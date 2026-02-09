Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Sỹ Tùng (ngụ tỉnh Bình Phước cũ) về tội Giết người.

Ngoài ra, Tùng còn bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản và 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Lê Sỹ Tùng mức án tử hình vì sát hại 3 người trong một gia đình để cướp tài sản, hành vi đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ dư luận.

Theo HĐXX, cáo trạng truy tố đối với Lê Sỹ Tùng là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được thực hiện một cách có chủ ý, chuẩn bị từ trước, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

HĐXX nhận định, mặc dù không có mâu thuẫn với các nạn nhân nhưng bị cáo vẫn ra tay sát hại nhiều người trong cùng một gia đình nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian ngắn, Tùng đã thực hiện liên tiếp nhiều tội danh, thể hiện tính chất tàn độc, dã man, coi thường tính mạng người khác, xâm phạm nghiêm trọng trật tự an toàn xã hội và chế độ quản lý độc quyền của Nhà nước về vũ khí quân dụng.

Vụ án gây đau thương, mất mát đặc biệt lớn cho gia đình các nạn nhân, đồng thời tạo tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Bị cáo từng có tiền án nhưng không tu dưỡng, tiếp tục phạm tội với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

HĐXX cho rằng bị cáo đã mất hết nhân tính, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài hình phạt tù, Tùng còn bị buộc bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt Lưu Minh Tiến (29 tuổi) 3 năm tù về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) 2 năm 6 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Phạm Quang Huy (36 tuổi) 1 năm tù về cùng tội danh.

Trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại tòa khẳng định, Lê Sỹ Tùng đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của nhiều người trong cùng một gia đình, trong đó có cả trẻ em.

Đại diện VKS cho rằng hành vi của bị cáo đã gây bàng hoàng, phá vỡ sự bình yên của đời sống xã hội, xâm phạm đặc biệt nghiêm trọng an ninh, trật tự và kỷ cương pháp luật.

Theo quan điểm luận tội, bị cáo Tùng có lối sống lang thang, thích đi phượt, từng sử dụng súng bắn chim. Sau đó, Tùng nảy sinh suy nghĩ giết người để “làm một việc gì đó khiến nhiều người biết đến mình”. Để thực hiện ý định này, bị cáo bán xe máy lấy tiền mua súng, đạn, mua máy cắt két sắt và chủ động tìm kiếm những gia đình có điều kiện kinh tế, sống ở khu vực biệt lập để làm mục tiêu gây án.

Quá trình chuẩn bị, Tùng nhiều lần đi khảo sát thực địa, theo dõi quy luật sinh hoạt của các gia đình. Đến tháng 8/2025, bị cáo phát hiện cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đắk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ giáp ranh Đồng Nai) và tiếp tục theo dõi, xây dựng phương án cụ thể trước khi ra tay.

Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2025, Tùng xác định cơ sở của ông Đỗ Duy Thiên nằm ở khu vực thưa dân, biệt lập. Ngày 1/10/2025, Tùng gửi xe máy tại Bệnh viện Thánh Tâm, sau đó di chuyển qua nhiều chặng bằng xe khách, xe ôm, xe buýt nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Sáng 2/10/2025, Tùng đến xã Đắk Nhau, vào lô cao su thay quần áo, lắp súng, bắn thử và cắt điện nhà nạn nhân.Chiều tối cùng ngày, Tùng nổ súng sát hại vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại, phá két sắt lấy khoảng 50 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Tại tòa, bị cáo khai chỉ lấy tiền mặt, không lấy vàng hay trang sức. Trước cáo buộc của VKS, Lê Sỹ Tùng thừa nhận cáo trạng truy tố đúng, không oan sai, đồng thời khai đã hình thành ý định giết người từ khoảng 9 tháng trước khi gây án. Tuy nhiên, bị cáo không thể hiện sự ăn năn, hối lỗi, nói “không có ý kiến gì” trước phần luận tội.

Trong khi đó, các bị cáo Tiến và Việt gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, cho rằng do nhận thức pháp luật hạn chế nên đã phạm tội và xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.