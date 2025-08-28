Mặc dù di truyền có ảnh hưởng đến tuổi thọ, nhưng thói quen ăn uống và lối sống hàng ngày mới là yếu tố quyết định lớn đến sức khỏe và số năm bạn sống. Không cần đến thực phẩm đắt tiền hay quý hiếm, chỉ cần khéo léo bổ sung 7 thực phẩm quen thuộc sau vào bữa ăn, bạn hoàn toàn có thể tự cộng thêm nhiều năm vào tuổi thọ:

1. Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều quercetin, một flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, viêm và ung thư. Nghiên cứu năm 2022 trên tạp chí Molecules cho thấy quercetin loại bỏ tế bào lão hóa, góp phần làm chậm lão hóa và kích hoạt gen SIRT1, hỗ trợ sửa chữa DNA. Uống trà xanh đều đặn giúp giảm nguy cơ tim mạch, ổn định huyết áp, phòng tiểu đường, giảm cân. Tuy nhiên không nên uống trà quá đặc hoặc nóng trên 60°C vì dễ phản tác dụng.

2. Tỏi

Tỏi giàu hợp chất chống đông máu, giúp tim hoạt động tốt, tăng cholesterol tốt, hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Đặc biệt là allicin, có khả năng kháng viêm, chống vi khuẩn và oxy hóa, tăng cường miễn dịch, kiểm soát huyết áp, làm chậm lão hóa, giảm nguy cơ ung thư. Nên ăn tỏi sống, đập dập hoặc xay nhuyễn để phát huy tối đa công dụng.

3. Nghệ

Trong nghệ có curcumin, hợp chất chống viêm, chống oxy hóa mạnh, đặc biệt nhiều ở bột nghệ. Viêm mãn tính liên quan đến lão hóa và nhiều bệnh, trong khi curcumin giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Một nghiên cứu năm 2021 tại Mỹ cho thấy curcumin liên quan đến giảm nguy cơ bệnh tim, nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Hoa Kỳ. Để tăng hiệu quả, nên dùng nghệ kết hợp với tiêu đen vì tiêu giúp tăng khả dụng sinh học của curcumin.

4. Rau lá xanh đậm

Các loại rau như bó xôi, xà lách xoong, cải xoăn, bông cải xanh… giàu dinh dưỡng, ít calorie, nhiều chất xơ nên tốt cho đường ruột, tim mạch, kiểm soát cân nặng. Chúng chứa nhiều vitamin A, C, K, canxi, sắt và chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa nhiều bệnh tật, kể cả ung thư.

5. Quả mọng

Quả việt quất, dâu tây và nhiều loại quả mọng khác chứa flavonoid, liên quan đến tuổi thọ cao hơn và giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Chúng giàu vitamin, chất xơ, giúp tăng cường trí tuệ, chống stress, tốt cho tiêu hóa. Anthocyanin trong quả mọng chống viêm, bảo vệ tim mạch, ngăn ung thư. Các chuyên gia khuyến khích ăn quả tươi thay vì nước ép hay sinh tố để đạt lợi ích tốt nhất.

6. Ngũ cốc nguyên hạt

Nghiên cứu trên hơn 74.000 phụ nữ và gần 44.000 đàn ông trong 25 năm tại Trường Sức khỏe cộng đồng Harvard cho thấy người ăn trung bình 28g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày có nguy cơ tử vong thấp hơn 5%, tử vong do tim mạch giảm 9%.

Phần cám trong ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin B và chất xơ mà ngũ cốc tinh chế đã mất đi. Một nghiên cứu khác trên tạp chí BMJ cũng cho thấy ăn 90g ngũ cốc nguyên hạt mỗi ngày giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân khoảng 17%, trong đó có ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường.

7. Các loại hạt, quả hạch

Hạnh nhân, đậu phộng, quả hồ trăn… giàu chất béo lành mạnh, chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Ăn hạt giúp tăng sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và kéo dài tuổi thọ. Nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy ăn khoảng 30g hạt 5 ngày/tuần giúp giảm tử vong do ung thư, tim mạch, hô hấp. Người ăn hạt thường xuyên có nguy cơ tử vong thấp hơn 39% so với người không ăn.

Ở phụ nữ, chỉ cần 2 nắm hạt mỗi tuần có thể kéo dài tuổi thọ tương đương chạy bộ 4 giờ. Ngoài dinh dưỡng, hạt còn giúp tăng trao đổi chất, đốt mỡ, phòng bệnh.