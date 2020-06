Từ Hà Nội, đi taxi đến biển Đồ Sơn tự tử bất thành

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-6, Công an phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một người đàn ông có biểu hiện bất thường, lao xuống biển nghi vấn tự tử tại khu vực bờ biển trước cửa nhà hàng Thanh Hương - Hoa Phượng, khu I, phường Hải Sơn.

Công an phường bàn giao ông S. cho gia đình quản lý

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Hải Sơn đã có mặt tại khu vực xảy ra sự việc, phối hợp với quần chúng nhân dân kịp thời vận động, ngăn chặn, động viên tinh thần và đưa người đàn ông về trụ sở Công an phường an toàn.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác minh người đàn ông tên Phạm Đức S., ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do gặp một số chuyện trong cuộc sống nên khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông S. đã bắt taxi đến khu I, Đồ Sơn với mục đích tự tử.

Ngay trong chiều cùng ngày, đại diện gia đình ông Phạm Đức S. đã đến làm việc tại trụ sở Công an phường đề nghị được đón em trai về gia đình để chăm sóc.