Từ lái máy cày, xúc than đến học bổng tiến sĩ toàn phần tại Úc ở tuổi 21

Ít ai biết, chàng trai trẻ này từng nộp hàng chục hồ sơ để xin việc phụ bếp, làm phục vụ, giao đồ ăn, làm nông trại, pha chế trà sữa hay chạy bàn tại nhà hàng trong năm đầu du học tại Úc. Có thời điểm, anh bị đuổi việc sau giai đoạn thử việc, bị ép lương hoặc phải làm việc trong môi trường áp lực cao.

"Tôi đứng lên ngồi xuống hàng nghìn lần khi hái bí ngòi ở nông trại, đau đến mức nhiều ngày không thể đi lại bình thường. Khi giao đồ ăn vào buổi tối, nhiều lần phải chạy xe qua những đoạn đường rừng vắng vẻ chỉ theo chỉ dẫn của Google Maps" , Nguyên Hưng kể.

Không ít công việc trong số đó là những việc nặng nhọc như lái máy cày ở nông trại, xúc than trong lò than hay rửa chén nhiều giờ liền tại nhà hàng.

Bên cạnh các công việc lao động chân tay, Nguyên Hưng cũng làm điều phối marketing, gia sư Toán và dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Theo nam sinh, quãng thời gian ấy không chỉ để kiếm sống mà còn giúp bản thân hiểu rõ hơn sự tự lập, áp lực của người trẻ khi du học và động lực để tiếp tục theo đuổi học thuật lâu dài.

Đến nay chàng trai từng làm đủ nghề ấy sau này trở thành nghiên cứu sinh nhận học bổng tiến sĩ 100% tại Đại học Công nghệ Swinburne ở tuổi 21, sau hành trình “nhảy cóc” từ cử nhân lên thẳng bậc tiến sĩ.

Thay vì kể về thành tích bằng giọng điệu tự hào, Nguyên Hưng lại mở đầu câu chuyện của mình bằng sự hài hước rất đời thường. Trong bài chia sẻ cá nhân, Nguyên Hưng viết rằng bản thân “không phải nhân chứng thành công”, thậm chí tự nhận mình nhiều lần là “nhân chứng flop” (thất bại) trên hành trình đạt tới mục tiêu.

Nguyễn Nguyên Hưng nhận bằng cử nhân Khoa học Máy tính tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia.

Nguyễn Nguyên Hưng (SN 2004) theo học chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính tại Đại học Công nghệ Swinburne, Australia (2022-2025), trước khi tiếp tục chương trình danh dự vào năm học 2025-2026. Trong quá trình học, nam sinh tập trung vào các lĩnh vực như phát triển phần mềm, xử lý dữ liệu, mô hình hóa đồ thị, đường dẫn dữ liệu, tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và quy trình phát triển tái lập.

Từ năm thứ hai đại học, Nguyên Hưng tham gia làm trợ lý nghiên cứu tại trường. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng đưa anh đến môi trường học thuật chuyên sâu. Trong vai trò đó, chàng trai tham gia nhiều hướng nghiên cứu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hệ thống dữ liệu, thuật toán tìm kiếm, mô hình học máy và các quy trình phát triển phần mềm phục vụ nghiên cứu.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc học trên lớp, Nguyên Hưng sớm làm quen với cách đặt câu hỏi nghiên cứu, đọc tài liệu học thuật, thiết kế thực nghiệm, xử lý dữ liệu và viết bài khoa học. Những trải nghiệm này giúp anh xây dựng nền tảng quan trọng để theo đuổi con đường nghiên cứu dài hạn.

Anh hiện đảm nhiệm vai trò gia sư học thuật, hỗ trợ sinh viên trong các môn liên quan đến Python, cấu trúc dữ liệu, thuật toán, tư duy lập trình và quy trình học tập với các công cụ như: GitHub, Docker, Google Colab hay VS Code.

Nhìn lại hành trình của mình, Nguyên Hưng cho rằng chính những những công việc lao động chân tay như lái máy cày ở nông trại, xúc than ở lò than, giao đồ ăn, rửa chén và làm nhiều công việc bán thời gian khác đã trở thành một phần quan trọng giúp bản thân anh hiểu hơn về lao động, sự bền bỉ và giá trị của việc được học tập, nghiên cứu, giảng dạy.

Anh cho rằng kinh nghiệm nghiên cứu là yếu tố đặc biệt quan trọng nếu muốn theo đuổi con đường học thuật và săn học bổng tiến sĩ.

“Điều này sẽ chiếm khoảng 50% khả năng đỗ của các bạn. Vì nếu giáo sư ưng bạn, họ sẽ bảo vệ bạn trong quá trình chọn danh sách học bổng” , anh cho hay.

Tuy vậy, tân nghiên cứu sinh tiến sĩ cũng nhấn mạnh không có một “công thức thần kỳ” áp dụng cho tất cả. Theo anh, nhiều ứng viên chưa từng công bố bài báo khoa học vẫn có thể được nhận, bởi quá trình xét tuyển còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như định hướng nghiên cứu, mức độ phù hợp với giáo sư, năng lực học thuật, thư giới thiệu và tiềm năng phát triển lâu dài.

Ngoài năng lực học thuật, Nguyên Hưng nhiều lần nhắc đến vai trò của gia đình như một điểm tựa tinh thần quan trọng. Anh cho rằng việc theo đuổi nghiên cứu đồng nghĩa với chấp nhận một quãng thời gian chưa thể đi làm toàn thời gian, thậm chí tiếp tục cần sự hỗ trợ tài chính và tinh thần từ gia đình.

“Ba tôi, cả mẹ tôi đều bảo rằng chỉ cần là đầu tư cho giáo dục, họ sẵn sàng bán nhà để đầu tư vào đó ”, Nguyên Hưng chia sẻ.

Sau nhiều năm học vượt, làm nghiên cứu từ sớm và trải qua cả những công việc lao động ngoài giảng đường, Nguyễn Nguyên Hưng cho rằng việc nhận học bổng tiến sĩ ở tuổi 21 chưa phải “đích đến”, mà chỉ là một “vạch xuất phát” mới trên hành trình học thuật dài phía trước.