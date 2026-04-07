Filler là một trong những phương pháp thẩm mỹ nội khoa ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng, nhan sắc thăng hạng nhanh chóng. Mặc dù vậy, xoay quanh câu chuyện tiêm filler vẫn còn rất nhiều ý kiến băn khoăn chưa thể giải đáp. Trong đó có 1 chủ đề là tiêm từ bây giờ thì liệu có mặt đẹp đi chơi 30/4 hay không?

Hỏi: Tôi năm nay 35 tuổi, khuôn mặt lộ ngày càng rõ các khuyết điểm má hóp, rãnh cười sâu, mỡ má giảm nên trông già đi rất nhiều so với những năm trước. Tôi muốn tiêm filler để cải thiện thì liệu tiêm từ bây giờ có kịp đẹp để đi chơi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 hay không? (Lan Hương, 35 tuổi, Ninh Bình)

BS Lưu Tuấn Phong (chuyên thẩm mỹ nội khoa và làm đẹp da công nghệ cao, làm đẹp tại Hà Nội) trả lời như sau:

Chào bạn!

Đầu tiên, bác sĩ xin khẳng định tiêm filler trong thời điểm hiện tại để kịp đẹp đi chơi dịp nghỉ lễ dài sắp tới là điều hoàn toàn có thể. Sau 5-7 ngày, filler sẽ vào form ổn định. Tiêm filler thì thường không sưng, không đau và không cần nghỉ dưỡng.

Sau 1-2 tháng tiêm filler, khuôn mặt bạn sẽ đạt được vẻ ngoài mềm mại, tự nhiên nhất. Filler đã hòa quyện hoàn hảo vào các mô, không còn cảm giác cứng hay cộm. Khuôn mặt sẽ trông hài hòa, cân đối và hoàn toàn tự nhiên.

Tuy nhiên, để filler đem lại hiệu quả tốt cũng như phòng tránh các tai biến, biến chứng có thể xảy ra khi tiêm, điều quan trọng nhất là người thực hiện. Người thực hiện phải là bác sĩ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm tiêm filler. Bên cạnh đó, sản phẩm cần đảm bảo chính hãng. Bạn có thể kiểm tra thấy tên mã đàng hoàng, hàng nhập khẩu có tem phụ của hãng dán vào, có mã QR check code sản phẩm.

Và tất nhiên, bạn cần tuyệt đối tránh đến những cơ sở spa, những cơ sở của hot boy này, hot girl kia, những người hôm qua còn đi cắt tóc, gội đầu, hôm nay khoác áo blouse… Tức là bạn chỉ nên tiêm filler ở bệnh viện, cơ sở làm đẹp, phòng khám được cấp giấy phép hoạt động.

Tiếc là hiện nay, nhiều khách hàng lại quên đi việc mình có thể lựa chọn, có thể kiểm tra những dòng sản phẩm... để rồi tiền mất tật mang. Đây là điều tôi đặc biệt muốn cảnh báo bởi những rủi ro cho sức khỏe.

Chúc bạn sớm tìm được địa chỉ uy tín để làm đẹp an toàn, hiệu quả!