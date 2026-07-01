Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ hoàn thiện dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, hoàn tất mọi hạng mục và thủ tục để đưa bệnh viện vào hoạt động khám chữa bệnh từ ngày 10-7.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trần Minh

Theo ông Hoàng Cương, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Công trình y tế, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng như hoàn chỉnh hồ sơ dự toán, bản vẽ điều chỉnh, thanh toán khối lượng đã thực hiện, đẩy nhanh giải ngân, bàn giao hồ sơ cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đồng thời triển khai đấu thầu, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế.

Tại công trường, các nhà thầu đang hoàn thiện hệ thống phòng cháy, chữa cháy, chạy thử liên động các hệ thống kỹ thuật để bảo đảm vận hành đồng bộ trước khi bàn giao. Theo Ban Quản lý dự án, phần lớn hạng mục sẽ hoàn thành trước ngày 5-7.

Cùng với đó, hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thiết bị văn phòng, màn hình PACS và nhiều thiết bị kỹ thuật chuyên dụng cũng được khẩn trương lắp đặt.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ hệ thống sẽ được chạy thử đồng bộ và xây dựng quy trình vận hành trước khi bệnh viện tiếp nhận người bệnh.

Ông Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết bệnh viện sẽ huy động tối đa nhân lực, tăng cường giám sát và phối hợp với các đơn vị để bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ phục vụ lễ khai trương.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc đưa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào hoạt động đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành dứt điểm các hạng mục thuộc các gói thầu từ 1 đến 5; hoàn tất toàn bộ hồ sơ, thủ tục pháp lý trước ngày 7-7 để gửi Ban Quản lý Dự án Công trình y tế, đồng thời đẩy nhanh công tác thẩm định, thanh quyết toán để bảo đảm đủ điều kiện đưa công trình vào khai thác.

Đối với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương cử cán bộ tiếp nhận cơ sở, trực tiếp kiểm thử hệ thống, làm quen quy trình vận hành và tổ chức chạy thử ngay sau khi công trình được vệ sinh, bàn giao, bảo đảm chính thức khám, chữa bệnh từ ngày 10-7 theo đúng cam kết với Chính phủ.