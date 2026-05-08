Cuộc chạy đua trong đêm trên lằn ranh sinh tử

Nhớ lại tình huống lúc đó anh Đặng Văn Đồng chia sẻ, anh nhận được cuộc gọi của con trai cụ ông lúc nửa đêm, tức tốc anh lái xe đến nhà và đưa thẳng ông cùng người nhà lên Bệnh viện Quân Y 110 (Bắc Ninh), toàn bộ quá trình di chuyển giữa các bên mất gần 30 phút. Lúc đó, ông đang trong tình trạng mệt mỏi, thở ngắt quãng liên hồi, mặt gần như biến sắc, trắng bệch. “Mình là một tài xế, lái xe đưa người bệnh đi cấp cứu là chuyện bình thường. Mình không nghĩ gì nhiều, cứu người trước đã.” - anh bộc bạch với chúng tôi.

Do tình huống nguy cấp, tính mạng của cụ ông đang ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe anh Đồng lái (mang biển kiểm soát 98A-770.XX) đã có lúc đi với tốc độ nhanh. Quãng đường Vành đai 4, đoạn từ phường Vân Hà đến phường Nếnh (đều thuộc Bắc Ninh) anh nhiều lần lấn làn, đè vạch, thậm chí có lúc vượt nhanh xe khác.

“Có người nói rằng sao không gọi cấp cứu? Mình cũng chia sẻ thật là tình hình lúc đó rất cấp bách. Nhà ở xa bệnh viện, bác rất mệt nên mình chỉ có thể lái xe chở bác đi là cách nhanh nhất. Đường khuya nên khá vắng, mình cũng cố giữ bình tĩnh và quan sát rất kỹ để đảm bảo vừa đưa người đến bệnh viện kịp lúc, vừa giữ được an toàn giao thông”, anh nói.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Đặng Văn Đồng cho biết mình không nề hà việc chở người bệnh hay bị tai nạn đến bệnh viện bởi thời gian trước anh cũng đã từng chở một sản phụ vỡ nước ối, dọa sinh đến kịp bệnh viện lúc tờ mờ sáng. Chiếc xe không chỉ là nguồn thu nhập của gia đình anh, đó còn là người bạn đồng hành cùng anh đưa bất kỳ hành khách nào đi đến nơi, về đến chốn.

Biết rõ hành động của mình, ngày 6/5 anh Đồng đã đăng tải câu chuyện này lên trang cá nhân. Đồng thời gửi lời xin lỗi đến các bác tài chạy cùng tuyến đường tối đó và chấp nhận phạt nguội, chỉ mong cơ quan chức năng xem xét tình huống và giảm nhẹ các hình phạt liên quan.

Bài đăng trên trang cá nhân của anh Đặng Văn Đồng. Ảnh: NVCC

Dưới bài đăng, rất nhiều bình luận bày tỏ sự thương cảm với người đã khuất đồng thời gửi lời chia sẻ, động viên đến nam tài xế “Thương ông quá khó thở cố gắng từng hơi một, gặp anh tài quá có tâm”, “Là cứu người thì có leo vỉa hè, vượt đèn đỏ cũng không tiếc”,...

Một số bình luận cũng hướng dẫn nam tài xế trình báo cơ quan chức năng đúng cách để được xem xét tình huống như “Bác cứ lên bệnh viện nhờ người nhà xin giấy nhập - xuất viện rõ ràng ngày giờ, rồi đem ra cơ quan đối chiếu với ngày giờ vi phạm là sẽ không bị phạt gì hết nhé. Cứ yên tâm”. Cũng như lời khuyên cho tài xế nếu gặp trường hợp tương tự “Với trường hợp của bạn thì cứ bật đèn cảnh báo anh em tôi nhìn thấy sẽ chủ động nhường đường ngay lập tức. Nhớ chú ý giao thông trên đường, tùy cơ ứng biến tiếp”, “Hành động cứu người là trên hết, mong bác lái xe an toàn để ko vì hành động cứu người mà gây mất an toàn cho những người xung quanh.”

Gia đình nhỏ của anh Đặng Văn Đồng. Ảnh: NVCC

Chở người cấp cứu bị phạt nguội: Hoàn toàn có thể được xóa phạt

Về khía cạnh pháp lý, theo quy định hành vi vi phạm giao thông trong tình thế cấp thiết (trong trường hợp này là cấp cứu người đang trong tình trạng nguy kịch tính mạng) có thể được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, từng có trường hợp tài xế vượt đèn đỏ hoặc vi phạm giao thông để đưa người đi cấp cứu được cơ quan chức năng xem xét, xóa bỏ thông báo phạt nguội sau khi xác minh đúng là tình huống khẩn cấp.

Tháng 2/2025 báo Tiền Phong đưa tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã xóa thông báo phạt nguội tài xế dùng xe ô tô cá nhân chở người bị thương trong vụ tai nạn đi cấp cứu và trên đường đi đã vượt đèn đỏ trong tình huống cấp thiết.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h50 ngày 25/12/2024, anh Phạm Anh Vượng (SN 1988, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) điều khiển ô tô cá nhân BKS 30G-095.XX di chuyển trên đường Võ Chí Công. Khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông, anh Vượng phát hiện một phụ nữ bất tỉnh trên đường. Không do dự, nam tài xế đã dừng xe, cùng lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trên đường đưa nạn nhân đến bệnh viện anh Vượng đã vượt đèn đỏ, điều này khiến hệ thống phạt nguội ghi nhận và đưa phương tiện vào danh sách vi phạm. Chỉ đến khi tra cứu thông tin trước Tết Nguyên đán vừa qua, anh Vượng mới phát hiện sự việc và chủ động liên hệ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để trình bày. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh toàn bộ quá trình, đồng thời làm rõ hành vi vi phạm trong bối cảnh đặc biệt và xóa bỏ phạt nguội này của anh sau đó.

Trở lại câu chuyện với nam tài xế ở Bắc Ninh, dù kết thúc với nỗi đau mất mát, nhưng hành động của tài xế đã thắp lên niềm tin về lòng tốt giữa người với người. Việc thực hiện đúng quy trình pháp luật, giải trình đầy đủ, chính xác với cơ quan chức năng sau sự việc hy vọng sẽ giúp anh không phải chịu gánh nặng về pháp lý sau nghĩa cử cao đẹp này.

Qua chúng tôi, anh Đặng Văn Đồng cũng gửi lời nhắn nhủ chân thành đến cộng đồng mạng, “Mình cảm ơn tất cả mọi người đã cảm thông và chia sẻ. Mình cũng lường trước được sự việc và sẽ chấp hành tốt nếu có phải làm việc với cơ quan chức năng. Mình xin chỉ nhận lời chia sẻ, tình cảm động viên từ mọi người, ngoài ra không nhận gì khác.”