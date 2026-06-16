Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, sáng 15/6, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Lê Chân chủ trì Hội nghị triển khai công tác xử lý bằng hình thức phạt nguội hành vi phạm trật tự đường hè, an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, từ hôm nay, UBND phường tiến hành xử lý hành vi vi phạm về dừng, đỗ xe ô tô không đúng quy định tại 8 tuyến đường, gồm: Hồ Sen - Cầu Rào 2, Hai Bà Trưng, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh, Cát Cụt, Cầu Đất, Lạch Tray.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý trật tự đô thị thời gian qua; đồng thời thảo luận các giải pháp triển khai xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội nhằm giải quyết dứt điểm các tụ điểm phức tạp về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, buôn bán, dừng, đỗ xe sai quy định.

Theo kế hoạch, phường sẽ sử dụng hình ảnh, dữ liệu từ các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và các nguồn thông tin hợp pháp khác, bao gồm cả hình ảnh do người dân cung cấp, nhằm phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trật tự đường hè theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái phạm sẽ bị xem xét xử lý nghiêm.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng)

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Văn Tân nhấn mạnh, việc lập lại trật tự đường hè và đảm bảo an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để xây dựng văn minh đô thị.

Chủ tịch UBND phường Lê Chân, TP. Hải Phòng yêu cầu các lực lượng chức năng, Công an phường phối hợp chặt chẽ với các Tổ dân phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân, doanh nghiệp, các cửa hàng kinh doanh, tiểu thương tự giác chấp hành.

Đồng thời, ông Tân yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; triển khai quyết liệt việc xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội.

Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm sau khi đã được nhắc nhở, lực lượng kiên quyết xử lý nghiêm, phạt hành chính và tạm giữ tang vật theo đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm.