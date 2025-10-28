Chính phủ thành lập Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ, một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thiết lập ở cấp Trung ương nhằm huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông và giảm bớt gánh nặng tài chính cho các gia đình gặp biến cố.

Theo Nghị định, quỹ có vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng do ngân sách Trung ương cấp một lần. Ngoài ra, nguồn thu còn đến từ viện trợ, tài trợ hợp pháp, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, lãi tiền gửi và phần tồn dư chưa sử dụng của năm trước.

Bộ Công an là cơ quan được giao tổ chức quản lý, điều hành quỹ thông qua đơn vị chuyên trách về trật tự, an toàn giao thông. Bộ máy điều hành gồm giám đốc, các phó giám đốc, kế toán trưởng và lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ kiêm nhiệm. Việc phân công này nhằm bảo đảm hoạt động thu – chi được triển khai minh bạch, đúng mục đích và tránh trục lợi.

Nguồn kinh phí của quỹ sẽ tập trung cho công tác cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân và hoạt động truyền thông phòng ngừa tai nạn giao thông. Theo quy định, có 6 nhóm nội dung chi, trong đó đáng chú ý là:

Hỗ trợ gia đình có người tử vong và người bị thương nặng trong tai nạn giao thông.

Giúp nạn nhân bị tổn thương nặng trên 81% phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng.

Ghi nhận và khuyến khích tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu người hoặc hỗ trợ xử lý sự cố.

Bảo đảm kinh phí cho các chiến dịch truyền thông, sự kiện nâng cao nhận thức cộng đồng.

Mức hỗ trợ ra sao?

Việc thành lập quỹ được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực để kịp thời hỗ trợ nạn nhân, giảm thiểu thiệt hại cả về người và tài sản, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn trong xã hội đối với công tác ứng cứu tai nạn giao thông.