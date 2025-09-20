Sau 7 năm gắn bó, Lan Phương cho biết đã nộp đơn ly hôn với chồng Tây. Trong phiên toàn gần nhất tại TAND Hà Nội, Lan Phương cho biết chi phí nuôi dưỡng 2 con gái Lina Linh và Mia Mai mỗi năm lên đến 1,4 tỷ đồng. Trong đó, riêng học phí đã hơn 800 triệu đồng/năm, chưa kể các khoản đưa đón, bảo mẫu, giải trí, sinh hoạt. Nữ diễn viên cũng chứng minh tài chính có căn hộ đứng tên, bất động sản cho thuê, công ty vốn điều lệ 5 tỷ, thu nhập 7 tỷ/năm từ phim ảnh, quảng cáo kinh doanh cùng 1 tỷ đồng tiết kiệm.

Trong khi đó, David Duffy - chồng cũ Lan Phương khai thu nhập khoảng 160 triệu/tháng nhưng hiện ở nhà thuê. Anh cho rằng mức thu nhập đủ để lo cho con, song Lan Phương khẳng định không đáp ứng được chi phí thực tế. Kết quả, HĐXX quyết định giao quyền nuôi con cho Lan Phương. Với mức chi phí 1,4 tỷ/năm, mỗi tháng Lan Phương phải chi tầm 116 triệu để chăm lo chi phí cho 2 con. Vì thế, số tiền chồng Tây chu cấp cho nữ diễn viên trong thời gian cô nhận nhiệm vụ chăm sóc 2 bé cũng gây tò mò.

Theo đó, David Duffy có nghĩa vụ chu cấp 40 triệu đồng/tháng cho đến khi các con trưởng thành hoặc hai bên có thoả thuận mới. Với số tiền này, mỗi năm David Duffy sẽ chu cấp 480 triệu cho 2 con, số này chỉ bằng một phần ba so với mức chi phí mà Lan Phương công bố.

Trước đó, Lan Phương trải lòng về quãng thời gian hôn nhân nhiều mâu thuẫn và nỗi đau tinh thần mà cô cho rằng mình phải chịu đựng suốt 7 năm chung sống. Nữ diễn viên cho hay khi mang thai con đầu lòng, cô từng phát hiện chồng đi bar và nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác. Không chỉ dừng lại ở đó, Lan Phương khẳng định mình đã bị bạo hành tinh thần và thao túng tâm lý trong một thời gian dài, từ việc bị kiểm soát toàn bộ thiết bị điện tử, mạng xã hội cho đến việc liên tục bị khiến cho cảm thấy bản thân kém cỏi vì không thể giap tiếp quá nhiều với bên ngoài.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi David quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng, thỉnh thoảng mới về Hà Nội để thăm gia đình. Trước tình thế "xa mặt cách lòng", Lan Phương chủ động đã đưa hai con vào Đà Nẵng để cả gia đình gần nhau hơn, nhưng tình hình không cải thiện. Cô nói chồng không dành thời gian hỗ trợ, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng rạn nứt.

Tuy nhiên, anh David Duffy phủ nhận lời tố của Lan Phương. Anh cho rằng vợ gặp vấn đề tâm lý sau sinh. Chồng Tây của Lan Phương khẳng định mình luôn hoàn thành trách nhiệm với gia đình nhưng vợ suy nghĩ tiêu cực, khiến hôn nhân căng thẳng. Với tình hình trong 2 tháng quá, David Duffy đồng ý ly hôn.

Lan Phương sinh năm 1983, được khán giả biết đến là một trong những nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Suốt gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, cô để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng: từ hình ảnh hài hước, dí dỏm trong Cô gái xấu xí, đến những nhân vật nội tâm phức tạp như trong Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình...

Ngoài diễn xuất, Lan Phương còn từng tham gia sân khấu kịch, các dự án điện ảnh, gameshow và liên tục góp mặt trong những dự án truyền hình lớn. Lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc, không ngại lăn xả đã giúp cô duy trì vị trí vững chắc trong showbiz, được đồng nghiệp lẫn công chúng đánh giá cao.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương sẽ bước vào hành trình mới với vai trò mẹ đơn thân. Nữ diễn viên chọn cách tập trung cho sự nghiệp và dành trọn tâm sức chăm lo cho hai con gái nhỏ. Với tiềm lực kinh tế ổn định và kinh nghiệm sống vững vàng, Lan Phương được kỳ vọng sẽ vượt qua sóng gió, tiếp tục khẳng định bản thân cả trong nghệ thuật lẫn vai trò làm mẹ. Hình ảnh một Lan Phương mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng vẫn đầy tình mẫu tử khiến nhiều khán giả cảm phục và gửi lời chúc cô sớm tìm thấy hạnh phúc bình yên sau biến cố.