Fanpage aFamily

Tất cả chủ xe ô tô cần kiểm tra ngay loại giấy tờ này, nếu hết hạn có thể bị phạt 12 triệu đồng

Duy Anh,
Chia sẻ

Bộ Công an vừa thông tin chi tiết về các mức phạt khi xe ô tô đã quá hạn đăng kiểm tham gia giao thông.

Mới đây, một người dân gửi câu hỏi tới Bộ Công an có nội dung sau:

Xe ô tô 4 chỗ của công ty em đã trễ hạn đăng kiểm trên 1 tháng thì mức phạt đối với công ty hoặc chủ xe quy định như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Công an giải đáp:

Người điều khiển xe ô tô có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 1 tháng trở lên bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm.

Mức phạt trên được quy định Nghị định số 168 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Tất cả chủ xe ô tô cần kiểm tra giấy tờ để tránh phạt 12 triệu đồng - Ảnh 1.

Ngoài ra, chủ phương tiện còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ 1 - 3 tháng (nếu có); trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm (trong trường hợp chủ phương tiện trực tiếp điều khiển phương tiện).

Theo Phụ nữ mới Copy link 06/27/2026 09:41 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://phunumoi.net.vn/tat-ca-chu-xe-o-to-can-kiem-tra-ngay-loai-giay-to-nay-neu-het-han-co-the-bi-phat-12-trieu-dong-d359976.html
Hà Nội, TP.HCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1/7/2027: Hướng dẫn chi tiết các mức khí thải theo quy định
Chia sẻ