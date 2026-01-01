Một số ngân hàng như Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV... cho biết, kể từ ngày 1/1/2026, người dùng Việt Nam sẽ không thể thực hiện rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng hộ chiếu (Passport) làm giấy tờ tùy thân đăng ký với ngân hàng.

Theo thông báo này, để tránh việc tài khoản bị "đóng băng" các chức năng thanh toán và rút tiền trên mọi kênh, khách hàng buộc phải đến các chi nhánh hoặc phòng giao dịch để cập nhật thông tin sang Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hoặc thẻ Căn cước mới.

Đây không phải là quy định riêng lẻ của từng ngân hàng mà là yêu cầu bắt buộc nhằm tuân thủ các điều khoản mới tại Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Quy định mới này xuất phát từ yêu cầu siết chặt an ninh thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 của Thông tư 17, mọi giao dịch rút tiền hay thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt/vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc.

Dữ liệu gốc này phải nằm trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Nhiều tài khoản ngân hàng nguy cơ bị ngừng giao dịch chuyển, rút tiền từ ngày 1/1/2026. (Ảnh minh họa).

Trong khi đó, hộ chiếu hiện tại, dù là loại mới vẫn chưa đáp ứng được quy trình đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng áp dụng cho quy định mới. Do đó, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang dùng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đáp ứng được điều kiện pháp lý để giao dịch kể từ thời điểm ngày 1/1/2026.

Không chỉ dừng lại ở việc rút tiền, Thông tư 18 cũng quy định chặt chẽ về quy trình mở thẻ mới. Các tổ chức phát hành thẻ sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thẻ CCCD, thẻ Căn cước hoặc định danh điện tử mức độ 2 để nhận biết khách hàng. Điều này đồng nghĩa với việc hộ chiếu - loại giấy tờ từng được chấp nhận rộng rãi theo Thông tư cũ năm 2018 - sẽ chính thức "hết hạn sử dụng" trong các quy trình xác thực tài khoản ngân hàng nội địa đối với người Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc siết chặt quy trình nhận diện nhằm đảm bảo tính chính xác, tăng cường phòng chống gian lận, giả mạo và chuẩn hóa dữ liệu trong toàn hệ thống ngân hàng.

Sự điều chỉnh này áp dụng cho toàn bộ các dịch vụ tài chính tại ngân hàng, bao gồm quy trình mở mới tài khoản thanh toán; phát hành thẻ, quản lý và sử dụng thẻ ngân hàng; các giao dịch tài chính tại quầy như rút, chuyển tiền, thanh toán... Để thay thế, khách hàng cần sử dụng căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước hoặc căn cước điện tử (thông qua ứng dụng VNeID) để thực hiện xác minh danh tính.

Ngoài không thể thực hiện rút tiền hay thanh toán nếu vẫn sử dụng Hộ chiếu, 3 loại tài khoản thuộc các trường hợp dưới đây sẽ bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch online:

Thứ nhất, khách hàng vẫn sử dụng CMND 9 số và chưa chuyển sang CCCD gắn chip trong dữ liệu lưu tại ngân hàng.

Thứ hai, khách hàng có giấy tờ tùy thân đã hết hạn, nhưng chưa cập nhật lại thông tin mới.

Thứ ba, khách hàng chưa thu thập sinh trắc học (khuôn mặt) hoặc dữ liệu sinh trắc học hiện có không trùng khớp với thông tin trên chip căn cước công dân.

Khi bị khóa giao dịch trực tuyến, chủ tài khoản phải đến quầy để xác thực và kích hoạt lại, điều này có thể gây ùn tắc trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Người dùng được khuyến cáo hoàn tất việc chuẩn hóa thông tin trong tháng 12/2025 để tránh ảnh hưởng đến việc chuyển tiền, thanh toán dịp Tết.