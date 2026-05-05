Từ màn trình diễn của Trúc Nhân, NSND Thanh Hoa: “Thanh âm kỷ nguyên mới” không chỉ là một đêm nhạc

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, ngành phát thanh đang thực hiện một cuộc tái cấu trúc tư duy: Chuyển từ "đài phát thanh" thuần túy sang "nhà sản xuất nội dung âm thanh" đa nền tảng.

Trong lý thuyết về công nghiệp văn hóa, giá trị thặng dư của một sản phẩm nằm ở độ tinh xảo và tính độc bản. "Thanh âm kỷ nguyên mới" đã minh chứng điều này khi biến những nhạc hiệu quen thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, những âm thanh đời thường của vùng mỏ thành các tác phẩm nghệ thuật tiêu chuẩn cao.

Việc đầu tư vào chất lượng âm thanh chuẩn phòng thu (Studio quality) ngay tại một sân khấu ngoài trời cho thấy tư duy về "tiêu chuẩn hóa sản phẩm văn hóa". Phát thanh hiện đại không chỉ cần nội dung hay, mà cần một "lớp vỏ" âm thanh đẳng cấp. Đây chính là mỏ neo để báo chí lấn sân sang các lĩnh vực phụ trợ của kinh tế sáng tạo như: kinh doanh bản quyền âm thanh, thiết kế trải nghiệm thính giác (Audio Branding) và sản xuất nội dung âm thanh chuyên biệt. Khi âm thanh đạt đến độ duy mỹ, nó không còn là vật mang tin mà trở thành một mặt hàng văn hóa có sức hút độc lập.

Hệ thống âm thanh, ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng, "Thanh âm kỷ nguyên mới" đạt tiêu chuẩn của một Concert âm thanh số đẳng cấp

Liên hoan Phát thanh lần thứ XVII đánh dấu sự lên ngôi chính thức của Podcast trong hệ thống giải thưởng báo chí. Nếu chương trình nghệ thuật tại Quảng trường 30/10 là "cú nổ" về mặt hình ảnh và cảm xúc tại một thời điểm, thì Podcast chính là cách để Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) kéo dài vòng đời và giá trị của sản phẩm.

Thay vì thông tin trôi đi không được lưu dấu sau khi phát sóng, các nội dung âm thanh giờ đây được đóng gói thành các thư viện số bền vững. Mỗi câu chuyện về lịch sử vùng mỏ, mỗi làn điệu dân ca được làm mới trong chương trình đều trở thành một tệp nội dung độc lập. Tài nguyên này có khả năng khai thác thương mại và truyền thông vô tận trên các nền tảng xuyên biên giới từ Spotify, Apple Podcast đến các ứng dụng dùng riêng. Đây chính là cách báo chí tạo ra giá trị thặng dư từ nguồn tài nguyên tri thức vốn có – một biểu hiện rõ nét nhất của kinh tế sáng tạo: dùng chất xám để nhân bản giá trị tài sản.

Các nghệ sĩ trình diễn trong không gian âm thanh không gian hiện đại, minh chứng cho bước chuyển từ truyền tin thuần túy sang sản xuất nội dung văn hóa đa nền tảng.

Sự chuyên nghiệp và quy mô của sự kiện đã phác họa chân dung mới của người làm báo nói: Họ không chỉ là biên tập viên đứng trước micro, mà là những nhà sản xuất nội dung đa năng. Việc làm mới di sản bằng công nghệ không làm mất đi hồn cốt dân tộc mà ngược lại, nó tạo ra một "ngôn ngữ chung" để đối thoại với thế giới. Khi những người làm báo làm chủ được công nghệ âm thanh không gian và tư duy dàn dựng hiện đại, báo chí Việt Nam sẽ không chỉ phục vụ công chúng nội địa. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lớn để "xuất khẩu văn hóa" thông qua các sản phẩm âm thanh số được đóng gói chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt nhưng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu lớn khẳng định năng lực nội sinh của báo chí trong việc biến di sản âm thanh thành mặt hàng văn hóa có sức cạnh tranh cao

Thành công của "Thanh âm kỷ nguyên mới" khẳng định một tầm nhìn chiến lược: Kinh tế sáng tạo trong báo chí không phải là khái niệm xa xỉ. Nó bắt đầu từ việc trân trọng di sản, dám xóa bỏ những khuôn mẫu cũ và đầu tư bài bản cho công nghệ nội dung.

Hệ sinh thái âm thanh mà Đài Tiếng nói Việt Nam đang xây dựng không chỉ là một kênh truyền tin đơn thuần, mà đang dần trở thành một không gian văn hóa giàu năng lực nội sinh. Ở đó, mỗi thanh âm vang lên không chỉ mang theo thông tin báo chí, mà còn mang theo sức mạnh của một nền công nghiệp văn hóa đang tự tin vươn mình, khẳng định bản sắc Việt Nam trong dòng chảy toàn cầu.

PV