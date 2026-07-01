Từ 1/7, mức lương cơ sở tăng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Theo quy định, đây là căn cứ để điều chỉnh mức thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người bệnh khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

Theo đó, 3 trường hợp được tăng mức thanh toán trực tiếp viện phí.

Trường hợp thứ nhất, người tham gia BHYT điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu).

Cơ quan BHXH sẽ thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT của người bệnh, nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện. Với mức lương cơ sở mới, mức thanh toán tối đa là 6.325.000 đồng, tăng 475.000 đồng so với trước.

Ví dụ, người bệnh có mức hưởng BHYT 80%, điều trị nội trú tại cơ sở cấp chuyên sâu không ký hợp đồng BHYT với tổng chi phí 10 triệu đồng. Nếu số tiền thuộc phạm vi thanh toán BHYT là 7 triệu đồng thì cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp tối đa 6.325.000 đồng, phần còn lại người bệnh tự chi trả.

Từ 1/7, ba trường hợp khám chữa bệnh BHYT được tăng mức thanh toán viện phí. (Ảnh minh họa)

Trường hợp thứ hai, người tham gia BHYT khám chữa bệnh tại cơ sở cấp cơ bản không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến huyện hoặc có số điểm dưới 50 điểm).

Đối với khám ngoại trú, mức thanh toán trực tiếp tối đa là 379.500 đồng, tăng 28.500 đồng. Đối với điều trị nội trú, mức thanh toán tối đa là 1.265.000 đồng, tăng 95.000 đồng.

Trường hợp thứ ba, người tham gia BHYT điều trị nội trú tại cơ sở cấp cơ bản mà trước ngày 1/1/2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc đạt từ 50 đến dưới 70 điểm, không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu).

Từ 1/7, mức thanh toán trực tiếp tối đa đối với nhóm này là 2.530.000 đồng, tăng 190.000 đồng so với trước.

Theo cơ quan BHXH, việc điều chỉnh các mức thanh toán trực tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT khi mức lương cơ sở tăng từ ngày 1/7. Người bệnh thuộc các trường hợp nêu trên có thể làm thủ tục đề nghị cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh theo quy định.