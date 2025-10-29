Tro cốt của Từ Hy Viên bị chia vào 7 chiếc vòng cổ ư?

Vào ngày 28/10, "Tro cốt của Từ Hy Viên" đã trở thành chủ đề nóng nhất mạng xã hội Weibo. Theo đó, 1 phần tro cốt của cố diễn viên được chồng DJ Koo chia vào 7 chiếc vòng cổ, phát cho nhóm "7 nàng tiên" thân thiết gồm em gái Từ Hy Đệ, Phạm Vỹ Kỳ, A Nhã, Ngô Bội Từ, Phạm Hiểu Huyên, Thái Khang Vĩnh. Trong đêm nhạc ngày 27/10, Phạm Vỹ Kỳ đã đeo chiếc vòng này và tri ân người bạn quá cố. Còn em gái Từ Hy Đệ thì đeo chiếc vòng ở Lễ trao giải Kim Chung ngày 17/10.

Thông tin này khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán và tranh cãi. Nhiều người cho rằng hành động chia nhỏ tro cốt của Đại S đi phân phát là không tôn trọng di thể của người đã khuất theo văn hóa phương Đông. Từ Hy Đệ là em gái ruột nên có thể có 1 phần tro cốt của chị gái, nhưng tại sao người ngoài cũng có? Việc Phạm Vỹ Kỳ công khai đeo chiếc vòng này thậm chí còn bị cho là lợi dụng danh tiếng người bạn quá cố để đánh bóng tên tuổi.

Còn Từ Hy Đệ đeo chiếc vòng tại Lễ trao giải Kim Chung ngày 18/10Còn Từ Hy Đệ đeo chiếc vòng tại Lễ trao giải Kim Chung ngày 18/10

Netizen để lại nhiều bình luận phản đối: "Tro cốt của Từ Hy Viên chia vào 7 chiếc vòng cổ ư? Thành thật mà nói, tôi hơi khó hiểu. Từ Hy Đệ là em gái ruột thì có thể hiểu được nhưng sao Phạm Vỹ Kỳ cũng có? Vậy thì A Nhã, Ngô Bội Từ, và Thái Khang Vĩnh chẳng phải cũng phải có mỗi người một chiếc sao? Vậy gia đình có đủ để chia không? Mẹ của Từ Hy Viên, hai con của cô ấy, ba con của Từ Hy Đệ... Tôi có một thắc mắc là việc chia tro cốt của người đã khuất thật sự có được coi là lịch sự không?"...

Bên bênh vực lại chỉ ra chiếc vòng cổ Phạm Vỹ Kỳ đeo là sản phẩm hoàn chỉnh, rất khó để tháo ra đến từ thương hiệu Acne Studios. Trog khi đó, vòng cổ chứa tro cốt mà Từ Hy Đệ đeo có dây mảnh, phần trái tim có thể tháo rời. Như vậy, chiếc vòng Phạm Vỹ Kỳ đeo lên sân khấu không phải vòng chứa tro cốt Từ Hy Viên. Việc lưu trữ tro cốt người quá có phù hợp hay không cũng là quan điểm của riêng mỗi gia đình.

Hiện tại, cư dân mạng Trung Quốc vẫn không ngừng tranh cãi về hành động này. Từ Hy Viên qua đời từ tháng 2 nhưng những ồn ào, tranh cãi xung quanh tên tuổi cô vẫn chưa thể chấm dứt.

Việc chia tro cốt Từ Hy Viên vào 7 chiếc vòng cổ gây ra nhiều tranh cãi

Từ Hy Viên sinh năm 1976, là nữ diễn viên, ca sĩ và MC nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc), được biết đến qua các bộ phim kinh điển như Vườn Sao Băng, Chiến Thần và Bong Bóng Mùa Hè. Xuất thân từ nhóm nhạc song ca cùng em gái Từ Hy Đệ, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của làng giải trí Hoa ngữ đầu những năm 2000. Trong đời sống riêng, Từ Hy Viên kết hôn với doanh nhân Uông Tiểu Phi vào năm 2011 và có hai con, nhưng cả hai ly hôn vào năm 2021. Không lâu sau, cô tái hợp và kết hôn với DJ Koo (Koo Jun Yup) – mối tình đầu thời trẻ người Hàn Quốc – vào năm 2022, khiến công chúng cảm động vì câu chuyện “duyên xưa nối lại”.

Ngày 2/2/2025, Từ Hy Viên đột ngột qua đời tại Tokyo, Nhật Bản ở tuổi 48 do biến chứng viêm phổi sau khi mắc cúm. Sự ra đi của cô khiến giới giải trí chấn động và để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Cái chết của nữ diễn viên làm dấy lên nhiều tranh cãi, khi mâu thuẫn giữa gia đình cô và chồng cũ Uông Tiểu Phi lại tiếp tục bị khơi lại, xoay quanh vấn đề tài sản và quyền nuôi con, khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài.

Giữa những ồn ào đó, DJ Koo vẫn giữ im lặng, chọn cách tưởng nhớ vợ bằng sự chân thành và thâm tình hiếm thấy. Anh bật khóc ôm hôn vợ lần cuối trong lễ hỏa táng, nhiều lần đăng tải hình ảnh, lời nhắn xúc động gửi đến “người bạn đời ngắn ngủi mà định mệnh”. Thậm chí nhiều tháng sau, DJ Koo vẫn thường xuyên đến viếng mộ Từ Hy Viên, mang theo hoa hồng trắng, cà phê và những món ăn vặt cô từng yêu thích. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, gầy gò đứng trước mộ vợ trong ngày thất tịch đã trở thành biểu tượng của tình yêu bền bỉ, khiến công chúng khắp châu Á nghẹn ngào.

DJ Koo ngày nào cũng ra thăm mộ vợ

