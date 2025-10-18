Trường hợp người lao động khó khăn được tặng 1,3 triệu tết Bính Ngọ

Theo Kế hoạch 34/KH-TLĐ ban hành ngày 15/10/2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ thăm, tặng quà và chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp tại các doanh nghiệp, đơn vị - đặc biệt là:

- Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất có kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật;

- Nơi có đông công nhân lao động khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai;

- Các khu vực vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Mức hỗ trợ dự kiến 1,3 triệu đồng/người, gồm: 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng quà hiện vật.

Nguồn kinh phí thực hiện được chi từ quỹ hoạt động thường xuyên cấp Tổng Liên đoàn, đồng thời khuyến khích sự đóng góp từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong xã hội.

Ảnh minh hoạ

Với các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ, ngoài nguồn hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn sẽ chủ động hỗ trợ đoàn viên khó khăn mức 02 triệu đồng/suất, cao hơn tùy điều kiện từng nơi.

Các chương trình chăm lo Tết cho người lao động

Ngoài ra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn có những chương trình thiết thực, ý nghĩa, chăm lo Tết cho người lao động như sau:

Chợ Tết công đoàn hỗ trợ đoàn viên cả trực tiếp và trực tuyến

Được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh và trực tuyến, giúp người lao động mua sắm hàng Việt chất lượng với giá ưu đãi.

Tại đây, công nhân có thể nhận phiếu mua hàng, sản phẩm "0 đồng", tư vấn pháp luật, cấp thuốc, thay dầu xe miễn phí.

Năm nay, chương trình "Chợ Tết công đoàn - Xuân 2026" sẽ được tổ chức theo hai hình thức:

- Trực tiếp: Tại một số địa phương có đông công nhân lao động (dự kiến Hà Nội hoặc TP.HCM).

- Trực tuyến: Thông qua mã giảm giá điện tử dành cho đoàn viên công đoàn.

Tại các "chợ Tết công đoàn", người lao động có thể mua hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, sản phẩm giảm giá hoặc "0 đồng", đồng thời được khám sức khỏe, cấp phát thuốc, thay dầu xe máy miễn phí.

Chương trình này hướng đến giảm gánh nặng chi tiêu dịp Tết, giúp người lao động được mua sắm và vui xuân đủ đầy hơn.

Lần đầu tiên có "Bữa cơm tất niên công đoàn"

Một điểm mới nổi bật của Tết Bính Ngọ 2026 là chương trình "Bữa cơm tất niên công đoàn" - hoạt động lần đầu tiên được triển khai trên phạm vi cả nước.

Mỗi suất ăn có trị giá 70.000 đồng, được trích từ nguồn tài chính công đoàn và đóng góp xã hội hóa.

Đây là dịp để người lao động, tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động cùng gặp gỡ, chia sẻ, tạo không khí đoàn kết, gắn bó trước thềm năm mới.

Tiếp tục các chương trình Tết sum vầy, Tết không xa nhà

Công đoàn các cấp sẽ duy trì và mở rộng các hoạt động truyền thống như: "Tết sum vầy", "Tết không xa nhà", Các chuyến tàu, xe, máy bay đưa - đón người lao động về quê ăn Tết, ưu tiên công nhân nhiều năm chưa có điều kiện về quê.

Bên cạnh đó, các liên đoàn lao động tỉnh, ngành được yêu cầu chủ động cân đối tài chính, huy động nguồn lực xã hội, để hỗ trợ Tết cho người lao động với mức tối đa 01 triệu đồng/suất.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy mô và nguồn lực chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 sẽ lớn hơn các năm trước, thể hiện vai trò, dấu ấn của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ và đồng hành cùng người lao động.

Các cấp công đoàn được trao quyền chủ động hơn trong điều hành, phân bổ kinh phí và lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, bảo đảm mọi hoạt động chăm lo đến tận tay công nhân, người lao động.