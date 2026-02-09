Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ phường Phước Long, tỉnh Bình Phước cũ) về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Hủy hoại tài sản.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng tại phiên toà xét xử chiều 9/2.

Tại tòa, bị cáo Tùng phản đối cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng nhận định bị cáo thiếu tiền bạc là không đúng. Tùng thừa nhận đã mua nhiều khẩu súng, hình thành ý định giết người từ trước và không quen biết gia đình bị hại.

Theo lời khai, bị cáo cho biết đã dành nhiều tháng tìm kiếm mục tiêu, lựa chọn địa điểm có vị trí thuận lợi để ra tay, dễ rút lui và hạn chế để lại dấu vết. Khi chọn cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, bị cáo không xác định cụ thể trong nhà có bao nhiêu người.

Về nguồn gốc vũ khí, Tùng khai mua súng và đạn từ nhiều nguồn qua mạng xã hội, đồng thời phủ nhận việc mua súng để bắn chim, khẳng định mục đích duy nhất là gây án. Bị cáo cho biết có cuộc sống xa hoa, thường chơi mô tô phân khối lớn nhưng cảm thấy nhàm chán, nên đã chuẩn bị súng, đạn từ khoảng 8–9 tháng trước khi gây án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9 tháng trước thời điểm xảy ra vụ việc, Tùng nảy sinh ý định giết người. Sau đó, thông qua Phạm Quang Huy giới thiệu, Tùng mua súng của Nguyễn Văn Việt với giá 52 triệu đồng, kèm 750 viên đạn trị giá 10 triệu đồng. Trước khi gây án, bị cáo nhiều lần khảo sát thực địa, mua và giấu máy cắt sắt gần hiện trường; đồng thời sử dụng một khẩu súng khác để tập bắn.

Trong quá trình lựa chọn mục tiêu, Tùng khai đã di chuyển qua nhiều nơi, đặt tiêu chí có thể ra tay từ bên ngoài vào trong nhà và có đường thoát thuận lợi. Bị cáo cũng thừa nhận đã tính toán việc thay đổi phương tiện, lộ trình để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó nếu bị phát hiện.

Liên quan vụ án, ba bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm Lưu Minh Tiến (29 tuổi) về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Việt (35 tuổi) về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy (36 tuổi) về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ), khiến vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên và cháu ngoại 12 tuổi tử vong, gây rúng động dư luận.

Theo kết luận giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Lê Sỹ Tùng bị “rối loạn loại phân liệt” nhưng vẫn đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.

Cơ quan điều tra xác định, Tùng không có việc làm ổn định nhưng sống xa hoa, tham gia các hội nhóm săn bắn, trò chơi bạo lực. Bị cáo đã bán xe máy để mua súng quân dụng, đạn và nhiều công cụ nhằm thay đổi nhận dạng. Sau 56 giờ truy xét, đến 13h30 ngày 5/10/2025, Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Lê Sỹ Tùng; tiếp đó lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng phục vụ hành vi phạm tội.