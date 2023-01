Từ cách sửa nhà đã hoàn thiện phần thô cho đến kim chỉ nam trong thiết kế không gian sống

Chuyện tưởng dễ mà không dễ



Tập 5 Là Nhà mang đến câu chuyện sửa nhà của nghệ sĩ/doanh nhân Diệp Lâm Anh. Biệt thự này đã được hoàn thiện phần thô với hệ thống tường ngăn và các khu vực được phân chia cố định. Bài toán đặt ra cho kiến trúc sư là tạo nên một tổ ấm chiều lòng vị chủ nhân "kỹ tính" nhưng không tác động đến kết cấu sẵn có của căn nhà.

Chủ nhà Diệp Lâm Anh mong muốn căn nhà nhanh chóng hoàn thiện, trở thành nơi chốn bình yên cho cả gia đình.

"Căn nhà đã hiện thực rồi, đó là câu chuyện mình bị giới hạn rất nhiều bởi hiện trạng" - chuyên gia Văn Phú - Invest cho biết.

Theo anh Lê Anh Tuấn, chuyên gia Văn Phú - Invest - Phó Giám đốc Nghiên cứu và phát triển dự án, màn "gõ cửa - sửa nhà" lần này đặt ra một thử thách không nhỏ dành cho kiến trúc sư. Dưới con mắt của người làm nghề, layout căn nhà có thể tồn tại những điểm chưa hợp lý. Đặc biệt, một kiến trúc sư giỏi và có phong cách riêng thường sở hữu nhiều ý tưởng sáng tạo, đồng nghĩa với mong muốn phá vỡ nhiều chi tiết cố định trong căn nhà. Trong khi đó, các vị chủ nhà điển hình như chị Diệp Lâm Anh đã hài lòng với bản thiết kế không gian ban đầu và có những góc nhìn riêng biệt, không muốn đập phá hay thay đổi kết cấu.

Lúc này, kiến trúc sư cần dung hòa cái tôi của bản thân với sở thích và nhu cầu sử dụng thực tế để hướng đến cái đích cuối cùng là trải nghiệm hạnh phúc của khách hàng. Theo chuyên gia Văn Phú - Invest: "Kiến trúc sư là người có tổ chức không gian nhưng đồng thời phải là người thấu hiểu chủ nhà để cân bằng được tính công năng và thẩm mỹ trong một ngôi nhà. Kiến trúc sư và chủ nhà cần tương tác, thấu hiểu với nhau để tạo nên một sản phẩm tốt nhất."

Ở tập 5 Là Nhà, đội ngũ kiến trúc sư đã không ngừng trao đổi, đặt mình vào vị trí của chủ nhà và chỉnh sửa bản thiết kế theo góp ý của chị Diệp Lâm Anh. Từ đó, căn nhà hoàn thiện với từng chi tiết đều vừa ý gia chủ, giúp cả gia đình có những giây phút vỡ òa hạnh phúc. Chia sẻ cuối chương trình, kiến trúc sư phụ trách cải tạo cho biết vẫn chưa thực sự hài lòng với một số hạng mục. Tuy nhiên, đây được cho là một tổ ấm "hoàn hảo" đúng nghĩa, nơi gia chủ cảm thấy ưng ý và thực sự thoải mái với không gian sống mới của mình.

Nụ cười khi nhận nhà của gia chủ chính là minh chứng rõ nhất cho sự thành công của kiến trúc sư.

Ở góc độ rộng hơn, trong mọi thiết kế nhà ở, điều quan trọng trên hết chính là nhu cầu và cảm xúc của khách hàng chứ không phải cái tôi của kiến trúc sư. Tuy nhiên, không phải chủ đầu tư nào cũng quan tâm đến vấn đề này. Hiện nay, trên thị trường mới có một số ít các chủ đầu tư như Văn Phú - Invest dành nhiều tâm huyết, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, hướng đến trải nghiệm khách hàng, nhằm mang tới những thiết kế khác biệt, tối ưu.



Trải nghiệm người dùng, kim chỉ nam để tạo nên tổ ấm hạnh phúc

Quan điểm kiến tạo không gian sống đáp ứng nhu cầu của gia chủ, hướng đến trải nghiệm hạnh phúc của cư dân được Nhà phát triển BĐS Văn Phú - Invest nỗ lực truyền tải qua các dự án của mình. Không chạy theo những thiết kế nhà ở mang tính rập khuôn, Văn Phú - Invest mang đến 3 dòng sản phẩm tương ứng 3 nhóm đối tượng khác nhau, từ đó phát triển hệ giá trị đi kèm đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của khách hàng.

Văn Phú - Invest nổi bật trên thị trường với 3 dòng sản phẩm giải quyết từng nhu cầu riêng biệt của 3 nhóm khách hàng.

Trong đó, Vlasta – dòng sản phẩm tiêu chuẩn của Văn Phú - Invest sở hữu giá thành hợp lý; thiết kế thông minh, tối ưu không gian cùng hệ thống tiện ích đảm bảo nhu cầu thiết yếu. The Terra – dòng sản phẩm cao cấp ấn tượng với hàng loạt dự án có vị trí đắc địa trong thành phố. The Terra hướng đến các gia đình trẻ, từ đó hình thành các tiện ích hiện đại, sôi động, có tính kết nối cộng đồng cao. Đối với dòng sản phẩm hạng sang Grandeur Palace, Văn Phú - Invest ưu tiên phát triển tại vị trí kim cương trong nội đô, đi kèm với an ninh bảo mật đa lớp và cácdịch vụ đặc quyền, đậm chất cá nhân.



Các dự án của Văn Phú - Invest còn mang tính "cá nhân hóa" cao

Không chỉ vậy, theo nghiên cứu của Văn Phú - Invest, với từng khu vực địa lý khác nhau sẽ hình thành nên văn hóa, lối sống và những thói quen khác biệt. Đối với các dự án tại khu vực phía Nam, với tính cách hướng ngoại của khách hàng, Văn Phú - Invest sẽ thu hẹp không gian phòng khách, bếp đơn giản, tiện dụng và tập trung nhiều vào không gian phòng ngủ cá nhân. Còn đối với miền Bắc, với nhu cầu hội họp gia đình, bạn bè tại nhà cao hơn, các không gian chung sẽ được mở rộng, tối ưu, khu vực bếp được thiết kế theo hướng linh hoạt, thiên đóng kín để cách âm, cách mùi, phù hợp với nhu cầu nấu nướng thường xuyên.



Có thể khẳng định, thông qua những thiết kế, phân chia không gian sống tối ưu, kết hợp hài hoà giữa thẩm mỹ và công năng, Văn Phú - Invest đã cho thấy sự chuyên tâm từ những điều nhỏ nhất, thể hiện sự thấu hiểu và tôn trọng mong muốn, trải nghiệm khách hàng, mang đến những tổ ấm an cư hạnh phúc, đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần.