Từ hiện tượng "Thanh âm kỷ nguyên mới": Giải mã sức lan tỏa của báo chí trong công nghiệp văn hóa

"Thanh âm kỷ nguyên mới" không chỉ là buổi lễ khai mạc mà đó còn là một sản phẩm văn hóa được thiết kế tỉ mỉ để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của công chúng hiện đại. Thay vì những diễn văn dài dòng, Ban tổ chức đã chọn cách kể chuyện bằng âm thanh không gian, ánh sáng laser tầng cao và những bản phối mới đầy năng lượng.

Những màn trình diễn đầy năng lượng của các nghệ sĩ trẻ tại Quảng trường 30/10 là cách VOV dùng ngôn ngữ văn hóa đại chúng để đưa những giai điệu kinh điển đến gần hơn với giới trẻ.

Việc định dạng chương trình như một buổi trình diễn âm nhạc tổng hợp (Music Concert) cho thấy VOV đã bước ra khỏi "vùng an toàn" của những nghi thức truyền thống. Sự kết hợp giữa dàn nhạc bán cổ điển và các nghệ sĩ hàng đầu như: Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Thanh, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng, các nghệ sĩ trẻ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Phạm Anh Duy, Rapper Double2T, Hoàng Bách, Rapper nhí Xệ Xệ, nhóm Oplus… đã biến Quảng trường 30/10 thành một không gian trải nghiệm đa giác quan, nơi ranh giới giữa báo chí chính thống và giải trí thượng lưu được xóa nhòa một cách tinh tế.

Điểm đặc biệt của "Concert Báo chí" này nằm ở chỗ: Công nghệ và ngôi sao không làm mất đi hồn cốt của đặc trưng phát thanh. Ngược lại, chúng đóng vai trò là "đòn bẩy" để những nhạc hiệu ngành, những giai điệu kinh điển về Đài Tiếng nói Việt Nam trở nên rực rỡ và gần gũi hơn với giới trẻ.

Sự kết hợp giữa dàn nhạc bán cổ điển và các nghệ sĩ hàng đầu đã biến sự kiện ngành phát thanh thành một không gian âm nhạc đẳng cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của công chúng hiện đại.

NSND Thanh Hoa, người kết nối các thế hệ nghệ sĩ trong chương trình, đã khẳng định phát thanh hôm nay đang khoác lên mình diện mạo trẻ trung, mạnh mẽ nhưng vẫn vẹn nguyên tâm hồn dân tộc. Đây chính là chiến lược PR hiệu quả nhất: Không nói về mình bằng khẩu hiệu, mà hãy để công chúng tự cảm nhận tầm vóc của VOV qua một không gian âm nhạc đẳng cấp và văn minh.

Trong xu thế hiện nay, các concert âm nhạc đang là động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế địa phương. Việc VOV tổ chức một chương trình nghệ thuật tầm cỡ concert tại Quảng Ninh đã trực tiếp kích cầu du lịch và dịch vụ tại Hạ Long. Hàng vạn khán giả đổ về không chỉ để xem một buổi khai mạc, mà để được thưởng thức một "món ăn tinh thần" có chất lượng nghệ thuật tương đương với các show diễn quốc tế.

Rapper Ricca (Nguyễn Việt Hưng) không giấu được niềm tự hào: “Được biểu diễn trên chính quê hương mình, giữa Quảng trường 30/10 rực rỡ và trước hàng vạn khán giả reo vang là khoảnh khắc khó quên trong sự nghiệp của tôi. 'Thanh âm kỷ nguyên mới' thực sự đã mở ra một không gian nghệ thuật đa tầng, nơi âm nhạc không chỉ để nghe mà còn được cảm nhận như nhịp đập của đời sống văn hóa Vùng mỏ đang hòa cùng dòng chảy hiện đại."

Các nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn đóng vai trò là "đòn bẩy" giúp thông tin báo chí chính thống chạm tới cảm xúc và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Sự bùng nổ của các đoạn clip ngắn từ chương trình trên nền tảng số ngay sau đêm diễn là minh chứng cho thấy: Báo chí đã nắm bắt được "luật chơi" của công nghiệp văn hóa. Khi biến thông tin thành cảm xúc, VOV đã không chỉ làm tốt vai trò thông tin mà còn thực sự trở thành một nhà sản xuất nội dung có khả năng dẫn dắt xu hướng và tạo ra giá trị thặng dư cho văn hóa nước nhà.

Sự thành công của "Thanh âm kỷ nguyên mới" đã chứng minh: Khi báo chí chủ động nhập cuộc bằng ngôn ngữ của công nghiệp văn hóa, sức lan tỏa của nó là không giới hạn. "Thanh âm kỷ nguyên mới" phần nào đã đem đến một chuẩn mực mới cho các sự kiện báo chí trong tương lai. Trong kỷ nguyên vươn mình, VOV đang cho thấy một hình ảnh rạng rỡ: Một cơ quan báo chí giàu truyền thống nhưng không ngừng sáng tạo, sẵn sàng chinh phục công chúng bằng sự chuyên nghiệp và tình yêu mãnh liệt với những thanh âm của dân tộc.

