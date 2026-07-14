Du khách dùng quạt trước tòa nhà Quốc hội trong đợt nắng nóng ở London, Anh, ngày 19/6/2026.

Tây Âu đã trải qua tháng Sáu nóng nhất trong lịch sử, với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở một số khu vực của Đức, Pháp và Tây Ban Nha.

Đức ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục quốc gia mới là 41,7 độ C sau khi phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trong 3 ngày liên tiếp, trong khi Pháp ghi nhận ngày nóng nhất từ ​​trước đến nay, với nhiệt độ đạt 43,8 độ C.

Đợt nắng nóng kéo dài đã làm bùng phát các vụ cháy rừng, gây gián đoạn giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời góp phần làm gia tăng các bệnh liên quan đến nắng nóng và nhiều vụ đuối nước trên toàn khu vực.

Số liệu do EuroMOMO, một mạng lưới giám sát tỷ lệ tử vong được hỗ trợ bởi Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu (ECDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), công bố cho thấy, hơn 9.000 trường hợp tử vong vượt mức bình thường xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên.

“Việc lượng huyết thanh dư thừa nhiều như vậy vào thời điểm này trong năm là điều bất thường. Nó thực sự rất cao.

Rất khó để giải thích tỷ lệ tử vong cao bất thường này bằng bất cứ lý do nào khác ngoài nắng nóng cực độ”, bác sĩ trưởng Lasse Vestergaard tại Viện Huyết thanh Quốc gia Đan Mạch nói.

Dữ liệu của EuroMOMO dựa trên thống kê tỷ lệ tử vong quốc gia từ 27 nước châu Âu trong tuần từ ngày 22 đến 28/6, khi đợt nắng nóng đạt đỉnh điểm trên phần lớn Tây Âu.

Nắng nóng cực độ đã trở thành mối nguy hiểm liên quan đến thời tiết gây chết người nhiều nhất ở châu Âu.

Vì nhiều trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng không được chính thức quy cho nhiệt độ cao, các nhà khoa học sử dụng "tỷ lệ tử vong vượt mức" để ước tính tác động thực sự của các đợt nắng nóng.

Theo ước tính của Đại học Imperial College London, Cơ quan Khí tượng Anh, Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, khoảng 2.700 ca tử vong vượt mức bình thường đã được báo cáo riêng biệt ở Anh và xứ Wales trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Pháp, Bỉ và Hà Lan đã ghi nhận 3.700 ca tử vong vượt mức bình thường trong tháng 6/2026.

Nhiệt độ cực cao có thể gây tử vong do say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, trong đó người cao tuổi là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Gần đây, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Henri Kluge đã cảnh báo, các nước châu Âu phải chuẩn bị cho “những tuần nguy hiểm hơn nữa”, khi một đợt nắng nóng khác đang hình thành ở Đại Tây Dương.