Từ Hy Viên lúc sinh thời phải nuôi cả nhà em gái, cung phụng là vậy vẫn không được mẹ thương?
Chồng cũ từng chỉ trích cả gia đình em gái sống bám vào Từ Hy Viên.
Sau khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào đầu năm 2025, di sản của cô được chia đều cho chồng Hàn Quốc Koo Jun Yup (nghệ danh DJ Koo) và 2 con là Uông Hy Nguyệt, Uông Hy Lâm. Vì 2 con còn chưa trưởng thành nên phần di sản của 2 bé sẽ do chồng cũ của Từ Hy Viên - doanh nhân Uông Tiểu Phi tạm thời quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, xử lý tài sản, phía Uông Tiểu Phi đã phát hiện những khoản chi bất thường của nàng Cỏ từ lúc cô kết hôn với chồng cũ cho tới tận lúc tái hôn.
Hóa ra Từ Hy Viên đã lén trả chi phí quản lý định kỳ lên tới gần 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng) cho căn biệt thự cao cấp mà gia đình em gái Từ Hy Đệ sinh sống suốt 7 năm trời. Chưa kể, các khoản phí hoạt động, phí tài trợ cùng với học phí đắt đỏ để 3 cô con gái của Từ Hy Đệ học tại trường quốc tế cũng được trích từ quỹ ủy thác do nữ diễn viên Vườn Sao Băng thành lập thời trẻ.
Chẳng hề quá lời khi nói Từ Hy Viên đã lén nuôi cả nhà em gái suốt nhiều năm. Càng ngạc nhiên là chính bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên cũng chẳng hề hay biết điều này.
Nhớ trước đây, Uông Tiểu Phi từng mắng trong lúc nổi nóng rằng: "Cả nhà em gái Từ Hy Viên đều là lũ quỷ hút máu". Khi đó, netizen chỉ nghĩ rằng vị doanh nhân này phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý, giờ mới giật mình phát hiện chồng cũ Từ Hy Viên hóa ra không hề nói xạo.
Có lẽ vì phải "gánh" cả mẹ và gia đình em gái nên lúc sinh thời, Từ Hy Viên mới tham công tiếc việc đến vậy. Đồng thời, sau khi ly hôn với Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên Bong Bóng Mùa Hè cũng vô cùng chặt chẽ về vấn đề phân chia tài sản.
Trang QQ hé lộ việc MC Từ Hy Đệ dựa dẫm vào chị gái đã có từ rất sớm. Chẳng qua dân tình không nghĩ cho tới tận bây giờ, khi đã có chồng con, cô vẫn tiếp tục sống bám vào Từ Hy Viên.
Được biết, Từ Hy Đệ nhiều lần chia sẻ rằng khi còn nhỏ, Từ Hy Viên đã vô cùng dũng cảm, sẵn sàng lao ra che chở cho mẹ và em gái khi đối mặt với người bố nóng tính, hay say rượu. Sau này, nữ MC họ Từ theo chân chị bước chân vào showbiz thì tất cả hợp đồng hoạt động đều do Từ Hy Viên lo liệu thay. Có thể nói, Từ Hy Viên che chở, bao bọc cho em gái như một thói quen suốt nhiều năm qua, sẵn sàng cho đi cả tình cảm lẫn vật chất. Bản thân Từ Hy Đệ thừa nhận rằng: "Không có chị ấy, chắc tôi không sống nổi".
Tuy nhiên, giữa hai chị em họ Từ cũng có những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Chẳng hạn như Từ Hy Đệ từng thừa nhận mình không quá thoải mái khi phải sống dưới ánh hào quang chói lóa của chị. Hay Từ Hy Viên không ít lần công khai chèn ép em gái trên sóng truyền hình, chê Từ Hy Đệ ngốc nghếch, cà khịa lông mày nữ MC "trông giống như con hải sâm".
Nàng Cỏ từng thẳng thắn hỏi mẹ rằng: "Rõ ràng con là người hiểu chuyện hơn nhưng sao mẹ lại yêu thương em gái hơn con?" và nhận được câu trả lời: "Vì con bé miệng ngọt. Ai mà chẳng thích nghe những lời xuôi tai".
Dù vậy, chẳng thể phủ nhận rằng nhiều năm qua, Từ Hy Viên đã hi sinh rất nhiều cho em gái mình. Đồng thời, cô cũng hết sức cưng chiều con cái của Từ Hy Đệ, thường xuyên tặng những món quà đắt đỏ.
Về phía Từ Hy Đệ, sau khi Từ Hy Viên qua đời, nữ MC đã có quãng thời gian vô cùng buồn đau, phải tạm ngừng mọi công việc để chữa vết thương lòng. Hiện tại, Từ Hy Đệ đã dần vực lại tìih thần, giành giải thưởng Kim Chung và còn tổ chức buổi triển lãm tranh cho con gái. Tuy nhiên, nữ MC họ Từ lại vướng phải nghi vấn lén lấy đồ trang sức, những di vật có giá trị của chị gái khiến dân tình vô cùng hoang mang. Có thể thấy được những câu chuyện về nhà họ Từ vô cùng rắc rối, khiến Từ Hy Viên đã chết gần 1 năm mà vẫn bị drama đeo bám.
Nguồn: QQ