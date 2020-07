Từ câu chuyện cô vợ cứu vãn hôn nhân chỉ bằng cách bỏ đi 1 chiếc giường, hé lộ "chân lý" để vợ chồng được hạnh phúc lâu bền

Ly và Huấn kết hôn được gần 2 năm, con gái đầu lòng của cặp đôi vừa tròn 8 tháng tuổi. Song mới đây Ly phát hiện chồng mình tối nào cũng dành cả mấy tiếng đồng hồ để trò chuyện tâm tình với cô nàng đồng nghiệp mới ở công ty. Cô biết mối quan hệ ấy chưa đi quá giới hạn nhưng nếu không kịp thời ngăn chặn thì hậu quả sẽ khôn lường.

Ly giận dữ chất vấn chồng thì Huấn thành thật đáp: "Tối lên giường chẳng có việc gì làm, cô ấy nhắn tin hỏi han, anh mới đầu chỉ đáp lại qua loa, sau nói chuyện thấy hợp, thế nên...". Ly ngớ người trước câu trở lời thật hơn đếm của chồng.

Sau khi sinh con, Ly bắt chồng sang ngủ ở phòng khác để cô ngủ cùng con cho rộng rãi. Mỗi tối cơm nước xong, Ly ôm con đi ngủ còn Huấn về phòng làm việc riêng tùy ý thích. Có lẽ nguồn cơn ban đầu thật sự do Huấn "nhàn cư vi bất thiện", mối quan hệ của anh với cô ta từ đó mới thân thiết dần.

Ly lúc này đã nhận ra bản thân quá sai lầm. Cô lập tức cất chiếc giường thừa thãi kia vào nhà kho, mua thêm giường nhỏ cho con ngủ cạnh giường bố mẹ, sau đó đề nghị chồng buổi tối sang ngủ cùng vợ.

Huấn ngủ chung với vợ con, buổi tối vừa giúp vợ chăm con vừa tâm sự đủ thứ chuyện với vợ, chẳng còn thời gian nhắn tin với nàng đồng nghiệp. Ngủ cạnh nhau mỗi tối cũng khiến tình cảm vợ chồng Ly được hâm nóng, Huấn lại càng không còn tâm trí tơ tưởng tới người khác. Cuộc hôn nhân của họ đã trở lại êm đẹp như thế.

Ảnh minh họa

Ngủ chung giường mỗi tối, hành động đơn giản ấy thực sự chứa đựng nhiều tác dụng to lớn đối với tình cảm vợ chồng, giúp hôn nhân được hạnh phúc lâu bền. Nhưng thực tế, có không ít cặp vợ chồng ngủ riêng giường vì nhiều lý do. Ban đầu họ cảm thấy không phải vấn đề gì to tát nhưng dần dần nhiều vấn đề nghiêm trọng trong hôn nhân sẽ phát sinh:

Ngủ riêng giường sẽ kéo dài khoảng cách tâm hồn giữa vợ chồng

Dù sống chung một nhà nhưng ngủ riêng giường cũng vẫn sẽ tạo nên sự xa cách giữa vợ chồng. Khoảng cách vật lý dẫn đến khoảng cách về tâm hồn, vợ chồng không có sự tiếp xúc gần gũi với nhau thì tâm tư tình cảm và trái tim của họ cũng dần trở nên xa nhau mà thôi.

Nhất là trong xã hội hiện đại khi mà ai cũng bận rộn cả ngày với cả núi việc trên công ty, nếu buổi tối về nhà hai vợ chồng vẫn tiếp tục trong trạng thái xa cách nhau như vậy, chẳng mấy chốc họ sẽ trở thành những người xa lạ ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình.

Ngủ riêng giường cản trợ sự giao tiếp, tương tác vợ chồng

Bất kì một mối quan hệ nào cũng cần phải có sự duy trì và bồi đắp, mối quan hệ vợ chồng tất nhiên không là ngoại lệ. Cả ngày quay cuồng với công việc trên công ty chẳng ai có thời gian nhắn tin, gọi điện cho người còn lại. Buổi tối về mỗi người 1 việc, mỗi người 1 giường ngủ, để rồi sự tương tác của họ với đồng nghiệp, bạn bè có khi còn nhiều hơn với vợ/chồng.

Ảnh minh họa

Ngủ chung giường là phương án tốt nhất giúp vợ chồng có thời gian tương tác với nhau, tăng cường sợi dây gắn kết tình cảm. Trước khi đi ngủ, hãy đặt điện thoại sang 1 bên, gạt bỏ công việc và những cuộc tán gẫu với người khác lại phía sau, vợ chồng nằm cạnh nhau trên 1 chiếc giường thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Sau đó cùng nhẹ nhàng, yên bình chìm vào giấc ngủ, như thế cũng khiến tình cảm vợ chồng không bao giờ rơi vào tình trạng nhạt nhẽo.

Ngủ riêng giường khiến vợ chồng thiếu điều kiện xây dựng sự thân mật

Sự tiếp xúc thân mật là một yếu tố không thể thiếu để tình cảm vợ chồng luôn nồng nàn, thắm thiết. Những cái ôm, những nụ hôn hay đơn giản chỉ là những cái chạm nhẹ vào nhau cũng đủ củng cố và duy trì tình cảm vợ chồng thắm thiết. Mà không nghi ngờ gì nếu vợ chồng ngủ riêng giường thì họ sẽ không có điều kiện để thực hiện những điều đó.

Nếu ngủ riêng giường thời gian dài, vợ chồng hình thành thói quen không chạm vào người còn lại, tình cảm cũng dần trở nên xa cách. Đến lúc người bạn đời nảy sinh tình cảm ngoài luồng với người khác, có hối hận thì cũng đã muộn.