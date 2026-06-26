Từ chối trang trí “quá đà”, người phụ nữ chi chưa tới 260 triệu đồng cải tạo căn hộ 76m²: Thành quả khiến hàng xóm kéo nhau tới học hỏi

Một phụ nữ tại Nam Kinh (Trung Quốc) đã lựa chọn hướng đi hoàn toàn ngược lại. Khi cải tạo căn hộ rộng 76m², chị quyết định nói không với những thiết kế phô trương, tập trung toàn bộ ngân sách vào sự tiện nghi và tính ứng dụng.

Kết quả là toàn bộ quá trình hoàn thiện chỉ tiêu tốn khoảng 72.000 nhân dân tệ (tương đương gần 260 triệu đồng), nhưng vẫn tạo nên một không gian sống sáng sủa, ấm cúng và đầy đủ công năng. Sau khi hoàn thiện, căn hộ thậm chí còn trở thành hình mẫu được nhiều hàng xóm tìm đến tham khảo.

Không có sảnh riêng nhưng đổi lại là không gian rộng rãi

Căn hộ có diện tích 76m² với bố cục khá phổ biến ở các chung cư nhỏ. Ngay khi mở cửa bước vào là khu vực phòng khách và phòng ăn, không có tiền sảnh riêng biệt.

Dù điều này làm giảm phần nào sự riêng tư, nhưng đổi lại giúp không gian công cộng trở nên thông thoáng và rộng hơn đáng kể. Với những căn hộ diện tích vừa phải, đây được xem là giải pháp giúp tối ưu cảm giác rộng rãi mà không cần can thiệp kết cấu.

Phòng khách tối giản nhưng không hề nhàm chán

Phòng khách được hoàn thiện theo phong cách tối giản hiện đại.

Gia chủ lựa chọn sàn gỗ màu sáng, tường sơn trắng kem và trần thạch cao đơn giản. Không có các mảng tường trang trí cầu kỳ, không phào chỉ, cũng không sử dụng vật liệu đắt đỏ.

Chiếc sofa dài khoảng 2m vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Bên cạnh là tủ giày thấp đặt sát cửa ra vào và một chiếc đèn sàn giúp tạo ánh sáng dịu nhẹ vào buổi tối.

Để tránh cảm giác đơn điệu, nữ chủ nhà bổ sung thêm kệ treo tường, tranh trang trí nhỏ và nhiều chậu cây xanh. Những chi tiết này vừa tạo điểm nhấn vừa giúp không gian trở nên sinh động hơn mà không tốn quá nhiều chi phí.

Khu vực tivi được thiết kế với hệ tủ treo đơn giản, kết hợp giữa màu trắng và vân gỗ tự nhiên. Thiết kế gọn gàng giúp phòng khách trông nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo nhu cầu lưu trữ.

Phòng khách và phòng ăn liền mạch để “ăn gian” diện tích

Một trong những quyết định giúp căn hộ trông rộng hơn thực tế là việc không sử dụng vách ngăn giữa phòng khách và phòng ăn.

Toàn bộ khu vực sử dụng cùng loại sàn, cùng kiểu trần và bảng màu thống nhất. Nhờ đó, không gian có cảm giác liền mạch và thoáng đãng hơn.

Do diện tích không quá lớn, gia chủ chỉ lắp một hệ điều hòa âm trần cho toàn bộ khu vực sinh hoạt chung. Luồng gió có thể làm mát đồng thời cả phòng khách lẫn phòng ăn, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu.

Đặc biệt, chị lựa chọn bàn ăn kéo dài thông minh. Khi sử dụng hằng ngày, bàn được gấp gọn và đặt sát tường, phù hợp với gia đình ba người. Khi có khách, mặt bàn có thể mở rộng để tăng số lượng chỗ ngồi.

Bộ bàn ghế màu trắng kết hợp gỗ óc chó tạo cảm giác thanh lịch, trong khi quạt trần tích hợp đèn giúp tăng thêm sự tiện nghi cho những ngày thời tiết dễ chịu.

Nhà bếp chỉ 4m² nhưng tận dụng tối đa từng centimet

Nhà bếp rộng khoảng 4m², được ngăn với phòng ăn bằng cửa kính trượt khung trắng.

Dù diện tích khiêm tốn, gia chủ vẫn lựa chọn bố cục chữ U nhằm khai thác tối đa không gian lưu trữ và khu vực thao tác.

Toàn bộ bếp sử dụng tông trắng chủ đạo, từ gạch lát nền, gạch ốp tường cho đến hệ tủ bếp. Nhờ đó, căn bếp nhỏ luôn tạo cảm giác sáng sủa, sạch sẽ và rộng hơn thực tế.

Đây cũng là một trong những mẹo thiết kế được nhiều chuyên gia nội thất khuyến nghị cho các căn hộ diện tích nhỏ.

Phòng ngủ chính ưu tiên sự thư giãn

Khác với khu vực sinh hoạt chung, phòng ngủ chính được bổ sung các gam màu ấm áp hơn.

Tường sơn màu cà phê nhạt kết hợp với rèm màu be và nội thất gỗ sáng màu tạo nên cảm giác dễ chịu, thư thái.

Một hệ tủ quần áo đóng sát tường giúp tối ưu không gian. Đặc biệt, bàn trang điểm được tích hợp trực tiếp vào hệ tủ thay vì mua rời, vừa tiết kiệm diện tích vừa tăng tính đồng bộ.

Ban công duy nhất của căn hộ nằm liền với phòng ngủ chính. Dù không quá rộng, khu vực này vẫn được bố trí đầy đủ máy giặt, giá phơi đồ, cây xanh và một chiếc ghế massage – góc thư giãn yêu thích của gia đình sau những giờ làm việc căng thẳng.

Phòng trẻ em nhỏ nhưng đầy đủ chức năng

Do diện tích hạn chế, gia chủ lựa chọn thiết kế giường tatami kết hợp bàn học và hệ tủ lưu trữ.

Toàn bộ không gian được thiết kế theo dạng “3 trong 1”, vừa là nơi ngủ nghỉ, học tập vừa là khu vực cất giữ đồ đạc.

Bàn học dài, giá sách mở và các hộc chứa đồ được bố trí khoa học giúp căn phòng nhỏ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của trẻ.

Đáng chú ý, một số khoang lưu trữ được thiết kế mở thay vì lắp cánh tủ nhằm tránh bất tiện khi sử dụng hằng ngày.

Phòng tắm tách khô – ướt để tăng hiệu quả sử dụng

Phòng vệ sinh được chia thành hai khu vực riêng biệt.

Bồn rửa đặt bên ngoài, trong khi khu tắm và vệ sinh nằm phía trong. Thiết kế này giúp nhiều thành viên có thể sử dụng cùng lúc mà không ảnh hưởng đến nhau.

Giống như các không gian khác, phòng tắm vẫn sử dụng tông trắng làm chủ đạo nhằm tạo cảm giác sạch sẽ và đồng nhất với toàn bộ căn hộ.

3 bí quyết giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi cải tạo nhà

Theo chia sẻ của gia chủ, việc tiết kiệm chi phí không đến từ việc cắt giảm chất lượng mà nằm ở cách phân bổ ngân sách hợp lý.

Thứ nhất, thay vì đặt trọn gói hệ tủ với chi phí cao, chị tự mua vật liệu, thuê thợ đóng khung tại chỗ rồi đặt cánh tủ từ nhà máy để lắp ráp. Cách làm này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.

Thứ hai, chị không quá quan tâm đến thương hiệu của đồ nội thất hay vật liệu hoàn thiện. Tiêu chí quan trọng nhất là độ bền, tính thực tế và mức giá hợp lý.

Thứ ba, phần hoàn thiện cơ bản được thiết kế tối giản. Không sử dụng những hạng mục chỉ mang tính trang trí mà ít giá trị sử dụng thực tế.

Nhà đẹp không nhất thiết phải đắt tiền

Câu chuyện của căn hộ 76m² này cho thấy một ngôi nhà dễ chịu không phụ thuộc vào việc chi bao nhiêu tiền, mà phụ thuộc vào cách sử dụng ngân sách.

Thay vì chạy theo những xu hướng nội thất liên tục thay đổi, gia chủ tập trung vào những yếu tố có giá trị lâu dài như công năng, sự thoải mái và khả năng lưu trữ.

Bởi suy cho cùng, nhà là nơi để sống mỗi ngày. Một không gian sạch sẽ, gọn gàng và thuận tiện luôn có giá trị bền vững hơn những chi tiết trang trí hào nhoáng nhưng nhanh chóng lỗi thời.