo đỏ để tăng hương vị. Nên giảm đường bổ sung, không nấu quá ngọt và tránh ăn quá nhiều ngay sau bữa chính.

Ăn thế nào để bồi dưỡng tỳ vị khi trời lạnh?

Để duy trì sức khỏe tiêu hóa trong mùa lạnh, điều quan trọng vẫn là ăn uống cân đối, đa dạng thực phẩm và lựa chọn cách chế biến phù hợp. Nên ưu tiên món ăn nấu chín, dùng khi còn ấm, hạn chế đồ sống lạnh, món chiên rán nhiều dầu mỡ và những bữa ăn quá no.

Bí ngô có thể dùng trong món cháo hoặc súp; táo đỏ nên được thêm vừa phải vào trà, cháo hay món hầm; nhãn thích hợp làm món tráng miệng với lượng vừa đủ. Người mắc bệnh nền, đặc biệt là đái tháo đường hoặc bệnh thận, nên cân nhắc khẩu phần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Nếu thường xuyên đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón kéo dài, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì tự điều chỉnh bằng thực phẩm. Ba nguyên liệu quen thuộc này có thể giúp thực đơn ngày lạnh thêm phong phú, nhưng không thay thế thuốc hay phương pháp điều trị.