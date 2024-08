Thanh Hằng: “Đường chị đang đi, em chen vô rồi bảo chị ép vậy?”

Mới đây, siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý khia sẻ khoảnh khắc hài hước và lầy lội bên stylist Hoàng Ku.

Trong clip dài 8 giây, cả hai cùng nhau bước đi trên 1 cung đường, nhưng sau 1 cú chạm thì nam stylist "bay màu" khỏi khung hình. Sẽ không có gì đáng nói nếu Thanh Hằng không đính kèm một dòng trạng thái vô cùng thâm thuý là: "Đường chị đang đi, em chen vô rồi bảo chị ép vậy Hoàng Ku?".

Bên dưới bình luận, netizen thi nhau bàn tán về ẩn ý phía sau câu nói của Thanh Hằng. Nhiều người cho rằng đây là động thái siêu mẫu đang "cà khịa" vụ bất thình lình bị tố chèn ép vừa xảy ra cách đây không lâu.

Clip: Màn "tái hiện chèn ép" lầy lội của siêu mẫu Thanh Hằng

Cư dân mạng bàn tán về màn đáp trả "cà khịa" thâm thuý của Thanh Hằng

Trong ồn ào với Hoàng Thuỳ, Thanh Hằng liên tục tung ra những màn đáp trả "sâu cay" khiến netizen phải "tâm phục khẩu phục". Ngay lúc bùng nổ ồn ào, cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ khoe nhẹ 1 bó hoa từ Mr. V - người được cho là đã đưa ra hứa hẹn với Hoàng Thuỳ, kèm một bức thư "Mr.V really wants you" (tạm dịch: Mr.V rất cần bạn) như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy tung ra.

Trước đó, Hoàng Thuỳ tung ra tin nhắn "Thanh Hang doesn't want"...

... thì Thanh Hằng đáp lại là bó hoa từ chủ tịch Miss Universe Vietnam kèm tấm thiệp "Mr.V really wants you"

Đầu tháng 7/2024, Hoàng Thùy bắt đầu tung một series mang tên "Chị chị em em - Hoàng Chè truyện", nội dung là úp úp mở mở, dùng những biểu tượng ẩn danh khơi gợi đến các nhân vật showbiz để "phốt" việc bị mất vị trí ban giám khảo chính của một cuộc thi Hoa hậu. Ngay lập tức, các "thánh hóng" đã giải mã những chi tiết trong bài đăng của Hoàng Thùy và lần lượt gọi tên Dược sĩ Tiến, Hương Giang - nhà sản xuất, ban giám khảo của Miss Universe Vietnam 2024. Trong 3 phần đầu, Hoàng Thùy cho biết cô được vị chủ tịch của cuộc thi là Mr. V mời "cầm cân nẩy mực" chấm điểm dàn thí sinh, tuy nhiên đến phút cuối thì bị hủy do các thành viên khác trong ban giám khảo không đồng thuận.

Ngay lập tức, Dược sĩ Tiến thì thừa nhận anh là người không đồng ý cho Hoàng Thùy ngồi ghế ban giám khảo bởi những ồn ào trước đó của cô, đồng thời anh cho rằng Thùy không đủ "trình" để chấm điểm các thí sinh khác. Hương Giang cũng nhập cuộc khi thể hiện sự bức xúc trên livestream, cô cho rằng mọi thỏa thuận trong kinh doanh không nên phơi bày trên mạng xã hội theo hướng tiêu cực như thế kia. Mr. V trong câu chuyện này khẳng định không chê chuyên môn của Hoàng Thùy, yêu cầu cô dừng tạo thị phi và hẹn hợp tác với trong những dự án sau.

Sau phần 3, Hoàng Thùy tiếp tục tung trailer "sẽ có nhân vật tưởng chừng chính nghĩa nhưng lại sử dụng quyền lực ngầm để chèn ép thế hệ sau" sẽ xuất hiện. Tối 16/7, cô đăng tin nhắn được cho là từ Dược sĩ Tiến có nội dung: "Catwalk Director hay training thí sinh hay giám khảo thử thách phụ trong phần lớp học đều ok ạ. Chỉ là không nên cho làm giám khảo chính thức ngồi cùng TH thôi. Các vị trí khác thì không ảnh hưởng gì". Kèm theo đó, Hoàng Thùy còn tung 1 dòng tin nhắn bằng tiếng Anh "Thanh Hang doesn't want" (Thanh Hằng không muốn) khiến "chị đại" Thanh Hằng chính thức bị lôi vào cuộc, thậm chí cô còn được coi là "trùm cuối" trong vụ Hoàng Thùy trở thành "giám khảo hụt".

Đến giữa tháng 7/2024, Thanh Hằng chính thức có chia sẻ trên fanpage cá nhân. Theo đó, "chị đại" gửi lời xin lỗi vì công chúng bị ảnh hưởng bởi những thông tin tiêu cực trong thời gian vừa qua. Liên quan đến sự việc này, phía Thanh Hằng cho biết đã thông qua đại diện pháp lý của mình có văn bản chính thức gửi Sở Thông Tin và Truyền Thông TP. HCM và một số cơ quan chức năng có thẩm quyền khác để yêu cầu xử lý sự việc.

Thanh Hằng quyết làm căng khi bị réo tên vào ồn ào

Chiều 15/8, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hồi cho biết sở này đã tiếp nhận đơn tố cáo của siêu mẫu Thanh Hằng và Công ty Sen Vàng, đồng thời mời Thanh Hằng và đại diện Công ty Sen Vàng lên làm việc.

Về phía Hoàng Thuỳ, thời gian qua cô vẫn đều đặn cập nhật ảnh công việc, không còn tiếp tục những màn "đấu tố" căng thẳng.