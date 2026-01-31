Cholesterol cao thường không có triệu chứng rõ ràng, nhưng lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tim mạch. Dù thuốc hạ cholesterol là cần thiết với một số người, thì hầu như ai cũng có thể hưởng lợi từ việc bổ sung những thực phẩm tốt cho cholesterol vào bữa ăn hằng ngày. Chỉ cần đưa ra những lựa chọn thông minh trong căn bếp, bạn đã có thể giúp giảm cholesterol LDL (xấu) và duy trì mức HDL (tốt) ở ngưỡng khỏe mạnh.

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, cholesterol là một chất do cơ thể tự sản xuất, cần thiết cho việc tạo tế bào mới và hormone. Tuy nhiên, khi cholesterol trong máu quá cao, đặc biệt là LDL cholesterol và triglyceride (một dạng chất béo), nguy cơ tắc nghẽn động mạch, hình thành cục máu đông, đột quỵ và nhồi máu cơ tim sẽ tăng lên. Tin tốt là: ăn uống đúng cách là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để phòng ngừa điều này.

"Các nghiên cứu cho thấy việc điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt là giảm chất béo bão hòa, tránh chất béo chuyển hóa, tăng chất xơ hòa tan và bổ sung phytosterol/stanol từ thực vật, có thể giúp giảm LDL cholesterol từ 5-30%, tùy mức độ tuân thủ và yếu tố di truyền", Martha Theran - chuyên gia dinh dưỡng, giảng viên tại Trung tâm Trường thọ Pritikin, cho biết.

Chế độ ăn tác động đến cholesterol theo hai cơ chế chính:

- Giảm lượng chất béo không lành mạnh nạp vào cơ thể.

- Tăng các dưỡng chất giúp "quét dọn" cholesterol dư thừa đã tồn tại trong cơ thể.

"Chất xơ hòa tan có khả năng gắn cholesterol trong ruột và đưa chúng ra ngoài theo đường tiêu hóa", bác sĩ Deepak Talreja - rưởng khoa tim mạch lâm sàng của Sentara Health - giải thích. Trong khi đó, chất béo tốt (có nhiều trong các loại hạt và hạt giống) giúp tăng HDL, đồng thời giảm triglyceride - một yếu tố nguy cơ khác của bệnh tim mạch. Ngoài ra, phytosterol có trong rau củ quả còn giúp ngăn cản sự hấp thu cholesterol xấu. Việc thay thế đạm động vật bằng đạm thực vật cũng giúp hạn chế các loại protein làm tăng cholesterol có trong thịt nhiều mỡ.

Dưới đây là những thực phẩm được chuyên gia khuyến nghị nên ăn để hạ cholesterol tự nhiên và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể, kèm gợi ý cách sử dụng.

"Một chế độ ăn tốt cho tim, giàu thực vật, chất xơ và chất béo lành mạnh, đặc biệt theo mô hình Địa Trung Hải hoặc ăn thiên về thực vật – là công cụ mạnh mẽ để hạ cholesterol", bác sĩ Deepak Talreja kết luận.

Khi kết hợp với tập luyện thể chất đều đặn, chế độ ăn này mang lại cơ hội tốt nhất để giảm nguy cơ tim mạch và hướng tới một cuộc sống dài lâu, khỏe mạnh hơn.