Truyền thông Hàn Quốc xin lỗi vì đưa tin sai lệch vụ tai nạn xe của Suga

Vào ngày 16/8, kênh tin tức hàng đầu Hàn Quốc JTBC đã tiếp tục đưa ra lời xin lỗi thông qua một buổi phát sóng trực tiếp.



"JTBC đã phát hành một tin tức về vụ lái xe khi say rượu của thành viên BTS Suga vào ngày 7/8. Trong phần đầu của tin tức, chúng tôi đã phát sóng đoạn video CCTV về một chiếc xe điện đi qua con đường chính. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã xác nhận rằng người đàn ông trong video không phải là Suga. Chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn này".

Đây là tin đính chính thứ hai từ JTBC News nhằm làm rõ đoạn video CCTV sai sự thật về vụ lái xe khi say rượu của BTS Suga. Trước đó, nhà đài cũng đã xác nhận sự nhầm lẫn này trong một thông cáo báo chí.

"Ngay sau khi vụ lái xe khi say rượu của Suga xảy ra, JTBC đã phát sóng đoạn video CCTV về một chiếc xe máy di chuyển trên con đường chính đối diện Nine One Hannam, vào khoảng thời gian cảnh sát phát hiện ra thành viên BTS. Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm về các tuyến đường và một số chi tiết khác, cảnh sát xác nhận rằng người đi xe máy trong video đó không phải là Suga".

Dù JTBC News đã đưa ra lời xin lỗi nhưng sự phẫn nộ của công chúng cũng không hề giảm (Ảnh: Kpoppost)

Theo Donga Ilbo, đoạn video CCTV duy nhất xác thực về sự việc này đã được đưa ra trong bản của họ. Công ty quản lý của BTS, BIGHIT Music, cũng đã xác nhận rằng người đàn ông trong đoạn video CCTV được Donga công bố chính là Suga. Do đó, hai đoạn phim CCTV do JTBC News và Yonhap News công bố trước đó đều không chính xác. Trong khi JTBC đã đưa ra lời xin lỗi chính thức, Yonhap News vẫn im lặng.

Là một trong những kênh truyền hình hàng đầu Hàn Quốc, việc JTBC phát hành một tin tức độc quyền về vụ lái xe khi say rượu của Suga mà không đảm bảo tính xác thực chắc chắn là một sai lầm không thể khắc phục.

Cho đến nay, ngay cả khi Suga đã chứng minh được rằng, những gì anh viết trong lời xin lỗi chính thức là đúng sự thật thì phản ứng của công chúng cũng không thay đổi. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ khi người hâm mộ mang vòng hoa tang lễ và xe tải diễu hành xung quanh tòa nhà HYBE yêu cầu Suga rời khỏi BTS.