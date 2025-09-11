Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ sáng sớm đến đêm 11/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục hứng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng đồng thời đưa ra cảnh báo về khả năng xuất hiện mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn, với lượng mưa có thể vượt 80mm chỉ trong vòng 3 giờ, ngưỡng dễ gây ra ngập úng, sạt lở đất và lũ quét ở nhiều khu vực xung yếu.

Trong đó, 3-6 giờ tới, các tỉnh các tỉnh Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến ở Điện Biên và Quảng Ninh từ 10-15mm, có nơi trên 30mm; tại Lào Cai từ 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất , sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại loạt xã, phường thuộc các địa phương trên.

Điện Biên: Chiềng Sinh, Mường Mùn, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Sính Phình, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Lào Cai: Bắc Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Cao Sơn, Chế Tạo, Khao Mang, Lùng Phình, Minh Lương, Mù Cang Chải, Phong Hải, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tú Lệ.

Quảng Ninh: Đầm Hà, Quảng Tân, Thống Nhất.

Từ 12/9, mưa giảm dần ở Bắc Bộ. Khu vực này đón nắng trở lại, thời tiết khô ráo hơn, thuận lợi cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Không chỉ Bắc Bộ, chiều tối và tối 11/9, từ TP Huế đến Lâm Đồng, cũng như toàn Nam Bộ nguy cơ xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt 70mm.

Từ đêm 12/9 đến ngày 20/9, diễn biến thời tiết trên phạm vi cả nước ổn định hơn những ngày trước đó. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến đến TP Huế mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc xoáy, sét và gió giật mạnh trong cơn dông cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 11/9/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C, có nơi trên 33°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn. Trong đó, vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối mưa rào dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông dông, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.