TPHCM: Phát hiện qua camera, xử phạt nguội 2 trường hợp vứt rác nơi công cộng
Từ dữ liệu camera giám sát, 2 trường hợp vứt rác bừa bãi tại xã Bình Chánh đã bị phát hiện và xử phạt nguội, mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.
Ngày 18-4, Công an xã Bình Chánh, TP HCM cho biết qua trích xuất hệ thống camera an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 trường hợp vứt rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.
Hai trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định bị phát hiện qua camera
Theo đó, các hành vi vi phạm được ghi nhận vào ngày 17-4-2026. Từ dữ liệu hình ảnh, Công an xã đã xác minh và mời ông N.V.Đ. và bà G.T.C.H. (cùng ngụ ấp 36) đến trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời ký cam kết không tái phạm.
Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Công an xã Bình Chánh đã lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng. Đồng thời, các cá nhân vi phạm bị buộc thu gom, xử lý rác thải, khắc phục hậu quả và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường theo quy định.
Theo cơ quan chức năng, hành vi xả rác bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị, cản trở hệ thống thoát nước – đặc biệt trong mùa mưa – từ đó làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Thực tế cho thấy, nhiều "điểm nóng" về rác thải trên địa bàn thường bắt nguồn từ những hành vi nhỏ lẻ nhưng lặp lại nhiều lần, kéo dài.
Công an xã Bình Chánh làm việc với 2 trường hợp vi phạm hành vi vứt rác không đúng quy định
Việc phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát đang được địa phương tăng cường áp dụng, góp phần nâng cao hiệu quả "phạt nguội", siết chặt quản lý và từng bước hình thành ý thức tuân thủ trong cộng đồng.
Qua vụ việc, Công an xã Bình Chánh khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định; đồng thời chủ động nhắc nhở người thân, hàng xóm cùng thực hiện, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh – sạch – đẹp, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
Vứt rác không đúng nơi quy định sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng
Theo khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, hành vi vứt, thải rác sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 4.000.000 đồng, tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc khắc phục hậu quả, bao gồm thu gom, vận chuyển rác đến đúng nơi quy định. Trường hợp gây ô nhiễm môi trường, phát sinh mùi hôi hoặc ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, phải thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Đáng lưu ý, mức xử phạt đối với tổ chức vi phạm gấp đôi so với cá nhân, nhằm tăng tính răn đe và nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.