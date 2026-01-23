Từ Hy Viên lúc sinh thời phải nuôi cả nhà em gái, cung phụng là vậy vẫn không được mẹ thương?

Sau khi Từ Hy Viên đột ngột qua đời vào đầu năm 2025, di sản của cô được chia đều cho chồng Hàn Quốc Koo Jun Yup (nghệ danh DJ Koo) và 2 con là Uông Hy Nguyệt, Uông Hy Lâm. Vì 2 con còn chưa trưởng thành nên phần di sản của 2 bé sẽ do chồng cũ của Từ Hy Viên - doanh nhân Uông Tiểu Phi tạm thời quản lý. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, xử lý tài sản, phía Uông Tiểu Phi đã phát hiện những khoản chi bất thường của nàng Cỏ từ lúc cô kết hôn với chồng cũ cho tới tận lúc tái hôn.

Hóa ra Từ Hy Viên đã lén trả chi phí quản lý định kỳ lên tới gần 1 triệu NDT (3,8 tỷ đồng) cho căn biệt thự cao cấp mà gia đình em gái Từ Hy Đệ sinh sống suốt 7 năm trời. Chưa kể, các khoản phí hoạt động, phí tài trợ cùng với học phí đắt đỏ để 3 cô con gái của Từ Hy Đệ học tại trường quốc tế cũng được trích từ quỹ ủy thác do nữ diễn viên Vườn Sao Băng thành lập thời trẻ.

Chẳng hề quá lời khi nói Từ Hy Viên đã lén nuôi cả nhà em gái suốt nhiều năm. Càng ngạc nhiên là chính bà Hoàng Xuân Mai - mẹ của Từ Hy Viên cũng chẳng hề hay biết điều này.

Từ Hy Viên nuôi cả nhà em gái từ lúc còn ở bên Uông Tiểu Phi đến lúc qua đời (Sina).

Nhớ trước đây, Uông Tiểu Phi từng mắng trong lúc nổi nóng rằng: "Cả nhà em gái Từ Hy Viên đều là lũ quỷ hút máu". Khi đó, netizen chỉ nghĩ rằng vị doanh nhân này phát ngôn gây sốc để thu hút sự chú ý, giờ mới giật mình phát hiện chồng cũ Từ Hy Viên hóa ra không hề nói xạo.

Có lẽ vì phải "gánh" cả mẹ và gia đình em gái nên lúc sinh thời, Từ Hy Viên mới tham công tiếc việc đến vậy. Đồng thời, sau khi ly hôn với Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên Bong Bóng Mùa Hè cũng vô cùng chặt chẽ về vấn đề phân chia tài sản.

Uông Tiểu Phi từng công khai chỉ trích gia đình em gái vợ (Ảnh: QQ).

Trang QQ hé lộ việc MC Từ Hy Đệ dựa dẫm vào chị gái đã có từ rất sớm. Chẳng qua dân tình không nghĩ cho tới tận bây giờ, khi đã có chồng con, cô vẫn tiếp tục sống bám vào Từ Hy Viên.

Được biết, Từ Hy Đệ nhiều lần chia sẻ rằng khi còn nhỏ, Từ Hy Viên đã vô cùng dũng cảm, sẵn sàng lao ra che chở cho mẹ và em gái khi đối mặt với người bố nóng tính, hay say rượu. Sau này, nữ MC họ Từ theo chân chị bước chân vào showbiz thì tất cả hợp đồng hoạt động đều do Từ Hy Viên lo liệu thay. Có thể nói, Từ Hy Viên che chở, bao bọc cho em gái như một thói quen suốt nhiều năm qua, sẵn sàng cho đi cả tình cảm lẫn vật chất. Bản thân Từ Hy Đệ thừa nhận rằng: "Không có chị ấy, chắc tôi không sống nổi".

Cặp chị em nhà họ Từ đã nâng đỡ nhau từ thuở mới chập chững vào showbiz (Ảnh: QQ).

Tuy nhiên, giữa hai chị em họ Từ cũng có những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Chẳng hạn như Từ Hy Đệ từng thừa nhận mình không quá thoải mái khi phải sống dưới ánh hào quang chói lóa của chị. Hay Từ Hy Viên không ít lần công khai chèn ép em gái trên sóng truyền hình, chê Từ Hy Đệ ngốc nghếch, cà khịa lông mày nữ MC "trông giống như con hải sâm".

Nàng Cỏ từng thẳng thắn hỏi mẹ rằng: "Rõ ràng con là người hiểu chuyện hơn nhưng sao mẹ lại yêu thương em gái hơn con?" và nhận được câu trả lời: "Vì con bé miệng ngọt. Ai mà chẳng thích nghe những lời xuôi tai".

Dù vậy, chẳng thể phủ nhận rằng nhiều năm qua, Từ Hy Viên đã hi sinh rất nhiều cho em gái mình. Đồng thời, cô cũng hết sức cưng chiều con cái của Từ Hy Đệ, thường xuyên tặng những món quà đắt đỏ.

Trong nhà, Từ Hy Viên là người cáng đáng mọi việc, còn Từ Hy Đệ là cô em gái nhỏ khéo ăn nói, hay làm nũng, được cả mẹ lẫn chị chiều chuộng (Ảnh: QQ).

Về phía Từ Hy Đệ, sau khi Từ Hy Viên qua đời, nữ MC đã có quãng thời gian vô cùng buồn đau, phải tạm ngừng mọi công việc để chữa vết thương lòng. Hiện tại, Từ Hy Đệ đã dần vực lại tìih thần, giành giải thưởng Kim Chung và còn tổ chức buổi triển lãm tranh cho con gái. Tuy nhiên, nữ MC họ Từ lại vướng phải nghi vấn lén lấy đồ trang sức, những di vật có giá trị của chị gái khiến dân tình vô cùng hoang mang. Có thể thấy được những câu chuyện về nhà họ Từ vô cùng rắc rối, khiến Từ Hy Viên đã chết gần 1 năm mà vẫn bị drama đeo bám.

Từ Hy Đệ xăm tên chị lên người và đeo vòng cổ có chứa tro cốt của Từ Hy Viên. Dù nữ MC luôn thể hiện mình là người hết sức yêu thương chị gái nhưng lại vướng nghi vấn lén chiếm trang sức của nàng Cỏ lúc sinh thời (Ảnh: QQ).

Nguồn: QQ