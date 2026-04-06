Theo bác sĩ Quách Thị Hà Giang, Trưởng Khoa Điều trị bệnh da nam giới, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện dát trắng, sưng nề, kèm tiết dịch mủ tại vùng quy đầu, bao quy đầu, cùng cảm giác đau rát nhẹ. Trước đó khoảng 2 tuần, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn với bạn tình nữ.

Sau lần quan hệ này, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện vết trợt quanh vùng quy đầu. Tuy nhiên, thay vì đi khám, người bệnh tự ý điều trị tại nhà bằng cách ngâm lá trầu không và sử dụng thuốc bôi không rõ nguồn gốc. Tình trạng không cải thiện mà còn lan rộng. Khoảng một tháng sau, tổn thương bắt đầu có mủ, kèm ngứa rát nhẹ. Đáng chú ý, trong thời gian này, bệnh nhân tiếp tục có quan hệ tình dục không an toàn.

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc giang mai, chưa loại trừ bội nhiễm. Kết quả xét nghiệm cho thấy test nhanh giang mai dương tính. Ngoài ra, nhuộm soi phát hiện có vi khuẩn gram dương và gram âm; siêu âm ghi nhận hạch bẹn hai bên.

Bệnh nhân được điều trị bằng tiêm bắp Benzathin penicillin liều 2,4 triệu đơn vị kết hợp với kháng sinh tại chỗ. Sau 3 ngày, tình trạng cải thiện rõ rệt: tổn thương sạch mủ, giảm sưng nề, hết chít hẹp bao quy đầu, cảm giác ngứa rát thuyên giảm.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng xuất hiện dát trắng, sưng nề, kèm tiết dịch mủ tại vùng kín (Ảnh minh họa).

Đừng lây bệnh qua quan hệ tình dục không an toàn

Bác sĩ Giang cho hay giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Bệnh chủ yếu lây qua quan hệ tình dục không an toàn, ngoài ra còn có thể lây qua đường máu và từ mẹ sang con. Giang mai có thể gây tổn thương nhiều cơ quan như da – niêm mạc, hệ tim mạch, thần kinh, xương khớp, với các biến chứng nặng nề như giang mai thần kinh, giang mai tim mạch hoặc giang mai bẩm sinh.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi năm có khoảng 7 triệu ca mắc mới giang mai trên toàn cầu. Tại Việt Nam, giang mai chiếm khoảng 2–5% trong số các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Các chuyên gia cảnh báo, quan hệ tình dục không an toàn là yếu tố nguy cơ hàng đầu. Đáng lưu ý, miễn dịch đối với giang mai rất yếu, người đã từng mắc bệnh vẫn có thể tái nhiễm nếu tiếp tục có hành vi nguy cơ.

Bệnh cũng có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gây ra các di chứng không hồi phục như tổn thương thần kinh, viêm màng não, liệt, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh, giang mai còn có thể lây sang bạn tình và gây biến chứng nguy hiểm cho thai nhi nếu người mẹ mắc bệnh trong thai kỳ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần được xét nghiệm giang mai ngay từ lần khám thai đầu tiên.

Người dân khi có quan hệ tình dục không an toàn hoặc xuất hiện các dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh dục cần chủ động đi khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Việc tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian hoặc thuốc không rõ nguồn gốc có thể khiến bệnh nặng hơn và khó kiểm soát.

Các bác sĩ Giang cũng nhấn mạnh, nâng cao nhận thức cộng đồng, duy trì lối sống lành mạnh và thực hành tình dục an toàn là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.