Nữ nghệ sĩ 37 tuổi không kết hôn, sống một mình trong căn nhà 150m2 giá hơn 2 tỷ đồng: "Thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn"

Di Hoa, 37 tuổi là một nghệ sĩ nhiếp ảnh, sống tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Năm 2023, Di Hoa chi 600.000 NDT (2,2 tỷ đồng) để mua và xây căn nhà 2 tầng. Cô quyết định không kết hôn, sống một cuộc đời tự do tự tại. Tuy vậy, người phụ nữ cho biết bản thân đôi khi cũng thấy trống vắng, cô đơn vì nhà rộng nhưng chỉ có một mình. Bạn bè Di Hoa nhận xét ngôi nhà này rất giống tính cách của Di Hoa, mang phong cách riêng không thể nhầm lẫn với ai.

Phòng khách nhiều ánh sáng tự nhiên

Tầng 1 căn nhà ban đầu có 2 phòng ngủ nhưng vì cảm thấy hơi lãng phí, Di Hoa đã yêu cầu bỏ 1 phòng ngủ để không gian phòng khách cùng phòng ăn thoáng và sáng hơn. Tầng 2 là không gian áp mái khá đặc biệt, là không gian tích hợp khu vực làm việc và giải trí tạo thành dãy phòng ngủ đa chức năng.

Không gian tích hợp phòng khách và phòng ăn giúp loại bỏ ranh giới cứng nhắc của quy tắc mỗi phòng một chức năng truyền thống. Khi mời bạn bè đến tụ tập tại nhà có thể để họ ngồi sofa hoặc ngồi dưới sàn nhà đều tạo cảm giác thoải mái. Cửa sổ to đem ánh sáng và gió tự nhiên vào căn phòng.

Phòng ăn tích hợp với phòng khách

Đồ nội thất đều có chung một tông màu gỗ đậm trang nhã, mộc mạc và có chân mảnh. Ghế sofa vải màu trắng kem được kết hợp với thảm cùng màu mang lại cho người nhìn cảm giác ấm áp như ở nhà, điểm nhấn là chậu cây xanh tạo tổng thể hài hòa, tự nhiên. Ngoài chậu cây ở phòng khách, người phụ nữ 35 tuổi còn đặt cây xanh ở nhiều vị trí khác nhau, ưu tiên những nơi gần cửa sổ. Di Hoa cũng có sở thích mua đồ cũ trong nhà cô có nhiều đồ nội thất cũ mang hơi hướng cổ điển.

Khoảng không gian dưới gầm cầu thang được thiết kế làm tủ đựng đồ cùng màu với tường, vừa đáp ứng nhu cầu lưu trữ đồ cho gia chủ vừa có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với những người không muốn trưng bày quá nhiều đồ đạc.

Phòng bếp thông thoáng, có tính thẩm mỹ

Phòng bếp của nhà Di Hoa công năng đầy đủ, còn có cả một quầy bar, khi khách đến có thể ngồi tại vị trí này ngắm nhìn vẻ đẹp thiên nhiên tinh tế ngoài cửa sổ. Di Hoa thích những vật dụng nhỏ mang tính hoài cổ nên cô thường đặt chúng từ nước ngoài, chọn gạch cổ điển hình quạt. Căn bếp vừa có nét hiện đại vừa giống trong một số bộ phim từ thế kỷ trước.

Cầu thang dẫn lên tầng gác xép của căn nhà giống như lối đi đưa bạn đến một không gian hoàn toàn khác. Di Hoa ưu tiên tầng 1 để tụ tập bạn bè, đón tiếp khách đến nhà còn tầng 2 mới là không gian riêng tư của cô.

Phòng làm việc của Di Hoa

Căn phòng gác mái vừa là nơi Di Hoa đọc sách, chơi đàn, vừa là phòng làm việc của cô gái này. Ánh nắng chiếu vào qua giếng trời vào không gian có đồ nội thất chủ yếu là gỗ tông ấm giúp Di Hoa có nhiều cảm hứng để làm việc hơn. Mỗi khi bước vào căn phòng này, cô thậm chí cảm nhận được sự thay đổi thời gian một cách tự nhiên mà không cần đến đồng hồ, có thể nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng cũng là trải nghiệm thú vị.

Phần gác mái cũng chính là lý do Di Hoa chọn căn nhà này, “giống như bước vào một cảnh trong phim nhưng chân thực hơn”. Thêm một chiếc sofa lười để đọc sách hoặc nghe nhạc, xem phim là đủ để cô thư giãn một mình sau một ngày dài làm việc.

Phòng ngủ bày trí đơn giản, mộc mạc

Phòng ngủ của Di Hoa cũng sử dụng sàn làm bằng gỗ tự nhiên với điểm nhấn là khung cửa sổ giống như một bức tranh tự nhiên, thay đổi theo màu lá cây mỗi mùa. Giường ngủ đặt chính giữa, có khu giải trí nhỏ khác gần cửa sổ.

Trái ngược với nét hoài cổ của phòng ngủ và phòng làm việc, phòng tắm của người phụ nữ này hiện đại với hệ thống gương và bồn tắm, bàn trang điểm tông trắng - xám. Điều thú vị là diện tích phòng tắm thậm chí còn lớn hơn phòng ngủ. Ánh sáng tự nhiên cũng được tận dụng qua giếng trời.

Phòng tắm được thiết kế hiện đại, có nhiều chi tiết độc đáo

Dưới bài chia sẻ về căn nhà, rất nhiều lời khen ngợi dành cho gu thẩm mỹ của chủ nhà, tỉ mỉ trong từng chi tiết. “Ở nhà đẹp như này, có cho tôi ở một mình cả đời cũng không chán”, một cư dân mạng họ Lâm bình luận.