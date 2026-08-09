Từ 10-11/8, Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C

Ngày 8/8 nắng nóng mới xảy ra cục bộ ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Dự báo chiều nay (9/8), nắng nóng sẽ lan rộng ra hầu khắp Bắc Bộ và nhiều tỉnh thành Trung Bộ.

Cụ thể, ở khu vực Lào Cai, Phú Thọ sang đến phía Đông Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng diện rộng với nhiệt độ chiều nay phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ tỉnh Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi chiều nay nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 10-11/8, khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên, Sơn La), từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Cảnh báo: khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, từ ngày 14-15/8 nắng nóng có khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.